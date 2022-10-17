https://ria.ru/20221017/deti-1824741411.html

Детей среди погибших при пожаре в доме в Ейске нет

Детей среди погибших при пожаре в доме в Ейске нет - РИА Новости, 17.10.2022

Детей среди погибших при пожаре в доме в Ейске нет

Детей среди погибших при пожаре в доме в Ейске нет, сообщили журналистам в министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T22:16

2022-10-17T22:16

2022-10-17T22:23

ейск

крушение су-34 в ейске

происшествия

константин сивков

краснодарский край

россия

войска воздушно-космической обороны

су-34

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СОЧИ, 17 окт – РИА Новости. Детей среди погибших при пожаре в доме в Ейске нет, сообщили журналистам в министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.Ранее Минобороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались. На месте крушения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета. Как рассказал РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков, учебно-тренировочные полеты ВКС РФ всегда проходят без боекомплекта.

https://ria.ru/20221017/samolet-1824729889.html

ейск

краснодарский край

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

ейск, крушение су-34 в ейске, происшествия, константин сивков, краснодарский край, россия, войска воздушно-космической обороны, су-34