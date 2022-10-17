https://ria.ru/20221017/avtovaz-1824586367.html

"АвтоВАЗ" предложил расширить программу льготного автокредитования

"АвтоВАЗ" предложил расширить программу льготного автокредитования - РИА Новости, 17.10.2022

"АвтоВАЗ" предложил расширить программу льготного автокредитования

"АвтоВАЗ" предложил включить в программу льготного автокредитования пенсионеров и военнослужащих, чтобы поддержать спрос на отечественном авторынке, сообщил... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T13:16

2022-10-17T13:16

2022-10-17T13:46

авто

автоваз

россия

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. "АвтоВАЗ" предложил включить в программу льготного автокредитования пенсионеров и военнослужащих, чтобы поддержать спрос на отечественном авторынке, сообщил президент компании Максим Соколов."Нам всем необходимо стимулирование спроса. Мы видим, что сейчас идет резкая просадка спроса. В данном случае речь не идет о какой-то финансовой поддержке непосредственно "АвтоВАЗа" или других компаний. Мы говорим про социальную поддержку тех слоев населения, которые могут купить автомобили, но по понятным причинам откладывают приобретение товаров длительного спроса", - сообщил Соколов, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федераций по импортозамещению."Здесь мы считаем необходимым расширить программу, которая действует сейчас, включив в нее такие категории как пенсионеры, военнослужащие, работники правоохранительных органов", - подчеркнул он.Речь идет о программе льготного автокредитования, которая является на сегодняшний момент одним из основных драйверов поддержки спроса на отечественный автопром. Планируется, как отмечал вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, что программа будет продлена на 2023 год.Условия программы льготного автокредитования в этом году были улучшены - скидка выросла с 10% до 20% (для ДФО сохранилась на уровне 25%), а стоимость автомобиля, подпадающего под льготный автокредит, увеличилась с 1,5 миллиона рублей до 2 миллионов рублей. Предложение доступно семьям минимум с одним несовершеннолетним ребенком, медикам и учителям, а также водителям, впервые покупающим транспортное средство. Кроме того, условия распространяются и для тех, кто сдает автомобиль старше шести лет в трейд-ин при условии, что владели им не менее года.

https://ria.ru/20220714/sokolov-1802248408.html

https://ria.ru/20220811/lada-1808951927.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

авто, автоваз, россия