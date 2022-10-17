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"Ъ": Сербия уступила давлению ЕС по антироссийским санкциям - РИА Новости, 17.10.2022
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"Ъ": Сербия уступила давлению ЕС по антироссийским санкциям
"Ъ": Сербия уступила давлению ЕС по антироссийским санкциям - РИА Новости, 17.10.2022
"Ъ": Сербия уступила давлению ЕС по антироссийским санкциям
Внешнеполитический комитет Европарламента потребовал увязать продолжение переговоров об интеграции Сербии в Евросоюз с присоединением к антироссийским санкциям, РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T06:47
2022-10-17T12:48
в мире
александр вучич
александр вулин
ана брнабич
сербия
россия
евросоюз
европарламент
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Внешнеполитический комитет Европарламента потребовал увязать продолжение переговоров об интеграции Сербии в Евросоюз с присоединением к антироссийским санкциям, после чего официальный Белград частично пересмотрел свою позицию по этому вопросу, такое мнение приводится в статье, опубликованной в газете "Коммерсант".В частности, указывает издание, вице-премьер Зорана Михайлович обвинила Россию в "ведении захватнической войны" и высказалась за то, чтобы Сербия "определилась и согласовала свою политику с ЕС". Не исключил введения Белградом антироссийских санкций и президент Александр Вучич, который допустил присоединение к ограничениям, если "ущерб для Сербии станет значительно больше". Ранее подобных заявлений Вучич, как отмечается, не делал.Глава МВД республики Александр Вулин, в свою очередь, заявил в беседе с газетой "Новости", что существование Сербии зависит от дружбы с Россией. По словам министра, Белград подвергается безумному шантажу со стороны европейских партнеров, которые требуют ввести санкции против Москвы.Премьер Ана Брнабич, со своей стороны, напомнила, что некоторые государства, которые требуют поддержки санкций от Белграда, не уважают территориальную целостность и суверенитет Сербии по вопросу Косово и Метохии и сами нарушили резолюцию 1244 Совбеза ООН.Ранее глава постоянной делегации Евросоюза в Сербии Эммануэль Жофре заявил Вучичу, что Брюссель ожидает от Белграда и других кандидатов в ЕС согласованности по вопросу санкций в отношении России. Премьер Хорватии Андрей Пленкович, в свою очередь, заявил, что Сербия не может рассчитывать на интеграцию в ЕС и не вводить санкции против России.
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в мире, александр вучич, александр вулин, ана брнабич, сербия, россия, евросоюз, европарламент, оон, санкции в отношении россии
В мире, Александр Вучич, Александр Вулин, Ана Брнабич, Сербия, Россия, Евросоюз, Европарламент, ООН, Санкции в отношении России
06:47 17.10.2022 (обновлено: 12:48 17.10.2022)
 
"Ъ": Сербия уступила давлению ЕС по антироссийским санкциям

"Ъ" пишет, что Запад вынудил Сербию выбрать европейскую позицию по санкциям против России

© Fotolia / krutenyukВид с воздуха на Белград, Сербия
Вид с воздуха на Белград, Сербия - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© Fotolia / krutenyuk
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Внешнеполитический комитет Европарламента потребовал увязать продолжение переговоров об интеграции Сербии в Евросоюз с присоединением к антироссийским санкциям, после чего официальный Белград частично пересмотрел свою позицию по этому вопросу, такое мнение приводится в статье, опубликованной в газете "Коммерсант".

"Жесткие требования Запада, судя по всему, возымели действие. На минувшей неделе Сербия поддержала резолюцию ООН, осуждающую Россию за проведение референдумов и присоединение четырех украинских регионов. Изменилась и риторика сербских руководителей", — говорится в статье.

В частности, указывает издание, вице-премьер Зорана Михайлович обвинила Россию в "ведении захватнической войны" и высказалась за то, чтобы Сербия "определилась и согласовала свою политику с ЕС". Не исключил введения Белградом антироссийских санкций и президент Александр Вучич, который допустил присоединение к ограничениям, если "ущерб для Сербии станет значительно больше". Ранее подобных заявлений Вучич, как отмечается, не делал.
Глава МВД республики Александр Вулин, в свою очередь, заявил в беседе с газетой "Новости", что существование Сербии зависит от дружбы с Россией. По словам министра, Белград подвергается безумному шантажу со стороны европейских партнеров, которые требуют ввести санкции против Москвы.
Премьер Ана Брнабич, со своей стороны, напомнила, что некоторые государства, которые требуют поддержки санкций от Белграда, не уважают территориальную целостность и суверенитет Сербии по вопросу Косово и Метохии и сами нарушили резолюцию 1244 Совбеза ООН.
Ранее глава постоянной делегации Евросоюза в Сербии Эммануэль Жофре заявил Вучичу, что Брюссель ожидает от Белграда и других кандидатов в ЕС согласованности по вопросу санкций в отношении России. Премьер Хорватии Андрей Пленкович, в свою очередь, заявил, что Сербия не может рассчитывать на интеграцию в ЕС и не вводить санкции против России.
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В миреАлександр ВучичАлександр ВулинАна БрнабичСербияРоссияЕвросоюзЕвропарламентООНСанкции в отношении России
 
 
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