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"Укроборонпром" анонсировал БПЛА с дальностью полета в тысячу километров - РИА Новости, 17.10.2022
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"Укроборонпром" анонсировал БПЛА с дальностью полета в тысячу километров
"Укроборонпром" анонсировал БПЛА с дальностью полета в тысячу километров - РИА Новости, 17.10.2022
"Укроборонпром" анонсировал БПЛА с дальностью полета в тысячу километров
Украинский госконцерн "Укроборонпром" анонсировал создание украинского беспилотника с дальностью полета в тысячу километров и весом боевой части в 75... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T15:32
2022-10-17T15:32
в мире
киев
укроборонпром
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Украинский госконцерн "Укроборонпром" анонсировал создание украинского беспилотника с дальностью полета в тысячу километров и весом боевой части в 75 килограммов."Дальность 1000 километров, вес боевой части 75 килограммов. Завершаем разработку", - говорится в сообщении госконцерна на его странице в Facebook*."Укроборонпром" также заявляет об атаке беспилотников на Киев, обвиняя в этом РФ. По данным концерна, не все беспилотники над украинской столицей были сбиты.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, киев, укроборонпром
В мире, Киев, Укроборонпром
15:32 17.10.2022
 
"Укроборонпром" анонсировал БПЛА с дальностью полета в тысячу километров

"Укроборонпром" анонсировал создание беспилотника с дальностью полета в тысячу километров

© Фото : WB GROUPБПЛА
БПЛА - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© Фото : WB GROUP
БПЛА. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Украинский госконцерн "Укроборонпром" анонсировал создание украинского беспилотника с дальностью полета в тысячу километров и весом боевой части в 75 килограммов.
"Дальность 1000 километров, вес боевой части 75 килограммов. Завершаем разработку", - говорится в сообщении госконцерна на его странице в Facebook*.
"Укроборонпром" также заявляет об атаке беспилотников на Киев, обвиняя в этом РФ. По данным концерна, не все беспилотники над украинской столицей были сбиты.
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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В миреКиевУкроборонпром
 
 
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