https://ria.ru/20221017/belorussiya-1824673786.html

В Минске назвали главную задачу армии Белоруссии в рамках спецоперации

В Минске назвали главную задачу армии Белоруссии в рамках спецоперации - РИА Новости, 17.10.2022

В Минске назвали главную задачу армии Белоруссии в рамках спецоперации

Начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T17:47

2022-10-17T17:47

2022-10-17T17:47

специальная военная операция на украине

безопасность

белоруссия

украина

россия

союзное государство

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МИНСК, 17 окт – РИА Новости. Начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко заявил, что основная задача армии республики в рамках специальной военной операции на Украине, проводимой РФ, - обеспечение безопасности Союзного государства и недопущение агрессии против него."Белорусским руководством неоднократно заявлялось, что, будучи стратегическим союзником Российской Федерации, мы также вовлечены в специальную военную операцию. Однако основная задача, выполняемая белорусскими вооруженными силами, - это обеспечение безопасности границ Союзного государств и недопущение агрессии в отношении его субъектов", - сказал Ревенко на брифинге для военных атташе, аккредитованных в республике. Видео опубликовало в своем Telegram-канале минобороны.Он подчеркнул, что белорусских военнослужащих не территории Украины нет. "Этот факт уже никем не ставится под сомнение", - подчеркнул Ревенко.

https://ria.ru/20221004/spetsoperatsiya-1821388904.html

белоруссия

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, белоруссия, украина, россия, союзное государство