https://ria.ru/20221017/avtovaz-1824586367.html
"АвтоВАЗ" предложил расширить программу льготного автокредитования
"АвтоВАЗ" предложил расширить программу льготного автокредитования - РИА Новости, 17.10.2022
"АвтоВАЗ" предложил расширить программу льготного автокредитования
"АвтоВАЗ" предложил включить в программу льготного автокредитования пенсионеров и военнослужащих, чтобы поддержать спрос на отечественном авторынке, сообщил... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T13:16
2022-10-17T13:16
2022-10-17T13:46
авто
автоваз
россия
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. "АвтоВАЗ" предложил включить в программу льготного автокредитования пенсионеров и военнослужащих, чтобы поддержать спрос на отечественном авторынке, сообщил президент компании Максим Соколов."Нам всем необходимо стимулирование спроса. Мы видим, что сейчас идет резкая просадка спроса. В данном случае речь не идет о какой-то финансовой поддержке непосредственно "АвтоВАЗа" или других компаний. Мы говорим про социальную поддержку тех слоев населения, которые могут купить автомобили, но по понятным причинам откладывают приобретение товаров длительного спроса", - сообщил Соколов, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федераций по импортозамещению."Здесь мы считаем необходимым расширить программу, которая действует сейчас, включив в нее такие категории как пенсионеры, военнослужащие, работники правоохранительных органов", - подчеркнул он.Речь идет о программе льготного автокредитования, которая является на сегодняшний момент одним из основных драйверов поддержки спроса на отечественный автопром. Планируется, как отмечал вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, что программа будет продлена на 2023 год.Условия программы льготного автокредитования в этом году были улучшены - скидка выросла с 10% до 20% (для ДФО сохранилась на уровне 25%), а стоимость автомобиля, подпадающего под льготный автокредит, увеличилась с 1,5 миллиона рублей до 2 миллионов рублей. Предложение доступно семьям минимум с одним несовершеннолетним ребенком, медикам и учителям, а также водителям, впервые покупающим транспортное средство. Кроме того, условия распространяются и для тех, кто сдает автомобиль старше шести лет в трейд-ин при условии, что владели им не менее года.
https://ria.ru/20220714/sokolov-1802248408.html
https://ria.ru/20220811/lada-1808951927.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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авто, автоваз, россия
13:16 17.10.2022 (обновлено: 13:46 17.10.2022)
"АвтоВАЗ" предложил расширить программу льготного автокредитования
"АвтоВАЗ" предложил включить в программу льготного автокредитования военных и пенсионеров
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. "АвтоВАЗ" предложил включить в программу льготного автокредитования пенсионеров и военнослужащих, чтобы поддержать спрос на отечественном авторынке, сообщил президент компании Максим Соколов.
"Нам всем необходимо стимулирование спроса. Мы видим, что сейчас идет резкая просадка спроса. В данном случае речь не идет о какой-то финансовой поддержке непосредственно "АвтоВАЗа" или других компаний. Мы говорим про социальную поддержку тех слоев населения, которые могут купить автомобили, но по понятным причинам откладывают приобретение товаров длительного спроса", - сообщил Соколов, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федераций по импортозамещению.
"Здесь мы считаем необходимым расширить программу, которая действует сейчас, включив в нее такие категории как пенсионеры, военнослужащие, работники правоохранительных органов", - подчеркнул он.
Речь идет о программе льготного автокредитования, которая является на сегодняшний момент одним из основных драйверов поддержки спроса на отечественный автопром. Планируется, как отмечал вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, что программа будет продлена на 2023 год.
Условия программы льготного автокредитования в этом году были улучшены - скидка выросла с 10% до 20% (для ДФО сохранилась на уровне 25%), а стоимость автомобиля, подпадающего под льготный автокредит, увеличилась с 1,5 миллиона рублей до 2 миллионов рублей. Предложение доступно семьям минимум с одним несовершеннолетним ребенком, медикам и учителям, а также водителям, впервые покупающим транспортное средство. Кроме того, условия распространяются и для тех, кто сдает автомобиль старше шести лет в трейд-ин при условии, что владели им не менее года.