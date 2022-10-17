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В США одной фразой описали политику Байдена

В США одной фразой описали политику Байдена - РИА Новости, 17.10.2022

В США одной фразой описали политику Байдена

Политические провалы, допущенные администрацией Джо Байдена, должны привести к победе республиканцев на промежуточных выборах и к пересмотру многих политических РИА Новости, 17.10.2022

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Политические провалы, допущенные администрацией Джо Байдена, должны привести к победе республиканцев на промежуточных выборах и к пересмотру многих политических вопросов, остающихся на повестке дня, пишет Энди Паздер для Fox News."Для республиканцев сегодня более подходящим лозунгом кампании было бы "Остановите глупца (англ. Stop the Stupid)", учитывая кризисы, которые президент Джо Байден и его союзники-демократы в конгрессе вызвали, усилили или не смогли решить — от рецессии до инфляции, дефицита энергии, открытых границ, разгула преступности и угрозы Армагеддона", — заявил обозреватель.По мнению автора, многочисленные опросы показывают, что республиканцы легко вернут контроль над палатой представителей на выборах в следующем месяце. Опрос Monmouth University, опубликованный на прошлой неделе, показал, что 47 процентов американцев хотят, чтобы республиканцы возглавили конгресс."Если выборы пройдут так, как ожидается, контроль республиканцев над одной или обеими палатами конгресса, к счастью, ознаменует начало конца катастрофического президентства Байдена", — отметил автор.Паздер считает, что подобный исход выборов позволит Республиканской партии остановить безрассудные расходы, которые стали причиной исторической инфляции в стране, что позволит начать выводить экономику из рецессии и стагфляции, закладывая основу для значимых законодательных достижений и ускоренного экономического роста после выборов 2024 года.По словам обозревателя, республиканцы также могут использовать свои полномочия для привлечения администрации Байдена к ответственности. В том числе они смогут провести слушания о политизации ФБР и Министерства юстиции, чтобы выяснить, как эти ведомства превратились в правоохранительные органы Демократической партии."Серьезно, двух лет наблюдения за стремительным падением наших доходов, богатства, безопасности и защищенности вполне достаточно", — подмечает автор.Если республиканцы одержат победу в ноябре, то смогут взять под контроль повестку дня, "остановить глупость" и попытаться "исправить ситуацию", чтобы вернуть Америку на истинный путь, подытоживается в статье.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против Москвы, в частности на российские энергоносители. Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия США и их союзников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Вице-премьер Александр Новак ранее заявлял, что Россия никогда не использовала энергетические ресурсы в качестве оружия, на протяжении многих десятилетий страна была надежным поставщиком на мировые рынки.

https://ria.ru/20221014/ssha-1823969928.html

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