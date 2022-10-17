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Детей среди погибших при пожаре в доме в Ейске нет - РИА Новости, 17.10.2022
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Детей среди погибших при пожаре в доме в Ейске нет
Детей среди погибших при пожаре в доме в Ейске нет - РИА Новости, 17.10.2022
Детей среди погибших при пожаре в доме в Ейске нет
Детей среди погибших при пожаре в доме в Ейске нет, сообщили журналистам в министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T22:16
2022-10-17T22:23
ейск
крушение су-34 в ейске
происшествия
константин сивков
краснодарский край
россия
войска воздушно-космической обороны
су-34
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СОЧИ, 17 окт – РИА Новости. Детей среди погибших при пожаре в доме в Ейске нет, сообщили журналистам в министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.Ранее Минобороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались. На месте крушения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета. Как рассказал РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков, учебно-тренировочные полеты ВКС РФ всегда проходят без боекомплекта.
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ейск, крушение су-34 в ейске, происшествия, константин сивков, краснодарский край, россия, войска воздушно-космической обороны, су-34
Ейск, Крушение Су-34 в Ейске, Происшествия, Константин Сивков, Краснодарский край, Россия, Войска воздушно-космической обороны, Су-34
22:16 17.10.2022 (обновлено: 22:23 17.10.2022)
 
Детей среди погибших при пожаре в доме в Ейске нет

Министерство ГО и ЧС Краснодарского края: детей среди погибших при пожаре в Ейске нет

Пожар на месте падения Су-34 в Ейске. Кадр из видео очевидца
Пожар на месте падения Су-34 в Ейске. Кадр из видео очевидца
Пожар на месте падения Су-34 в Ейске. Кадр из видео очевидца
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СОЧИ, 17 окт – РИА Новости. Детей среди погибших при пожаре в доме в Ейске нет, сообщили журналистам в министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.
"Детей погибших нет. Но в больнице есть", - сказали в ведомстве.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались. На месте крушения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета. Как рассказал РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков, учебно-тренировочные полеты ВКС РФ всегда проходят без боекомплекта.
Кадры тушения пожара на месте крушения самолета Су-34 в Ейске
Вчера, 21:16
Момент крушения Су-34 попал на видео
 
ЕйскКрушение Су-34 в ЕйскеПроисшествияКонстантин СивковКраснодарский крайРоссияВойска воздушно-космической обороныСу-34
 
 
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