12:27 17.10.2022 (обновлено: 13:35 17.10.2022)
Днепропетровские власти заявили о новом ракетном ударе по инфраструктуре
Днепропетровские власти заявили о повреждении инфраструктуры ракетой в Каменском районе
Вид на Днепропетровск. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В Каменском районе Днепропетровской области Украины возник пожар из-за удара по энергообъекту, сообщил глава администрации региона Валентин Резниченко.
"Вновь удар по энергетической инфраструктуре. В Каменском районе. Пожар и серьезные разрушения. На месте работают спасатели и специальные машины Госслужбы по ЧС", — написал он в Telegram-канале.
Чиновник призвал жителей экономить электроэнергию.
В понедельник власти различных регионов Украины уже сообщали об ударах по инфраструктурным объектам. Так, о взрывах в городе написал мэр Киева Виталий Кличко. Глава Одесской областной администрации Максим Марченко заявил, что российская ракета Х-59 повредила один из объектов инфраструктуры региона.
Как сообщают украинские СМИ, власти объявили воздушную тревогу на всей территории страны.
11 октября, 08:00Началась новая стадия демонтажа Украины
Российские вооруженные силы всю минувшую неделю наносили удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Самые массированные обстрелы пришлись на 10 и 11 октября. Как заявил 10 октября Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов за полтора дня было поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.
Как рассказывал РИА Новости специалист в электроэнергетике с опытом работы в одной из крупнейших энергокомпаний Украины, удары могут стать фатальными для энергосистемы страны — в случае единовременного массового повреждения машинных залов на большинстве крупных станций.