Рейтинг@Mail.ru
Отец Бекмансурова рассказал, что его сын когда-то мечтал стать полицейским - РИА Новости, 17.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221017/bekmansurov-1824564899.html
Отец Бекмансурова рассказал, что его сын когда-то мечтал стать полицейским
Отец Бекмансурова рассказал, что его сын когда-то мечтал стать полицейским - РИА Новости, 17.10.2022
Отец Бекмансурова рассказал, что его сын когда-то мечтал стать полицейским
Массовый убийца Тимур Бекмансуров мечтал после учебы работать в полиции и отрабатывал навыки стрельбы в тире, в то же время восхищаясь Адольфом Гитлером,... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T12:20
2022-10-17T12:20
происшествия
пермь
пермский краевой суд
пермский государственный университет
стрельба в пермском госуниверситете
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772052849_0:114:3238:1935_1920x0_80_0_0_e1709dec9e8fb0f5c898261ff47de133.jpg
ПЕРМЬ, 17 окт - РИА Новости. Массовый убийца Тимур Бекмансуров мечтал после учебы работать в полиции и отрабатывал навыки стрельбы в тире, в то же время восхищаясь Адольфом Гитлером, следует из показаний его отца и учительницы, оглашенных прокурором в Пермском краевом суде в понедельник.Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, родители Тимура Бекмансурова развелись примерно в 2012 году, после чего мать с мальчиком переехали из Удмуртии в Пермь. Тимур пошел в пятый класс в пермскую школу, неплохо учился. Отец подсудимого работал сначала в полиции, а потом перешел на военную службу по контракту."После развода с женой общался с сыном по телефону, в мессенджере почти каждый день, разговаривали про его учебу, мою работу, встречались мы только во время моего отпуска. Странных планов он не высказывал. Конфликтов с одноклассниками не имел. Он был уравновешенным", - огласила в суде прокурор показания Марата Бекмансурова. По его словам, Тимур всегда интересовался оружием и техникой, в 18 лет он получил охотничий билет, прошел комиссию, получил документы и купил гладкоствольное помповое ружье."Говорил, что оружие нужно ему для охоты. Я добавил на покупку 30-35 тысяч рублей. Сын поблагодарил меня. В тир я его не водил, [свое] оружие не давал и не показывал. Насколько мне известно, на охоту он так ни разу и не сходил. Но ходил в Перми в тир, думаю, чтобы улучшить навыки, необходимые на охоте", - указал мужчина на допросе в ходе следственных действий.По мнению отца, Тимур никогда не употреблял наркотики и алкоголь, не курил. В семье Бекмансуровых не было судимых, никто не состоял на психиатрическом или наркологическом учетах."Когда жили вместе, он не совершал значительных проступков. Никогда ничего не выпрашивал, не был агрессивным, не конфликтовал, был избирательным в общении со сверстниками, старался общаться с умными ребятами. Восхищался жизнью в Америке, объясняя, что там больше платят, жить лучше", - указано в показаниях Марата Бекмансурова.Также Бекмансуров-старший рассказал, что мальчик делился планами о работе в полиции после завершения обучения: "Строил планы на жизнь, в дальнейшем планировал работать в полиции, конечно же, больше всего хотел служить в армии, но понимал, что это невозможно из-за проблем со здоровьем [его признали негодным в военкомате]". По оценке бывшего главы семейства, они жили достаточно благополучно, сыну после рождения сделали операцию из-за проблем с пищеводом.Согласно же оглашенным показаниям бывшей учительницы, Тимур отличался интеллектом, помогал, если попросят, а еще "любил Гитлера, поддерживал его взгляды, говорил, что поступил бы аналогично".Одноклассница подсудимого сообщила, что Тимур не имел "ярких" конфликтов с ребятами, ничем не выделялся, увлекался компьютерными играми, иногда в школе говорил о расстрелах. В целом, по ее словам, он производил впечатление "закрытого" человека, однако близко с подсудимым она не общалась.Утром 20 сентября 2021 года студент-первокурсник юридического факультета Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья в Пермском государственном университете, убив шесть и ранив более двух десятков человек. Ему предъявлено обвинение в убийстве шести человек из хулиганских побуждений общеопасным способом, покушениях на убийство, а также в посягательстве на жизнь полицейского и повреждении имущества (стен и мебели вуза, припаркованных возле кампуса авто). Молодому человеку грозит пожизненный срок.
https://ria.ru/20220928/bekmansurov-1820041389.html
https://ria.ru/20220915/bekmansurov-1816912062.html
https://ria.ru/20220926/strelba-1819466614.html
пермь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772052849_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_10b36acb913ccf3cce9bbc324950467d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пермь, пермский краевой суд, пермский государственный университет, стрельба в пермском госуниверситете
Происшествия, Пермь, Пермский краевой суд, Пермский государственный университет, Стрельба в Пермском госуниверситете
12:20 17.10.2022
 
Отец Бекмансурова рассказал, что его сын когда-то мечтал стать полицейским

Отец Бекмансурова рассказал, что его сын мечтал пойти по его стопам и стать полицейским

© РИА Новости / Максим Кимерлинг / Перейти в медиабанкСтудент Тимур Бекмансуров, обвиняемый в массовом убийстве в Пермском государственном университете
Студент Тимур Бекмансуров, обвиняемый в массовом убийстве в Пермском государственном университете - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Максим Кимерлинг
Перейти в медиабанк
Студент Тимур Бекмансуров, обвиняемый в массовом убийстве в Пермском государственном университете. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 17 окт - РИА Новости. Массовый убийца Тимур Бекмансуров мечтал после учебы работать в полиции и отрабатывал навыки стрельбы в тире, в то же время восхищаясь Адольфом Гитлером, следует из показаний его отца и учительницы, оглашенных прокурором в Пермском краевом суде в понедельник.
Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, родители Тимура Бекмансурова развелись примерно в 2012 году, после чего мать с мальчиком переехали из Удмуртии в Пермь. Тимур пошел в пятый класс в пермскую школу, неплохо учился. Отец подсудимого работал сначала в полиции, а потом перешел на военную службу по контракту.
Студент Тимур Бекмансуров, обвиняемый в массовом убийстве в Пермском государственном университете - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
28 сентября, 13:09
Бекмансуров предлагал однокласснику вместе убить людей
"После развода с женой общался с сыном по телефону, в мессенджере почти каждый день, разговаривали про его учебу, мою работу, встречались мы только во время моего отпуска. Странных планов он не высказывал. Конфликтов с одноклассниками не имел. Он был уравновешенным", - огласила в суде прокурор показания Марата Бекмансурова. По его словам, Тимур всегда интересовался оружием и техникой, в 18 лет он получил охотничий билет, прошел комиссию, получил документы и купил гладкоствольное помповое ружье.
"Говорил, что оружие нужно ему для охоты. Я добавил на покупку 30-35 тысяч рублей. Сын поблагодарил меня. В тир я его не водил, [свое] оружие не давал и не показывал. Насколько мне известно, на охоту он так ни разу и не сходил. Но ходил в Перми в тир, думаю, чтобы улучшить навыки, необходимые на охоте", - указал мужчина на допросе в ходе следственных действий.
По мнению отца, Тимур никогда не употреблял наркотики и алкоголь, не курил. В семье Бекмансуровых не было судимых, никто не состоял на психиатрическом или наркологическом учетах.
"Когда жили вместе, он не совершал значительных проступков. Никогда ничего не выпрашивал, не был агрессивным, не конфликтовал, был избирательным в общении со сверстниками, старался общаться с умными ребятами. Восхищался жизнью в Америке, объясняя, что там больше платят, жить лучше", - указано в показаниях Марата Бекмансурова.
Константин Калинин (слева) и Владимир Макаров - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 10:32
Инспектор ДПС рассказал, что Бекмансуров при задержании просил его убить
Также Бекмансуров-старший рассказал, что мальчик делился планами о работе в полиции после завершения обучения: "Строил планы на жизнь, в дальнейшем планировал работать в полиции, конечно же, больше всего хотел служить в армии, но понимал, что это невозможно из-за проблем со здоровьем [его признали негодным в военкомате]". По оценке бывшего главы семейства, они жили достаточно благополучно, сыну после рождения сделали операцию из-за проблем с пищеводом.
Согласно же оглашенным показаниям бывшей учительницы, Тимур отличался интеллектом, помогал, если попросят, а еще "любил Гитлера, поддерживал его взгляды, говорил, что поступил бы аналогично".
Одноклассница подсудимого сообщила, что Тимур не имел "ярких" конфликтов с ребятами, ничем не выделялся, увлекался компьютерными играми, иногда в школе говорил о расстрелах. В целом, по ее словам, он производил впечатление "закрытого" человека, однако близко с подсудимым она не общалась.
Утром 20 сентября 2021 года студент-первокурсник юридического факультета Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья в Пермском государственном университете, убив шесть и ранив более двух десятков человек. Ему предъявлено обвинение в убийстве шести человек из хулиганских побуждений общеопасным способом, покушениях на убийство, а также в посягательстве на жизнь полицейского и повреждении имущества (стен и мебели вуза, припаркованных возле кампуса авто). Молодому человеку грозит пожизненный срок.
Автомобиль скорой медицинской помощи неподалеку от Пермского государственного национального исследовательского университета, где вооруженный молодой человек открыл стрельбу - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября, 11:44
Случаи стрельбы в российских учебных заведениях в 2019-2022 годах
 
ПроисшествияПермьПермский краевой судПермский государственный университетСтрельба в Пермском госуниверситете
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала