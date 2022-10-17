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Украинские войска за минувшие сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 17.10.2022
Украинские войска за минувшие сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 171 единицу различных боеприпасов, сообщило в понедельник... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T09:29
2022-10-17T09:29
2022-10-17T09:29
специальная военная операция на украине
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донецк
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ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 171 единицу различных боеприпасов, сообщило в понедельник представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."За истекшие сутки представительство сообщало о 43 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял – РСЗО "Himars", артиллерию 155, 152 и 122 миллиметров. На ясиноватском – РСЗО "Град", артиллерию 155 и 122 миллиметров. На горловском - артиллерию 155 и 152 миллиметров, танк, минометы 120 миллиметров. Выпустив 171 единицу различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под огнем оказались районы девяти населенных пунктов республики: Донецк, Гольмовский, Зайцево, Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Яковлевка, Макеевка, Еленовка.В предыдущие сутки ведомство зафиксировало 40 обстрелов со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20221017/donbass-1824502426.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Донецк, Telegram (приложение)
Украинские войска за минувшие сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР
Представительство ДНР: ВСУ за минувшие сутки 43 раза обстреляли территорию республики