https://ria.ru/20221017/booking-1824631511.html

В Испании началось расследование в отношении Booking.com

В Испании началось расследование в отношении Booking.com - РИА Новости, 17.10.2022

В Испании началось расследование в отношении Booking.com

Испанская комиссия по надзору за конкуренцией (CNMC) заявила, что инициирует разбирательство против Booking.com за возможную антиконкурентную политику,... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T16:04

2022-10-17T16:04

2022-10-17T16:04

туризм

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МАДРИД, 17 окт - РИА Новости. Испанская комиссия по надзору за конкуренцией (CNMC) заявила, что инициирует разбирательство против Booking.com за возможную антиконкурентную политику, затрагивающую отели и онлайн-турагентства."Началось дисциплинарное разбирательство против Booking.com за возможные антиконкурентные действия, которые могут повлиять на отели и онлайн-турагентства", — сообщается в понедельник на сайте национальной комиссии по рынкам и конкуренции.Судебное разбирательство основано на двух жалобах, поданных Испанской ассоциацией менеджеров отелей и Ассоциацией гостиничного бизнеса Мадрида, сообщила CNMC.В жалобах утверждалось, что веб-сайт бронирования наложил несправедливые условия на отели, расположенные в Испании, и применил политику, которая может иметь исключительное влияние на другие туристические агентства и каналы интернет-продаж.

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испания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, испания, мадрид, booking.com, отели