https://ria.ru/20221017/bekmansurov-1824564899.html

Отец Бекмансурова рассказал, что его сын когда-то мечтал стать полицейским

Отец Бекмансурова рассказал, что его сын когда-то мечтал стать полицейским - РИА Новости, 17.10.2022

Отец Бекмансурова рассказал, что его сын когда-то мечтал стать полицейским

Массовый убийца Тимур Бекмансуров мечтал после учебы работать в полиции и отрабатывал навыки стрельбы в тире, в то же время восхищаясь Адольфом Гитлером,... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T12:20

2022-10-17T12:20

2022-10-17T12:20

происшествия

пермь

пермский краевой суд

пермский государственный университет

стрельба в пермском госуниверситете

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ПЕРМЬ, 17 окт - РИА Новости. Массовый убийца Тимур Бекмансуров мечтал после учебы работать в полиции и отрабатывал навыки стрельбы в тире, в то же время восхищаясь Адольфом Гитлером, следует из показаний его отца и учительницы, оглашенных прокурором в Пермском краевом суде в понедельник.Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, родители Тимура Бекмансурова развелись примерно в 2012 году, после чего мать с мальчиком переехали из Удмуртии в Пермь. Тимур пошел в пятый класс в пермскую школу, неплохо учился. Отец подсудимого работал сначала в полиции, а потом перешел на военную службу по контракту."После развода с женой общался с сыном по телефону, в мессенджере почти каждый день, разговаривали про его учебу, мою работу, встречались мы только во время моего отпуска. Странных планов он не высказывал. Конфликтов с одноклассниками не имел. Он был уравновешенным", - огласила в суде прокурор показания Марата Бекмансурова. По его словам, Тимур всегда интересовался оружием и техникой, в 18 лет он получил охотничий билет, прошел комиссию, получил документы и купил гладкоствольное помповое ружье."Говорил, что оружие нужно ему для охоты. Я добавил на покупку 30-35 тысяч рублей. Сын поблагодарил меня. В тир я его не водил, [свое] оружие не давал и не показывал. Насколько мне известно, на охоту он так ни разу и не сходил. Но ходил в Перми в тир, думаю, чтобы улучшить навыки, необходимые на охоте", - указал мужчина на допросе в ходе следственных действий.По мнению отца, Тимур никогда не употреблял наркотики и алкоголь, не курил. В семье Бекмансуровых не было судимых, никто не состоял на психиатрическом или наркологическом учетах."Когда жили вместе, он не совершал значительных проступков. Никогда ничего не выпрашивал, не был агрессивным, не конфликтовал, был избирательным в общении со сверстниками, старался общаться с умными ребятами. Восхищался жизнью в Америке, объясняя, что там больше платят, жить лучше", - указано в показаниях Марата Бекмансурова.Также Бекмансуров-старший рассказал, что мальчик делился планами о работе в полиции после завершения обучения: "Строил планы на жизнь, в дальнейшем планировал работать в полиции, конечно же, больше всего хотел служить в армии, но понимал, что это невозможно из-за проблем со здоровьем [его признали негодным в военкомате]". По оценке бывшего главы семейства, они жили достаточно благополучно, сыну после рождения сделали операцию из-за проблем с пищеводом.Согласно же оглашенным показаниям бывшей учительницы, Тимур отличался интеллектом, помогал, если попросят, а еще "любил Гитлера, поддерживал его взгляды, говорил, что поступил бы аналогично".Одноклассница подсудимого сообщила, что Тимур не имел "ярких" конфликтов с ребятами, ничем не выделялся, увлекался компьютерными играми, иногда в школе говорил о расстрелах. В целом, по ее словам, он производил впечатление "закрытого" человека, однако близко с подсудимым она не общалась.Утром 20 сентября 2021 года студент-первокурсник юридического факультета Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья в Пермском государственном университете, убив шесть и ранив более двух десятков человек. Ему предъявлено обвинение в убийстве шести человек из хулиганских побуждений общеопасным способом, покушениях на убийство, а также в посягательстве на жизнь полицейского и повреждении имущества (стен и мебели вуза, припаркованных возле кампуса авто). Молодому человеку грозит пожизненный срок.

https://ria.ru/20220928/bekmansurov-1820041389.html

https://ria.ru/20220915/bekmansurov-1816912062.html

https://ria.ru/20220926/strelba-1819466614.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, пермь, пермский краевой суд, пермский государственный университет, стрельба в пермском госуниверситете