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В Испании началось расследование в отношении Booking.com - РИА Новости, 17.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221017/booking-1824631511.html
В Испании началось расследование в отношении Booking.com
В Испании началось расследование в отношении Booking.com - РИА Новости, 17.10.2022
В Испании началось расследование в отношении Booking.com
Испанская комиссия по надзору за конкуренцией (CNMC) заявила, что инициирует разбирательство против Booking.com за возможную антиконкурентную политику,... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T16:04
2022-10-17T16:04
туризм
туризм
новости - туризм
испания
мадрид
booking.com
отели
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МАДРИД, 17 окт - РИА Новости. Испанская комиссия по надзору за конкуренцией (CNMC) заявила, что инициирует разбирательство против Booking.com за возможную антиконкурентную политику, затрагивающую отели и онлайн-турагентства."Началось дисциплинарное разбирательство против Booking.com за возможные антиконкурентные действия, которые могут повлиять на отели и онлайн-турагентства", — сообщается в понедельник на сайте национальной комиссии по рынкам и конкуренции.Судебное разбирательство основано на двух жалобах, поданных Испанской ассоциацией менеджеров отелей и Ассоциацией гостиничного бизнеса Мадрида, сообщила CNMC.В жалобах утверждалось, что веб-сайт бронирования наложил несправедливые условия на отели, расположенные в Испании, и применил политику, которая может иметь исключительное влияние на другие туристические агентства и каналы интернет-продаж.
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туризм, новости - туризм, испания, мадрид, booking.com, отели
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Испания, Мадрид, Booking.com, Отели
16:04 17.10.2022
 
В Испании началось расследование в отношении Booking.com

Испанский орган по надзору за конкуренцией запускает расследование в отношении Booking.com

© РИА НовостиСайт Booking.com на экране монитора
Сайт Booking.com на экране монитора - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости
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МАДРИД, 17 окт - РИА Новости. Испанская комиссия по надзору за конкуренцией (CNMC) заявила, что инициирует разбирательство против Booking.com за возможную антиконкурентную политику, затрагивающую отели и онлайн-турагентства.
"Началось дисциплинарное разбирательство против Booking.com за возможные антиконкурентные действия, которые могут повлиять на отели и онлайн-турагентства", — сообщается в понедельник на сайте национальной комиссии по рынкам и конкуренции.
Судебное разбирательство основано на двух жалобах, поданных Испанской ассоциацией менеджеров отелей и Ассоциацией гостиничного бизнеса Мадрида, сообщила CNMC.
В жалобах утверждалось, что веб-сайт бронирования наложил несправедливые условия на отели, расположенные в Испании, и применил политику, которая может иметь исключительное влияние на другие туристические агентства и каналы интернет-продаж.
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