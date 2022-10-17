https://ria.ru/20221017/bayden-1824496062.html
Американцев взбесил поедающий мороженое Байден
Американцев взбесил поедающий мороженое Байден - РИА Новости, 17.10.2022
Американцев взбесил поедающий мороженое Байден
Пользователи YouTube резко раскритиковали президента Джо Байдена, который во время посещения кафе в городе Портленд отвечал на вопросы журналистов, поедая... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T06:50
2022-10-17T06:50
2022-10-17T10:56
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Пользователи YouTube резко раскритиковали президента Джо Байдена, который во время посещения кафе в городе Портленд отвечал на вопросы журналистов, поедая мороженое.Видео из кафе опубликовал YouTube-канал GOP War Room. Общаясь с журналистами, Байден, в частности, заявил, что американская экономика "чертовски сильна". При этом он отказался признавать влияние доллара на проблемы в мировой экономике, назвав их причиной "недостаток экономического роста и разумной политики в других странах".Поведение президента вызвало негативную реакцию пользователей в комментариях под видео."Он как ребенок", — написал Passing through Time."Вау, трудно поверить, что он не беспокоится об Америке!" — сыронизировал J What."Джо не беспокоится ни о чем, кроме себя и своего мороженого", — заявила Giulia Grasso."Каждый раз, когда он где-то бывает, он берет рожок мороженого, это жалко", — добавил Vaile Walders."Он солгал о смерти своего собственного сына. Что вы ожидаете от него услышать?" — задался вопросом Ryan Wolfe."Я думаю, он действительно не знает, что происходит", — добавила Jean Wetherbee.В последнее время инфляция в США бьет сорокалетние рекорды, а ВВП снижался два квартала подряд — технически это свидетельствует о рецессии. И хотя Байден и его администрация отказываются признать этот факт и заявляют, что экономика на правильном пути, многие политики говорят о том, что американскому финансовому сектору грозит коллапс.
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в мире, джо байден, сша, портленд
В мире, Джо Байден, США, Портленд
06:50 17.10.2022 (обновлено: 10:56 17.10.2022)
Американцев взбесил поедающий мороженое Байден
Американцы раскритиковали Байдена из-за речи о ситуации в экономике с мороженым в руках
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Пользователи YouTube резко раскритиковали президента Джо Байдена, который во время посещения кафе в городе Портленд отвечал на вопросы журналистов, поедая мороженое.
Видео из кафе опубликовал
YouTube-канал GOP War Room. Общаясь с журналистами, Байден
, в частности, заявил, что американская экономика "чертовски сильна". При этом он отказался признавать влияние доллара на проблемы в мировой экономике, назвав их причиной "недостаток экономического роста и разумной политики в других странах".
Поведение президента вызвало негативную реакцию пользователей в комментариях под видео.
"Он как ребенок", — написал Passing through Time.
"Вау, трудно поверить, что он не беспокоится об Америке!" — сыронизировал J What.
"Джо не беспокоится ни о чем, кроме себя и своего мороженого", — заявила Giulia Grasso.
"Каждый раз, когда он где-то бывает, он берет рожок мороженого, это жалко", — добавил Vaile Walders.
"Он солгал о смерти своего собственного сына. Что вы ожидаете от него услышать?" — задался вопросом Ryan Wolfe.
"Я думаю, он действительно не знает, что происходит", — добавила Jean Wetherbee.
В последнее время инфляция в США бьет сорокалетние рекорды, а ВВП снижался два квартала подряд — технически это свидетельствует о рецессии. И хотя Байден и его администрация отказываются признать этот факт и заявляют, что экономика на правильном пути, многие политики говорят о том, что американскому финансовому сектору грозит коллапс.