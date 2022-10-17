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В Черкесске обсудили аспекты национальной идентичности в России - РИА Новости, 17.10.2022
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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20221017/cherkessk-1824547607.html
В Черкесске обсудили аспекты национальной идентичности в России
В Черкесске обсудили аспекты национальной идентичности в России - РИА Новости, 17.10.2022
В Черкесске обсудили аспекты национальной идентичности в России
Карачаево-Черкесия является одним из примеров того, как уважение к языку и культуре народов помогает им жить в полном взаимопонимании на протяжении многих... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T11:25
2022-10-17T11:25
карачаево-черкесская республика
черкесск
владимир зорин
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
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ЧЕРКЕССК, 17 окт - РИА Новости. Карачаево-Черкесия является одним из примеров того, как уважение к языку и культуре народов помогает им жить в полном взаимопонимании на протяжении многих веков, заявил министр КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Альберт Кумуков.Он выступил на круглом столе на тему "Механизмы утверждения российской идентичности и гражданского согласия многонационального народа РФ: региональные аспекты", прошедшем в Северо-Кавказской государственной академии. В мероприятии приняли участие представители Общественной палаты РФ, Федерального агентства по делам национальностей, ведущие научные сотрудники вузов России."Карачаево-Черкесия как регион, в котором живут порядка ста национальностей, - один из примеров, как можно посредством взаимного уважения жить в мире и согласии много веков подряд. Мы готовы делиться опытом с другими субъектами и с удовольствием будем использовать удачные практики коллег в других регионах", - сказал Кумуков.В свою очередь, советник руководителя ФАДН России Айказ Микаелян отметил, что "вопросами национальной идентичности надо заниматься постоянно и методично, это очень важно для сохранения культурных традиций в условиях многонационального общества, особенно - для молодежи".Участники конференции, которая прошла 14-15 октября в столице КЧР, также обсудили вопросы сохранения и развития родных языков в полиэтнических регионах.
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черкесск, владимир зорин, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск, Владимир Зорин, Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России)
11:25 17.10.2022
 

В Черкесске обсудили аспекты национальной идентичности в России

© Фото представлено пресс-службой главы и правительства КЧР В Черкесске обсудили региональные аспекты национальной идентичности в России
В Черкесске обсудили региональные аспекты национальной идентичности в России
© Фото представлено пресс-службой главы и правительства КЧР
В Черкесске обсудили региональные аспекты национальной идентичности в России
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ЧЕРКЕССК, 17 окт - РИА Новости. Карачаево-Черкесия является одним из примеров того, как уважение к языку и культуре народов помогает им жить в полном взаимопонимании на протяжении многих веков, заявил министр КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Альберт Кумуков.
Он выступил на круглом столе на тему "Механизмы утверждения российской идентичности и гражданского согласия многонационального народа РФ: региональные аспекты", прошедшем в Северо-Кавказской государственной академии. В мероприятии приняли участие представители Общественной палаты РФ, Федерального агентства по делам национальностей, ведущие научные сотрудники вузов России.
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"Карачаево-Черкесия как регион, в котором живут порядка ста национальностей, - один из примеров, как можно посредством взаимного уважения жить в мире и согласии много веков подряд. Мы готовы делиться опытом с другими субъектами и с удовольствием будем использовать удачные практики коллег в других регионах", - сказал Кумуков.
В свою очередь, советник руководителя ФАДН России Айказ Микаелян отметил, что "вопросами национальной идентичности надо заниматься постоянно и методично, это очень важно для сохранения культурных традиций в условиях многонационального общества, особенно - для молодежи".
"В Карачаево-Черкесии вопросы национальных традиций, языка, культуры никогда не теряют актуальности и значимости. Они всегда на первом месте. В этом плане эта многонациональная республика, действительно, пример того, как можно сохранить национальную идентичность - занимаясь этими задачами постоянно и всерьез", - добавил председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин.
Участники конференции, которая прошла 14-15 октября в столице КЧР, также обсудили вопросы сохранения и развития родных языков в полиэтнических регионах.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаЧеркесскВладимир ЗоринФедеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России)
 
 
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