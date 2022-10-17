https://ria.ru/20221017/dnr-1824514133.html

Украинские войска за минувшие сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 17.10.2022

Украинские войска за минувшие сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 171 единицу различных боеприпасов, сообщило в понедельник... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T09:29

2022-10-17T09:29

2022-10-17T09:29

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

донецк

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ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 171 единицу различных боеприпасов, сообщило в понедельник представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."За истекшие сутки представительство сообщало о 43 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял – РСЗО "Himars", артиллерию 155, 152 и 122 миллиметров. На ясиноватском – РСЗО "Град", артиллерию 155 и 122 миллиметров. На горловском - артиллерию 155 и 152 миллиметров, танк, минометы 120 миллиметров. Выпустив 171 единицу различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под огнем оказались районы девяти населенных пунктов республики: Донецк, Гольмовский, Зайцево, Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Яковлевка, Макеевка, Еленовка.В предыдущие сутки ведомство зафиксировало 40 обстрелов со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20221017/donbass-1824502426.html

украина

донецкая народная республика

донецк

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в мире, украина, донецкая народная республика, донецк, telegram (приложение)