https://ria.ru/20221017/boevik-1824491904.html
Пленный морпех ВСУ: боевики "Азова"* отправляли видео кураторам за границей
Пленный морпех ВСУ: боевики "Азова"* отправляли видео кураторам за границей - РИА Новости, 17.10.2022
Пленный морпех ВСУ: боевики "Азова"* отправляли видео кураторам за границей
Украинские националисты из полка "Азов"* (запрещенная в России террористическая организация) снимали некие видеодоказательства, которые отправляли за рубеж,... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T03:33
2022-10-17T03:33
2022-10-17T04:16
специальная военная операция на украине
россия
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ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Украинские националисты из полка "Азов"* (запрещенная в России террористическая организация) снимали некие видеодоказательства, которые отправляли за рубеж, рассказал РИА Новости находящийся в заключении майор морской пехоты украинских войск Николай Мищенко."В процессе нахождения на заводе "Ильича" с командиром батальона один раз я прошел, недалеко было еще здание, и в подвальном помещении находились еще в районе 4-5 азовцев, которых я там раньше не видел. С ними общался в основном командир батальона, слышал, что они говорили командиру батальона, что снимают видео, какие-то там видеодоказательства. То, что я услышал, что они снимают видео и отправляют это за границу", - сказал Мищенко.Ранее неоднократно сообщалось, что в подготовке "азовцев" участвовали иностранные инструкторы. Кроме того, на вооружении националистов было много иностранных образцов оружия.По данным СК РФ, более 400 боевиков "Азова"* доставили с конца сентября в разные изоляторы России, они дают показания о совершенных ими преступлениях в отношении мирных граждан.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20221016/ubiystvo-1824361791.html
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РИА Новости
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россия, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
03:33 17.10.2022 (обновлено: 04:16 17.10.2022)
Пленный морпех ВСУ: боевики "Азова"* отправляли видео кураторам за границей
Пленный майор Мищенко: боевики "Азова"* снимали видео, которые отправляли за рубеж
ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Украинские националисты из полка "Азов"* (запрещенная в России террористическая организация) снимали некие видеодоказательства, которые отправляли за рубеж, рассказал РИА Новости находящийся в заключении майор морской пехоты украинских войск Николай Мищенко.
"В процессе нахождения на заводе "Ильича" с командиром батальона один раз я прошел, недалеко было еще здание, и в подвальном помещении находились еще в районе 4-5 азовцев, которых я там раньше не видел. С ними общался в основном командир батальона, слышал, что они говорили командиру батальона, что снимают видео, какие-то там видеодоказательства. То, что я услышал, что они снимают видео и отправляют это за границу", - сказал Мищенко.
Ранее неоднократно сообщалось, что в подготовке "азовцев" участвовали иностранные инструкторы. Кроме того, на вооружении националистов было много иностранных образцов оружия.
По данным СК
РФ, более 400 боевиков "Азова"* доставили с конца сентября в разные изоляторы России, они дают показания о совершенных ими преступлениях в отношении мирных граждан.
*Запрещенная в России террористическая организация