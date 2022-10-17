https://ria.ru/20221017/bpla-1824624753.html

"Укроборонпром" анонсировал БПЛА с дальностью полета в тысячу километров

"Укроборонпром" анонсировал БПЛА с дальностью полета в тысячу километров - РИА Новости, 17.10.2022

"Укроборонпром" анонсировал БПЛА с дальностью полета в тысячу километров

Украинский госконцерн "Укроборонпром" анонсировал создание украинского беспилотника с дальностью полета в тысячу километров и весом боевой части в 75... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T15:32

2022-10-17T15:32

2022-10-17T15:32

в мире

киев

укроборонпром

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815208032_0:520:1791:1527_1920x0_80_0_0_b5f1a27c86fbd4a9b5b36074f0575473.jpg

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Украинский госконцерн "Укроборонпром" анонсировал создание украинского беспилотника с дальностью полета в тысячу километров и весом боевой части в 75 килограммов."Дальность 1000 километров, вес боевой части 75 килограммов. Завершаем разработку", - говорится в сообщении госконцерна на его странице в Facebook*."Укроборонпром" также заявляет об атаке беспилотников на Киев, обвиняя в этом РФ. По данным концерна, не все беспилотники над украинской столицей были сбиты.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20221013/bespilotniki-1823623205.html

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, укроборонпром