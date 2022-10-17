https://ria.ru/20221017/bilayn-1824543403.html

Билайн запустил свою систему верификации вызовов для борьбы с мошенниками

Билайн запустил свою систему верификации вызовов для борьбы с мошенниками - РИА Новости, 17.10.2022

Билайн запустил свою систему верификации вызовов для борьбы с мошенниками

Мобильный оператор билайн запустил собственную систему верификации вызовов для борьбы с мошенниками, которые используют подменные номера в своих схемах,... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T11:18

2022-10-17T11:18

2022-10-17T11:24

новости компаний - экономика

билайн

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755862055_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f605728bff298ff30aa53f84913d564c.jpg

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Мобильный оператор билайн запустил собственную систему верификации вызовов для борьбы с мошенниками, которые используют подменные номера в своих схемах, рассказали РИА Новости в пресс-службе мобильного оператора.Билайн разработал систему верификации вызовов (антифрод-платформу, АФП), которая предназначена для противодействия распространенному в последнее время виду мошенничества — подмене номера. Платформа также помогает защищать от нежелательного трафика: звонки-сбросы, спам-трафик, DDoS-атаки", - говорится в сообщении.Система, способная обрабатывать порядка 5 тысяч запросов в секунду и 150 миллионов в сутки, уже запущена в эксплуатацию. Количество блокированных вызовов в сутки составляет около 4,8 миллиона, а на обработку одного вызова уходит не более 50 миллисекунд. Антифрод оснащен алгоритмом блокировки по количеству вызовов с одного номера, может проверять нахождение абонента в роуминге, обеспечивать мониторинг активности абонентов в сетях 2/3G и LTE, проверять текущее соединение абонентов, а также контролировать уровень пропускной способности.По словам вице-президента билайна по работе с данными Игоря Бардинцева, разработка не зависит от внешних поставщиков и обслуживается отечественными специалистами, "что в нынешних условиях является огромным преимуществом в сравнении с зарубежными продуктами".Для большинства операторов связи в России поставщиком антифродов является словенская компания Hexagon Group.

https://ria.ru/20221014/bilayn-1823959897.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, билайн, россия