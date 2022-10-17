https://ria.ru/20221017/cherkessk-1824547607.html

В Черкесске обсудили аспекты национальной идентичности в России

В Черкесске обсудили аспекты национальной идентичности в России - РИА Новости, 17.10.2022

В Черкесске обсудили аспекты национальной идентичности в России

Карачаево-Черкесия является одним из примеров того, как уважение к языку и культуре народов помогает им жить в полном взаимопонимании на протяжении многих... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T11:25

2022-10-17T11:25

2022-10-17T11:25

карачаево-черкесская республика

черкесск

владимир зорин

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)

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ЧЕРКЕССК, 17 окт - РИА Новости. Карачаево-Черкесия является одним из примеров того, как уважение к языку и культуре народов помогает им жить в полном взаимопонимании на протяжении многих веков, заявил министр КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Альберт Кумуков.Он выступил на круглом столе на тему "Механизмы утверждения российской идентичности и гражданского согласия многонационального народа РФ: региональные аспекты", прошедшем в Северо-Кавказской государственной академии. В мероприятии приняли участие представители Общественной палаты РФ, Федерального агентства по делам национальностей, ведущие научные сотрудники вузов России."Карачаево-Черкесия как регион, в котором живут порядка ста национальностей, - один из примеров, как можно посредством взаимного уважения жить в мире и согласии много веков подряд. Мы готовы делиться опытом с другими субъектами и с удовольствием будем использовать удачные практики коллег в других регионах", - сказал Кумуков.В свою очередь, советник руководителя ФАДН России Айказ Микаелян отметил, что "вопросами национальной идентичности надо заниматься постоянно и методично, это очень важно для сохранения культурных традиций в условиях многонационального общества, особенно - для молодежи".Участники конференции, которая прошла 14-15 октября в столице КЧР, также обсудили вопросы сохранения и развития родных языков в полиэтнических регионах.

https://ria.ru/20220907/tsentr-1815271252.html

черкесск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

черкесск, владимир зорин, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)