https://ria.ru/20221017/borrel-1824581539.html

"Зима близко". В Сети ужаснулись заявлению Борреля об Украине

"Зима близко". В Сети ужаснулись заявлению Борреля об Украине - РИА Новости, 17.10.2022

"Зима близко". В Сети ужаснулись заявлению Борреля об Украине

Пользователи Twitter активно обсуждают заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что у Европы достаточно средств для военной помощи Украине. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T13:02

2022-10-17T13:02

2022-10-17T22:36

в мире

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евросоюз

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что у Европы достаточно средств для военной помощи Украине. "Продолжайте направлять средства на финансирование Украины, в то время как жители европейских стран продолжают страдать из-за высоких цен на газ и прочего, этот ЕС абсолютно жалок", — написал один из комментаторов. "Он должен беспокоиться о нас", — поддержал другой. "ЕС и дипломатия? Неизбранные бюрократы больше заинтересованы в спекуляции, чем в мире", — отметил третий."Зима близко", — пошутил пользователь. "США будут финансировать Украину до последнего европейского пенни!" — заключил читатель. Сегодня в Люксембурге состоялось заседание, на котором главы МИД стран Евросоюза утвердили выделение Киеву шестого транша военной помощи в размере 500 миллионов евро. Перед началом встречи Боррель призвал не переживать из-за денег и заверил, что у Европы хватит средств для финансирования военных поставок на Украину. При этом британская газета Financial Times писала на прошлой неделе, что бюджет ЕС, рассчитанный на 2021-2027 годы, уже заканчивается из-за кризиса и поддержки Украины.

https://ria.ru/20221017/sholts-1824534838.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, жозеп боррель, украина, европа, евросоюз