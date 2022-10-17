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Пленный морпех ВСУ: боевики "Азова"* отправляли видео кураторам за границей - РИА Новости, 17.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221017/boevik-1824491904.html
Пленный морпех ВСУ: боевики "Азова"* отправляли видео кураторам за границей
Пленный морпех ВСУ: боевики "Азова"* отправляли видео кураторам за границей - РИА Новости, 17.10.2022
Пленный морпех ВСУ: боевики "Азова"* отправляли видео кураторам за границей
Украинские националисты из полка "Азов"* (запрещенная в России террористическая организация) снимали некие видеодоказательства, которые отправляли за рубеж,... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T03:33
2022-10-17T04:16
специальная военная операция на украине
россия
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ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Украинские националисты из полка "Азов"* (запрещенная в России террористическая организация) снимали некие видеодоказательства, которые отправляли за рубеж, рассказал РИА Новости находящийся в заключении майор морской пехоты украинских войск Николай Мищенко."В процессе нахождения на заводе "Ильича" с командиром батальона один раз я прошел, недалеко было еще здание, и в подвальном помещении находились еще в районе 4-5 азовцев, которых я там раньше не видел. С ними общался в основном командир батальона, слышал, что они говорили командиру батальона, что снимают видео, какие-то там видеодоказательства. То, что я услышал, что они снимают видео и отправляют это за границу", - сказал Мищенко.Ранее неоднократно сообщалось, что в подготовке "азовцев" участвовали иностранные инструкторы. Кроме того, на вооружении националистов было много иностранных образцов оружия.По данным СК РФ, более 400 боевиков "Азова"* доставили с конца сентября в разные изоляторы России, они дают показания о совершенных ими преступлениях в отношении мирных граждан.*Запрещенная в России террористическая организация
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россия, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
03:33 17.10.2022 (обновлено: 04:16 17.10.2022)
 
Пленный морпех ВСУ: боевики "Азова"* отправляли видео кураторам за границей

Пленный майор Мищенко: боевики "Азова"* снимали видео, которые отправляли за рубеж

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкСдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона "Азов"*
Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона Азов* - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона "Азов"*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Украинские националисты из полка "Азов"* (запрещенная в России террористическая организация) снимали некие видеодоказательства, которые отправляли за рубеж, рассказал РИА Новости находящийся в заключении майор морской пехоты украинских войск Николай Мищенко.
"В процессе нахождения на заводе "Ильича" с командиром батальона один раз я прошел, недалеко было еще здание, и в подвальном помещении находились еще в районе 4-5 азовцев, которых я там раньше не видел. С ними общался в основном командир батальона, слышал, что они говорили командиру батальона, что снимают видео, какие-то там видеодоказательства. То, что я услышал, что они снимают видео и отправляют это за границу", - сказал Мищенко.
Ранее неоднократно сообщалось, что в подготовке "азовцев" участвовали иностранные инструкторы. Кроме того, на вооружении националистов было много иностранных образцов оружия.
По данным СК РФ, более 400 боевиков "Азова"* доставили с конца сентября в разные изоляторы России, они дают показания о совершенных ими преступлениях в отношении мирных граждан.
*Запрещенная в России террористическая организация
Показания пленных боевиков Азова об убийстве мирных жителей в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
16 октября, 06:10Специальная военная операция на Украине
Боевики "Азова"* дали показания об убийствах мирных жителей
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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