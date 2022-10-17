https://ria.ru/20221017/byudzhet-1824560977.html

Бюджет на 2023-2025 год учел недостаточно рисков, заключила Счетная палата

Бюджет на 2023-2025 год учел недостаточно рисков, заключила Счетная палата - РИА Новости, 17.10.2022

Бюджет на 2023-2025 год учел недостаточно рисков, заключила Счетная палата

Прогноз социально-экономического развития РФ на 2023-2025 годы, который был разработан в двух вариантах, рассматривает схожие тенденции развития, однако... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T12:07

2022-10-17T12:07

2022-10-17T12:10

экономика

россия

счетная палата рф

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Прогноз социально-экономического развития РФ на 2023-2025 годы, который был разработан в двух вариантах, рассматривает схожие тенденции развития, однако учитывает недостаточно рисков, следует из заключения Счетной палаты на проект федерального бюджета на 2023-2025 годы.Как говорится в заключении, прогноз был разработан в двух вариантах – "базовом и консервативном". Тем не менее, основным вариантом развития на три года был принят базовый вариант, согласно которому российская экономика перейдет к восстановительному росту уже в начале 2023 года, а по итогам 2024 года большинство основных показателей превысит докризисные значения, добавляет ведомство.Счетная палата в своем заключении отмечает ряд рисков, который не был учтен. Так, не было рассмотрено возможное сокращение на прогнозном горизонте объемов экспорта нефти и нефтепродуктов с учетом введенных в отношении России санкций и высокой вероятности рецессии в мировой экономике.Кроме того, согласно заключению, не был включен вариант недостаточного роста промежуточного и инвестиционного импорта, а также не были описаны риски, связанные с недостижением необходимых темпов роста потребительского спроса.Также отмечается, что "вероятность рецессии в развитых странах и ужесточение действующего санкционного режима – по сути уже реализованы, но не учтены ни в базовом, ни в консервативном варианте прогноза".

https://ria.ru/20221017/mintrud-1824542542.html

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экономика, россия, счетная палата рф