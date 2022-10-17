https://ria.ru/20221017/belorussiya-1824673786.html
В Минске назвали главную задачу армии Белоруссии в рамках спецоперации
В Минске назвали главную задачу армии Белоруссии в рамках спецоперации - РИА Новости, 17.10.2022
В Минске назвали главную задачу армии Белоруссии в рамках спецоперации
Начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T17:47
2022-10-17T17:47
2022-10-17T17:47
специальная военная операция на украине
безопасность
белоруссия
украина
россия
союзное государство
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МИНСК, 17 окт – РИА Новости. Начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко заявил, что основная задача армии республики в рамках специальной военной операции на Украине, проводимой РФ, - обеспечение безопасности Союзного государства и недопущение агрессии против него."Белорусским руководством неоднократно заявлялось, что, будучи стратегическим союзником Российской Федерации, мы также вовлечены в специальную военную операцию. Однако основная задача, выполняемая белорусскими вооруженными силами, - это обеспечение безопасности границ Союзного государств и недопущение агрессии в отношении его субъектов", - сказал Ревенко на брифинге для военных атташе, аккредитованных в республике. Видео опубликовало в своем Telegram-канале минобороны.Он подчеркнул, что белорусских военнослужащих не территории Украины нет. "Этот факт уже никем не ставится под сомнение", - подчеркнул Ревенко.
https://ria.ru/20221004/spetsoperatsiya-1821388904.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белоруссия, украина, россия, союзное государство
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белоруссия, Украина, Россия, Союзное государство
В Минске назвали главную задачу армии Белоруссии в рамках спецоперации
Минобороны Белоруссии назвало безопасность границ СГ главной задачей армии в спецоперации