https://ria.ru/20221017/booking-1824631511.html
В Испании началось расследование в отношении Booking.com
В Испании началось расследование в отношении Booking.com - РИА Новости, 17.10.2022
В Испании началось расследование в отношении Booking.com
Испанская комиссия по надзору за конкуренцией (CNMC) заявила, что инициирует разбирательство против Booking.com за возможную антиконкурентную политику,... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T16:04
2022-10-17T16:04
2022-10-17T16:04
туризм
туризм
новости - туризм
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МАДРИД, 17 окт - РИА Новости. Испанская комиссия по надзору за конкуренцией (CNMC) заявила, что инициирует разбирательство против Booking.com за возможную антиконкурентную политику, затрагивающую отели и онлайн-турагентства."Началось дисциплинарное разбирательство против Booking.com за возможные антиконкурентные действия, которые могут повлиять на отели и онлайн-турагентства", — сообщается в понедельник на сайте национальной комиссии по рынкам и конкуренции.Судебное разбирательство основано на двух жалобах, поданных Испанской ассоциацией менеджеров отелей и Ассоциацией гостиничного бизнеса Мадрида, сообщила CNMC.В жалобах утверждалось, что веб-сайт бронирования наложил несправедливые условия на отели, расположенные в Испании, и применил политику, которая может иметь исключительное влияние на другие туристические агентства и каналы интернет-продаж.
https://ria.ru/20220812/moshenniki-1808807857.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, испания, мадрид, booking.com, отели
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Испания, Мадрид, Booking.com, Отели
В Испании началось расследование в отношении Booking.com
Испанский орган по надзору за конкуренцией запускает расследование в отношении Booking.com
МАДРИД, 17 окт - РИА Новости. Испанская комиссия по надзору за конкуренцией (CNMC) заявила, что инициирует разбирательство против Booking.com за возможную антиконкурентную политику, затрагивающую отели и онлайн-турагентства.
"Началось дисциплинарное разбирательство против Booking.com за возможные антиконкурентные действия, которые могут повлиять на отели и онлайн-турагентства", — сообщается в понедельник на сайте национальной комиссии по рынкам и конкуренции.
Судебное разбирательство основано на двух жалобах, поданных Испанской ассоциацией менеджеров отелей и Ассоциацией гостиничного бизнеса Мадрида, сообщила CNMC.
В жалобах утверждалось, что веб-сайт бронирования наложил несправедливые условия на отели, расположенные в Испании, и применил политику, которая может иметь исключительное влияние на другие туристические агентства и каналы интернет-продаж.