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Бюджет на 2023-2025 год учел недостаточно рисков, заключила Счетная палата - РИА Новости, 17.10.2022
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Бюджет на 2023-2025 год учел недостаточно рисков, заключила Счетная палата
Бюджет на 2023-2025 год учел недостаточно рисков, заключила Счетная палата - РИА Новости, 17.10.2022
Бюджет на 2023-2025 год учел недостаточно рисков, заключила Счетная палата
Прогноз социально-экономического развития РФ на 2023-2025 годы, который был разработан в двух вариантах, рассматривает схожие тенденции развития, однако... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T12:07
2022-10-17T12:10
экономика
россия
счетная палата рф
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Прогноз социально-экономического развития РФ на 2023-2025 годы, который был разработан в двух вариантах, рассматривает схожие тенденции развития, однако учитывает недостаточно рисков, следует из заключения Счетной палаты на проект федерального бюджета на 2023-2025 годы.Как говорится в заключении, прогноз был разработан в двух вариантах – "базовом и консервативном". Тем не менее, основным вариантом развития на три года был принят базовый вариант, согласно которому российская экономика перейдет к восстановительному росту уже в начале 2023 года, а по итогам 2024 года большинство основных показателей превысит докризисные значения, добавляет ведомство.Счетная палата в своем заключении отмечает ряд рисков, который не был учтен. Так, не было рассмотрено возможное сокращение на прогнозном горизонте объемов экспорта нефти и нефтепродуктов с учетом введенных в отношении России санкций и высокой вероятности рецессии в мировой экономике.Кроме того, согласно заключению, не был включен вариант недостаточного роста промежуточного и инвестиционного импорта, а также не были описаны риски, связанные с недостижением необходимых темпов роста потребительского спроса.Также отмечается, что "вероятность рецессии в развитых странах и ужесточение действующего санкционного режима – по сути уже реализованы, но не учтены ни в базовом, ни в консервативном варианте прогноза".
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экономика, россия, счетная палата рф
Экономика, Россия, Счетная палата РФ
12:07 17.10.2022 (обновлено: 12:10 17.10.2022)
 
Бюджет на 2023-2025 год учел недостаточно рисков, заключила Счетная палата

Счетная палата заключила, что бюджет на 2023-2025 год учел недостаточно рисков

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкЛист с денежными купюрами номиналом 100 рублей
Лист с денежными купюрами номиналом 100 рублей - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Прогноз социально-экономического развития РФ на 2023-2025 годы, который был разработан в двух вариантах, рассматривает схожие тенденции развития, однако учитывает недостаточно рисков, следует из заключения Счетной палаты на проект федерального бюджета на 2023-2025 годы.
Как говорится в заключении, прогноз был разработан в двух вариантах – "базовом и консервативном". Тем не менее, основным вариантом развития на три года был принят базовый вариант, согласно которому российская экономика перейдет к восстановительному росту уже в начале 2023 года, а по итогам 2024 года большинство основных показателей превысит докризисные значения, добавляет ведомство.
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
11:04
Работодатели России испытывают значительный дефицит кадров, заявил Минтруд
Счетная палата в своем заключении отмечает ряд рисков, который не был учтен. Так, не было рассмотрено возможное сокращение на прогнозном горизонте объемов экспорта нефти и нефтепродуктов с учетом введенных в отношении России санкций и высокой вероятности рецессии в мировой экономике.
Кроме того, согласно заключению, не был включен вариант недостаточного роста промежуточного и инвестиционного импорта, а также не были описаны риски, связанные с недостижением необходимых темпов роста потребительского спроса.
Также отмечается, что "вероятность рецессии в развитых странах и ужесточение действующего санкционного режима – по сути уже реализованы, но не учтены ни в базовом, ни в консервативном варианте прогноза".
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