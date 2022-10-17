https://ria.ru/20221017/bayden-1824496062.html

Американцев взбесил поедающий мороженое Байден

Американцев взбесил поедающий мороженое Байден - РИА Новости, 17.10.2022

Американцев взбесил поедающий мороженое Байден

Пользователи YouTube резко раскритиковали президента Джо Байдена, который во время посещения кафе в городе Портленд отвечал на вопросы журналистов, поедая... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T06:50

2022-10-17T06:50

2022-10-17T10:56

в мире

джо байден

сша

портленд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824495654_31:0:1807:999_1920x0_80_0_0_df8a047e472e3a462ee2d3a2244be44c.jpg

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Пользователи YouTube резко раскритиковали президента Джо Байдена, который во время посещения кафе в городе Портленд отвечал на вопросы журналистов, поедая мороженое.Видео из кафе опубликовал YouTube-канал GOP War Room. Общаясь с журналистами, Байден, в частности, заявил, что американская экономика "чертовски сильна". При этом он отказался признавать влияние доллара на проблемы в мировой экономике, назвав их причиной "недостаток экономического роста и разумной политики в других странах".Поведение президента вызвало негативную реакцию пользователей в комментариях под видео."Он как ребенок", — написал Passing through Time."Вау, трудно поверить, что он не беспокоится об Америке!" — сыронизировал J What."Джо не беспокоится ни о чем, кроме себя и своего мороженого", — заявила Giulia Grasso."Каждый раз, когда он где-то бывает, он берет рожок мороженого, это жалко", — добавил Vaile Walders."Он солгал о смерти своего собственного сына. Что вы ожидаете от него услышать?" — задался вопросом Ryan Wolfe."Я думаю, он действительно не знает, что происходит", — добавила Jean Wetherbee.В последнее время инфляция в США бьет сорокалетние рекорды, а ВВП снижался два квартала подряд — технически это свидетельствует о рецессии. И хотя Байден и его администрация отказываются признать этот факт и заявляют, что экономика на правильном пути, многие политики говорят о том, что американскому финансовому сектору грозит коллапс.

https://ria.ru/20221016/bayden-1824357411.html

https://ria.ru/20221016/opros-1824475592.html

сша

портленд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джо байден, сша, портленд