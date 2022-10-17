https://ria.ru/20221017/dnepropetrovsk-1824567320.html

Днепропетровские власти заявили о новом ракетном ударе по инфраструктуре

Днепропетровские власти заявили о новом ракетном ударе по инфраструктуре - РИА Новости, 17.10.2022

Днепропетровские власти заявили о новом ракетном ударе по инфраструктуре

В Каменском районе Днепропетровской области Украины возник пожар из-за удара по энергообъекту, сообщил глава администрации региона Валентин Резниченко. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T12:27

2022-10-17T12:27

2022-10-17T13:35

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

валентин резниченко

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В Каменском районе Днепропетровской области Украины возник пожар из-за удара по энергообъекту, сообщил глава администрации региона Валентин Резниченко.Чиновник призвал жителей экономить электроэнергию.В понедельник власти различных регионов Украины уже сообщали об ударах по инфраструктурным объектам. Так, о взрывах в городе написал мэр Киева Виталий Кличко. Глава Одесской областной администрации Максим Марченко заявил, что российская ракета Х-59 повредила один из объектов инфраструктуры региона.Как сообщают украинские СМИ, власти объявили воздушную тревогу на всей территории страны.Российские вооруженные силы всю минувшую неделю наносили удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Самые массированные обстрелы пришлись на 10 и 11 октября. Как заявил 10 октября Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов за полтора дня было поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.Как рассказывал РИА Новости специалист в электроэнергетике с опытом работы в одной из крупнейших энергокомпаний Украины, удары могут стать фатальными для энергосистемы страны — в случае единовременного массового повреждения машинных залов на большинстве крупных станций.

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

https://ria.ru/20221017/kharkov-1824531182.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, днепропетровская область, валентин резниченко, украина, ситуация в днр и лнр