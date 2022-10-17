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Днепропетровские власти заявили о новом ракетном ударе по инфраструктуре - РИА Новости, 17.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221017/dnepropetrovsk-1824567320.html
Днепропетровские власти заявили о новом ракетном ударе по инфраструктуре
Днепропетровские власти заявили о новом ракетном ударе по инфраструктуре - РИА Новости, 17.10.2022
Днепропетровские власти заявили о новом ракетном ударе по инфраструктуре
В Каменском районе Днепропетровской области Украины возник пожар из-за удара по энергообъекту, сообщил глава администрации региона Валентин Резниченко. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T12:27
2022-10-17T13:35
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
валентин резниченко
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В Каменском районе Днепропетровской области Украины возник пожар из-за удара по энергообъекту, сообщил глава администрации региона Валентин Резниченко.Чиновник призвал жителей экономить электроэнергию.В понедельник власти различных регионов Украины уже сообщали об ударах по инфраструктурным объектам. Так, о взрывах в городе написал мэр Киева Виталий Кличко. Глава Одесской областной администрации Максим Марченко заявил, что российская ракета Х-59 повредила один из объектов инфраструктуры региона.Как сообщают украинские СМИ, власти объявили воздушную тревогу на всей территории страны.Российские вооруженные силы всю минувшую неделю наносили удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Самые массированные обстрелы пришлись на 10 и 11 октября. Как заявил 10 октября Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов за полтора дня было поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.Как рассказывал РИА Новости специалист в электроэнергетике с опытом работы в одной из крупнейших энергокомпаний Украины, удары могут стать фатальными для энергосистемы страны — в случае единовременного массового повреждения машинных залов на большинстве крупных станций.
https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html
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в мире, днепропетровская область, валентин резниченко, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Валентин Резниченко, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:27 17.10.2022 (обновлено: 13:35 17.10.2022)
 
Днепропетровские власти заявили о новом ракетном ударе по инфраструктуре

Днепропетровские власти заявили о повреждении инфраструктуры ракетой в Каменском районе

© РИА Новости / Андрей Иглов / Перейти в медиабанкВид на Днепропетровск
Вид на Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Андрей Иглов
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В Каменском районе Днепропетровской области Украины возник пожар из-за удара по энергообъекту, сообщил глава администрации региона Валентин Резниченко.
"Вновь удар по энергетической инфраструктуре. В Каменском районе. Пожар и серьезные разрушения. На месте работают спасатели и специальные машины Госслужбы по ЧС", — написал он в Telegram-канале.
Чиновник призвал жителей экономить электроэнергию.
В понедельник власти различных регионов Украины уже сообщали об ударах по инфраструктурным объектам. Так, о взрывах в городе написал мэр Киева Виталий Кличко. Глава Одесской областной администрации Максим Марченко заявил, что российская ракета Х-59 повредила один из объектов инфраструктуры региона.
Как сообщают украинские СМИ, власти объявили воздушную тревогу на всей территории страны.
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Как рассказывал РИА Новости специалист в электроэнергетике с опытом работы в одной из крупнейших энергокомпаний Украины, удары могут стать фатальными для энергосистемы страны — в случае единовременного массового повреждения машинных залов на большинстве крупных станций.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьВалентин РезниченкоУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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