https://ria.ru/20221017/defitsit-1824582182.html

Власти Львовской области сообщили о дефиците мощности в энергосистеме

Власти Львовской области сообщили о дефиците мощности в энергосистеме - РИА Новости, 17.10.2022

Власти Львовской области сообщили о дефиците мощности в энергосистеме

Глава областной военной администрации Львовской области Максим Козицкий сообщил, что в регионе из-за ракетных ударов возник дефицит мощности в энергосистеме,... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T13:04

2022-10-17T13:04

2022-10-17T13:04

специальная военная операция на украине

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львовская область

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Глава областной военной администрации Львовской области Максим Козицкий сообщил, что в регионе из-за ракетных ударов возник дефицит мощности в энергосистеме, подачу электроэнергии осуществляют по временным схемам, чтобы избежать аварийных отключений."В результате ракетных ударов по энергетическим подстанциям Львовской области электроэнергию в области подают по временным схемам, поэтому в электросети возник дефицит мощности. Из-за больших нагрузок вечером и утром снижается напряжение в сети. Должны ограничить использование электроэнергии, чтобы не доходило до аварийных отключений", - сообщил Козицкий в своем Telegram-канале.По его словам, в регионе ограничение по использованию электроприборов действует в период с 8.00 до 11.00 и с 17.00 до 23.00. При этом он отметил, что с 12 октября жители области уменьшили использование электроэнергии почти на 10%.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить неделю назад, 10 октября, - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.

https://ria.ru/20220913/spetsoperatsiya-1816333215.html

https://ria.ru/20221013/forum-1823530204.html

львовская область

киев

харьков

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в мире, владимир путин, львовская область, киев, харьков, вооруженные силы рф