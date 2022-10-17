https://ria.ru/20221017/belorussiya-1824647280.html

К внезапной проверке боеготовности ВС Белоруссии привлекались 500 человек

К внезапной проверке боеготовности ВС Белоруссии привлекались 500 человек - РИА Новости, 17.10.2022

К внезапной проверке боеготовности ВС Белоруссии привлекались 500 человек

Около 500 человек и 50 единиц военной техники привлекались к внезапной проверке боеготовности белорусской армии, которая проходила 11-12 октября, сообщил... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T16:42

2022-10-17T16:42

2022-10-17T16:42

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МИНСК, 17 окт – РИА Новости. Около 500 человек и 50 единиц военной техники привлекались к внезапной проверке боеготовности белорусской армии, которая проходила 11-12 октября, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко."К внезапной проверке боеготовности вооруженных сил с 11 по 12 октября привлекались сводные роты от 6-й, 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады и 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Общая численность не превысила 500 человек и 50 единиц ВВСТ (вооружения, военной и специальной техники – ред.)", - написал он в Twitter.Ранее пресс-служба минобороны Белоруссии сообщила, что с 11 октября госсекретариат совета безопасности в соответствии с поручением президента начал проверку вооруженных сил Белоруссии. Анонсировалось, что в ходе проверки воинские части и подразделения отработают вопросы приведения в боевую готовность, совершение марша, развертывание в назначенных районах с выполнением учебно-боевых задач.

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в мире, белоруссия, twitter, министерство обороны белоруссии, вооруженные силы белоруссии