https://ria.ru/20221017/dnepropetrovsk-1824538882.html

В Раде сообщили о взрывах в Днепропетровской области

В Раде сообщили о взрывах в Днепропетровской области - РИА Новости, 17.10.2022

В Раде сообщили о взрывах в Днепропетровской области

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил о взрывах в Днепропетровской области. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T10:50

2022-10-17T10:50

2022-10-17T10:50

специальная военная операция на украине

в мире

алексей гончаренко

украина

днепропетровская область

верховная рада украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил о взрывах в Днепропетровской области."В Днепропетровской области взрывы", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее украинские СМИ сообщали, что в понедельник утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

https://ria.ru/20221017/udary-1824501651.html

украина

днепропетровская область

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Кирилл Волков

в мире, алексей гончаренко, украина, днепропетровская область, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр