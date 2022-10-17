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"Зима близко". В Сети ужаснулись заявлению Борреля об Украине - РИА Новости, 17.10.2022
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"Зима близко". В Сети ужаснулись заявлению Борреля об Украине
"Зима близко". В Сети ужаснулись заявлению Борреля об Украине - РИА Новости, 17.10.2022
"Зима близко". В Сети ужаснулись заявлению Борреля об Украине
Пользователи Twitter активно обсуждают заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что у Европы достаточно средств для военной помощи Украине. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T13:02
2022-10-17T22:36
в мире
жозеп боррель
украина
европа
евросоюз
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что у Европы достаточно средств для военной помощи Украине. "Продолжайте направлять средства на финансирование Украины, в то время как жители европейских стран продолжают страдать из-за высоких цен на газ и прочего, этот ЕС абсолютно жалок", — написал один из комментаторов. "Он должен беспокоиться о нас", — поддержал другой. "ЕС и дипломатия? Неизбранные бюрократы больше заинтересованы в спекуляции, чем в мире", — отметил третий."Зима близко", — пошутил пользователь. "США будут финансировать Украину до последнего европейского пенни!" — заключил читатель. Сегодня в Люксембурге состоялось заседание, на котором главы МИД стран Евросоюза утвердили выделение Киеву шестого транша военной помощи в размере 500 миллионов евро. Перед началом встречи Боррель призвал не переживать из-за денег и заверил, что у Европы хватит средств для финансирования военных поставок на Украину. При этом британская газета Financial Times писала на прошлой неделе, что бюджет ЕС, рассчитанный на 2021-2027 годы, уже заканчивается из-за кризиса и поддержки Украины.
https://ria.ru/20221017/sholts-1824534838.html
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в мире, жозеп боррель, украина, европа, евросоюз
В мире, Жозеп Боррель, Украина, Европа, Евросоюз
13:02 17.10.2022 (обновлено: 22:36 17.10.2022)
 
"Зима близко". В Сети ужаснулись заявлению Борреля об Украине

Пользователи Twitter обвинили Борреля в некомпетентности после слов о поддержке Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что у Европы достаточно средств для военной помощи Украине.
"Продолжайте направлять средства на финансирование Украины, в то время как жители европейских стран продолжают страдать из-за высоких цен на газ и прочего, этот ЕС абсолютно жалок", — написал один из комментаторов.
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"Евросоюз совершает самоубийство". Китайцы резко ответили Шольцу
"Он должен беспокоиться о нас", — поддержал другой.
"ЕС и дипломатия? Неизбранные бюрократы больше заинтересованы в спекуляции, чем в мире", — отметил третий.
"Зима близко", — пошутил пользователь.
"США будут финансировать Украину до последнего европейского пенни!" — заключил читатель.
Сегодня в Люксембурге состоялось заседание, на котором главы МИД стран Евросоюза утвердили выделение Киеву шестого транша военной помощи в размере 500 миллионов евро. Перед началом встречи Боррель призвал не переживать из-за денег и заверил, что у Европы хватит средств для финансирования военных поставок на Украину.
При этом британская газета Financial Times писала на прошлой неделе, что бюджет ЕС, рассчитанный на 2021-2027 годы, уже заканчивается из-за кризиса и поддержки Украины.
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