https://ria.ru/20221017/deti-1824741411.html
Детей среди погибших при пожаре в доме в Ейске нет
Детей среди погибших при пожаре в доме в Ейске нет - РИА Новости, 17.10.2022
Детей среди погибших при пожаре в доме в Ейске нет
Детей среди погибших при пожаре в доме в Ейске нет, сообщили журналистам в министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T22:16
2022-10-17T22:16
2022-10-17T22:23
ейск
крушение су-34 в ейске
происшествия
константин сивков
краснодарский край
россия
войска воздушно-космической обороны
су-34
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СОЧИ, 17 окт – РИА Новости. Детей среди погибших при пожаре в доме в Ейске нет, сообщили журналистам в министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.Ранее Минобороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались. На месте крушения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета. Как рассказал РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков, учебно-тренировочные полеты ВКС РФ всегда проходят без боекомплекта.
https://ria.ru/20221017/samolet-1824729889.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ейск, крушение су-34 в ейске, происшествия, константин сивков, краснодарский край, россия, войска воздушно-космической обороны, су-34
Ейск, Крушение Су-34 в Ейске, Происшествия, Константин Сивков, Краснодарский край, Россия, Войска воздушно-космической обороны, Су-34
22:16 17.10.2022 (обновлено: 22:23 17.10.2022)
Детей среди погибших при пожаре в доме в Ейске нет
Министерство ГО и ЧС Краснодарского края: детей среди погибших при пожаре в Ейске нет