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Депутаты Молдавии и России обсудили двухстороннее сотрудничество - РИА Новости, 17.10.2022
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Депутаты Молдавии и России обсудили двухстороннее сотрудничество
Депутаты Молдавии и России обсудили двухстороннее сотрудничество - РИА Новости, 17.10.2022
Депутаты Молдавии и России обсудили двухстороннее сотрудничество
Вице-спикер парламента Молдавии, исполнительный секретарь партии социалистов (ПСРМ) Влад Батрынча и член исполкома политсилы Ольга Чеботарь обсудили с... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T18:56
2022-10-17T19:42
артем туров
вячеслав макаров
молдавия
россия
госдума рф
псрм
москва
единая россия
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КИШИНЕВ, 17 окт – РИА Новости. Вице-спикер парламента Молдавии, исполнительный секретарь партии социалистов (ПСРМ) Влад Батрынча и член исполкома политсилы Ольга Чеботарь обсудили с депутатами Госдумы РФ вопросы двустороннего сотрудничества, сообщает в понедельник пресс-служба молдавских социалистов.Батрынча и Чеботарь находятся с рабочим визитом в Москве. Они встретились с заместителем председателя фракции "Единая Россия" Вячеславом Макаровым и депутатами Госдумы РФ, участниками группы по связям с парламентом Молдавии, которую координирует депутат Артем Туров.Беседа была посвящена актуальному состоянию молдавско-российских отношений, проблемам и сложностям на разных направлениях."Представители ПСРМ выразили уверенность в необходимости вернуться к высокому уровню интенсивности двусторонних отношений, позволявшему уверенно развивать ключевые отрасли молдавской экономики", - отметили в пресс-службе политсилы.Социалисты отметили, что необходимо вернуться к высокому уровню интенсивности двусторонних отношений."Нам предстоит возобновить межпарламентское сотрудничество в интересах наших народов и экономики", - сказал Батрынча.Участники беседы обозначили приоритеты диалога и дальнейших партнерских отношений."Официальные лица подчеркнули приверженность дружественному и прагматичному подходу к решению всех вопросов повестки дня и договорились о поддержании тесного сотрудничества на всех межпартийных и межпарламентских платформах", - отметили в ПСРМ.
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артем туров, вячеслав макаров, молдавия, россия, госдума рф, псрм, москва, единая россия
Артем Туров, Вячеслав Макаров, Молдавия, Россия, Госдума РФ, ПСРМ, Москва, Единая Россия
18:56 17.10.2022 (обновлено: 19:42 17.10.2022)
 
Депутаты Молдавии и России обсудили двухстороннее сотрудничество

Молдавские и российские депутаты обсудили в Москве вопросы двустороннего сотрудничества

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкФлаги Молдавии и России
Флаги Молдавии и России - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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Флаги Молдавии и России. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 окт – РИА Новости. Вице-спикер парламента Молдавии, исполнительный секретарь партии социалистов (ПСРМ) Влад Батрынча и член исполкома политсилы Ольга Чеботарь обсудили с депутатами Госдумы РФ вопросы двустороннего сотрудничества, сообщает в понедельник пресс-служба молдавских социалистов.
Батрынча и Чеботарь находятся с рабочим визитом в Москве. Они встретились с заместителем председателя фракции "Единая Россия" Вячеславом Макаровым и депутатами Госдумы РФ, участниками группы по связям с парламентом Молдавии, которую координирует депутат Артем Туров.
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Беседа была посвящена актуальному состоянию молдавско-российских отношений, проблемам и сложностям на разных направлениях.
"Представители ПСРМ выразили уверенность в необходимости вернуться к высокому уровню интенсивности двусторонних отношений, позволявшему уверенно развивать ключевые отрасли молдавской экономики", - отметили в пресс-службе политсилы.
Социалисты отметили, что необходимо вернуться к высокому уровню интенсивности двусторонних отношений.
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"Нам предстоит возобновить межпарламентское сотрудничество в интересах наших народов и экономики", - сказал Батрынча.
Участники беседы обозначили приоритеты диалога и дальнейших партнерских отношений.
"Официальные лица подчеркнули приверженность дружественному и прагматичному подходу к решению всех вопросов повестки дня и договорились о поддержании тесного сотрудничества на всех межпартийных и межпарламентских платформах", - отметили в ПСРМ.
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Артем ТуровВячеслав МакаровМолдавияРоссияГосдума РФПСРММоскваЕдиная Россия
 
 
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