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"АвтоВАЗ" ведет переговоры о возможной крупноузловой сборке иномарок - РИА Новости, 17.10.2022
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"АвтоВАЗ" ведет переговоры о возможной крупноузловой сборке иномарок
"АвтоВАЗ" ведет переговоры о возможной крупноузловой сборке иномарок - РИА Новости, 17.10.2022
"АвтоВАЗ" ведет переговоры о возможной крупноузловой сборке иномарок
Зарубежные автоконцерны обращались в "АвтоВАЗ" с предложением наладить крупноузловую сборку автомобилей их брендов, ведутся переговоры, сообщил журналистам... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T15:04
2022-10-17T15:05
экономика
авто
максим соколов
тольятти
автоваз
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Зарубежные автоконцерны обращались в "АвтоВАЗ" с предложением наладить крупноузловую сборку автомобилей их брендов, ведутся переговоры, сообщил журналистам президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов в кулуарах Совета Федерации."Обращались. Мы ведём переговорный процесс и смотрим, насколько выгодно это будет для "АвтоВАЗа" и для российской автомобильной промышленности в целом", - сказал он, отвечая на вопрос, обращались ли иностранные автоконцерны с предложением наладить крупноузловую сборку автомобилей их брендов на мощностях "АвтоВАЗа"."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (плюс 2% к 2020 году).
https://ria.ru/20220929/avtovaz-1820225809.html
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экономика, авто, максим соколов, тольятти, автоваз
Экономика, Авто, Максим Соколов, Тольятти, АвтоВАЗ
15:04 17.10.2022 (обновлено: 15:05 17.10.2022)
 
"АвтоВАЗ" ведет переговоры о возможной крупноузловой сборке иномарок

Зарубежные автоконцерны предложили "АвтоВАЗу" наладить крупноузловую сборку их машин

© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в медиабанкСборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Анар Мовсумов
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Сборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Зарубежные автоконцерны обращались в "АвтоВАЗ" с предложением наладить крупноузловую сборку автомобилей их брендов, ведутся переговоры, сообщил журналистам президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов в кулуарах Совета Федерации.
"Обращались. Мы ведём переговорный процесс и смотрим, насколько выгодно это будет для "АвтоВАЗа" и для российской автомобильной промышленности в целом", - сказал он, отвечая на вопрос, обращались ли иностранные автоконцерны с предложением наладить крупноузловую сборку автомобилей их брендов на мощностях "АвтоВАЗа".
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (плюс 2% к 2020 году).
Цех сборки - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
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Иран может договориться с "АвтоВАЗом" о совместном производстве машин
 
ЭкономикаАвтоМаксим СоколовТольяттиАвтоВАЗ
 
 
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