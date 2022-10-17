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Власти Львовской области сообщили о дефиците мощности в энергосистеме - РИА Новости, 17.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Власти Львовской области сообщили о дефиците мощности в энергосистеме
Власти Львовской области сообщили о дефиците мощности в энергосистеме - РИА Новости, 17.10.2022
Власти Львовской области сообщили о дефиците мощности в энергосистеме
Глава областной военной администрации Львовской области Максим Козицкий сообщил, что в регионе из-за ракетных ударов возник дефицит мощности в энергосистеме,... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T13:04
2022-10-17T13:04
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
львовская область
киев
харьков
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Глава областной военной администрации Львовской области Максим Козицкий сообщил, что в регионе из-за ракетных ударов возник дефицит мощности в энергосистеме, подачу электроэнергии осуществляют по временным схемам, чтобы избежать аварийных отключений."В результате ракетных ударов по энергетическим подстанциям Львовской области электроэнергию в области подают по временным схемам, поэтому в электросети возник дефицит мощности. Из-за больших нагрузок вечером и утром снижается напряжение в сети. Должны ограничить использование электроэнергии, чтобы не доходило до аварийных отключений", - сообщил Козицкий в своем Telegram-канале.По его словам, в регионе ограничение по использованию электроприборов действует в период с 8.00 до 11.00 и с 17.00 до 23.00. При этом он отметил, что с 12 октября жители области уменьшили использование электроэнергии почти на 10%.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить неделю назад, 10 октября, - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
https://ria.ru/20220913/spetsoperatsiya-1816333215.html
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в мире, владимир путин, львовская область, киев, харьков, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Львовская область, Киев, Харьков, Вооруженные силы РФ
13:04 17.10.2022
 
Власти Львовской области сообщили о дефиците мощности в энергосистеме

Глава ОВА Львовской области Козицкий сообщил о дефиците мощности в энергосистеме

© РИА Новости / Павел Паламарчук / Перейти в медиабанкЛьвов
Львов - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Глава областной военной администрации Львовской области Максим Козицкий сообщил, что в регионе из-за ракетных ударов возник дефицит мощности в энергосистеме, подачу электроэнергии осуществляют по временным схемам, чтобы избежать аварийных отключений.
"В результате ракетных ударов по энергетическим подстанциям Львовской области электроэнергию в области подают по временным схемам, поэтому в электросети возник дефицит мощности. Из-за больших нагрузок вечером и утром снижается напряжение в сети. Должны ограничить использование электроэнергии, чтобы не доходило до аварийных отключений", - сообщил Козицкий в своем Telegram-канале.
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По его словам, в регионе ограничение по использованию электроприборов действует в период с 8.00 до 11.00 и с 17.00 до 23.00. При этом он отметил, что с 12 октября жители области уменьшили использование электроэнергии почти на 10%.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить неделю назад, 10 октября, - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.
Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".
Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
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