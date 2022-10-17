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В Раде сообщили о взрывах в Днепропетровской области - РИА Новости, 17.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221017/dnepropetrovsk-1824538882.html
В Раде сообщили о взрывах в Днепропетровской области
В Раде сообщили о взрывах в Днепропетровской области - РИА Новости, 17.10.2022
В Раде сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил о взрывах в Днепропетровской области. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T10:50
2022-10-17T10:50
специальная военная операция на украине
в мире
алексей гончаренко
украина
днепропетровская область
верховная рада украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил о взрывах в Днепропетровской области."В Днепропетровской области взрывы", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее украинские СМИ сообщали, что в понедельник утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.
https://ria.ru/20221017/udary-1824501651.html
украина
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в мире, алексей гончаренко, украина, днепропетровская область, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Гончаренко, Украина, Днепропетровская область, Верховная Рада Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:50 17.10.2022
 
В Раде сообщили о взрывах в Днепропетровской области

Депутат Рады Гончаренко сообщил о взрывах в Днепропетровской области

© Flickr / Denis KorablevВид города Днепропетровск
Вид города Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© Flickr / Denis Korablev
Вид города Днепропетровск. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил о взрывах в Днепропетровской области.
"В Днепропетровской области взрывы", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в понедельник утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.
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08:23Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей ГончаренкоУкраинаДнепропетровская областьВерховная Рада УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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