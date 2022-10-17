https://ria.ru/20221017/dnepropetrovsk-1824538882.html
В Раде сообщили о взрывах в Днепропетровской области
В Раде сообщили о взрывах в Днепропетровской области - РИА Новости, 17.10.2022
В Раде сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил о взрывах в Днепропетровской области. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T10:50
2022-10-17T10:50
2022-10-17T10:50
специальная военная операция на украине
в мире
алексей гончаренко
украина
днепропетровская область
верховная рада украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил о взрывах в Днепропетровской области."В Днепропетровской области взрывы", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее украинские СМИ сообщали, что в понедельник утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.
https://ria.ru/20221017/udary-1824501651.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Раде сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Депутат Рады Гончаренко сообщил о взрывах в Днепропетровской области