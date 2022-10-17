https://ria.ru/20221017/boevik-1824491904.html

Пленный морпех ВСУ: боевики "Азова"* отправляли видео кураторам за границей

Пленный морпех ВСУ: боевики "Азова"* отправляли видео кураторам за границей - РИА Новости, 17.10.2022

Пленный морпех ВСУ: боевики "Азова"* отправляли видео кураторам за границей

Украинские националисты из полка "Азов"* (запрещенная в России террористическая организация) снимали некие видеодоказательства, которые отправляли за рубеж,... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T03:33

2022-10-17T03:33

2022-10-17T04:16

специальная военная операция на украине

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Украинские националисты из полка "Азов"* (запрещенная в России террористическая организация) снимали некие видеодоказательства, которые отправляли за рубеж, рассказал РИА Новости находящийся в заключении майор морской пехоты украинских войск Николай Мищенко."В процессе нахождения на заводе "Ильича" с командиром батальона один раз я прошел, недалеко было еще здание, и в подвальном помещении находились еще в районе 4-5 азовцев, которых я там раньше не видел. С ними общался в основном командир батальона, слышал, что они говорили командиру батальона, что снимают видео, какие-то там видеодоказательства. То, что я услышал, что они снимают видео и отправляют это за границу", - сказал Мищенко.Ранее неоднократно сообщалось, что в подготовке "азовцев" участвовали иностранные инструкторы. Кроме того, на вооружении националистов было много иностранных образцов оружия.По данным СК РФ, более 400 боевиков "Азова"* доставили с конца сентября в разные изоляторы России, они дают показания о совершенных ими преступлениях в отношении мирных граждан.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20221016/ubiystvo-1824361791.html

россия

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф)