https://ria.ru/20221017/avtovaz-1824617681.html

"АвтоВАЗ" ведет переговоры о возможной крупноузловой сборке иномарок

"АвтоВАЗ" ведет переговоры о возможной крупноузловой сборке иномарок - РИА Новости, 17.10.2022

"АвтоВАЗ" ведет переговоры о возможной крупноузловой сборке иномарок

Зарубежные автоконцерны обращались в "АвтоВАЗ" с предложением наладить крупноузловую сборку автомобилей их брендов, ведутся переговоры, сообщил журналистам... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T15:04

2022-10-17T15:04

2022-10-17T15:05

экономика

авто

максим соколов

тольятти

автоваз

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Зарубежные автоконцерны обращались в "АвтоВАЗ" с предложением наладить крупноузловую сборку автомобилей их брендов, ведутся переговоры, сообщил журналистам президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов в кулуарах Совета Федерации."Обращались. Мы ведём переговорный процесс и смотрим, насколько выгодно это будет для "АвтоВАЗа" и для российской автомобильной промышленности в целом", - сказал он, отвечая на вопрос, обращались ли иностранные автоконцерны с предложением наладить крупноузловую сборку автомобилей их брендов на мощностях "АвтоВАЗа"."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (плюс 2% к 2020 году).

https://ria.ru/20220929/avtovaz-1820225809.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, авто, максим соколов, тольятти, автоваз