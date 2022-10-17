https://ria.ru/20221017/avtomobil-1824484717.html

Названы регионы - лидеры по способности населения накопить на автомобиль

Названы регионы - лидеры по способности населения накопить на автомобиль - РИА Новости, 17.10.2022

Названы регионы - лидеры по способности населения накопить на автомобиль

Среднестатистическому работнику в России на новый автомобиль нужно копить почти 8 лет, при этом быстрее других это могут сделать жители Чукотки, ЯНАО и... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T00:24

2022-10-17T00:24

2022-10-17T00:24

экономика

авто

чукотский автономный округ

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Среднестатистическому работнику в России на новый автомобиль нужно копить почти 8 лет, при этом быстрее других это могут сделать жители Чукотки, ЯНАО и Магаданской области, а жителям республик Северного Кавказа дольше всего придется откладывать сбережения для покупки новой машины, свидетельствует исследование РИА Новости*.ВЫБОР МЕЖДУ НОВЫМ И ПОДЕРЖАННЫМПо официальным данным, парк легковых автомобилей в России насчитывает порядка 50 миллионов машин, то есть в среднем один автомобиль приходится на трех человек. Для большого числа семей личная машина перестала быть роскошью.По оценкам экспертов, в последние годы, несмотря на объективные трудности, автомобильный парк продолжал уверено расти. В кризисном 2020 году на фоне пандемии в РФ было продано 1,6 миллиона новых автомобилей, однако в 2021 году в результате сокращения автопроизводства из-за дефицита чипов было продано уже 1,5 миллиона новых машин. В текущем году наблюдается сильное снижение продаж из-за остановки производства и импорта со стороны многих иностранных брендов, но уже в третьем квартале аналитики отмечают рост параметров авторынка.В исследовании отмечается, что далеко не всем по карману приобретение автомобиля, в особенности нового или престижного. Согласно оценкам экспертов, стоимость среднего нового автомобиля в России в 2022 году составляет порядка 2,3 миллиона рублей, а средняя цена подержанной машины – 1,2 миллиона рублей. Для многих работающих людей накопить такую сумму непросто, подчеркивают эксперты.Для того, чтобы выяснить, насколько быстро жители регионов могут накопить на автомобиль, и проследить региональные различия в этом аспекте, эксперты РИА Новости подготовили рейтинг. В качестве основного показателя, по которому ранжировались регионы России, выступает количество лет, необходимых для накопления работником с медианной зарплатой суммы, равной стоимости нового автомобиля.Предполагалось, что на покупку автомобиля ежемесячно откладывается 50% от зарплаты, накопления весь срок не тратятся и размещены на вкладе по ставке на уровне 7,5%, а проценты капитализируются каждый месяц. Медианная зарплата за вычетом НДФЛ является оценкой РИА Новости в среднем за 12 месяцев с 1 августа 2021 года по 1 августа 2022 года.ОБЩЕРОССИЙСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИСогласно исследованию РИА Новости, даже при откладывании на покупку автомобиля 50% трудовых доходов, среднестатистическому работнику, чтобы накопить 2,3 миллиона рублей на новый автомобиль, нужно 7,6 года. И это при условии неприкосновенности сбережений и капитализации процентов на банковском вкладе. Модельный срок накопления примерно такой же, как и год назад. Эксперты объясняют это неплохим ростом номинальных зарплат и сильным изменением структуры продаж новых автомобилей в сторону более дешевых моделей, что позволяет сдерживать рост средней стоимости новой машины.При этом аналитики отмечают в этом аспекте заметную разницу между российскими регионами.Согласно исследованию, быстрее всех получится накопить крупную сумму жителям Чукотки, хотя с приобретением автомобилей в этом регионе есть некоторые сложности. Из-за его удаленности и малочисленности населения официальных дилеров тут практически нет, поэтому машины приходится специально заказывать из других регионов и доплачивать за доставку на Чукотку несколько сотен тысяч рублей (такие расходы учтены в расчетах). Несмотря на это, жителям Чукотки нужно всего 3,7 года, чтобы накопить на новый автомобиль, что более чем вдвое меньше срока накопления в среднем по стране.Второе место в рейтинге занимает еще один северный регион – Ямало-Ненецкий автономный округ, который ненамного отстал от лидера. Здесь среднестатистический работник может накопить необходимые 2,3 миллиона рублей за 3 года и 10 месяцев. На третьей строчке располагается Магаданская область, где копить на новую машину придется 4,3 года. Близкий результат также в Ненецком автономном округе и на Камчатке (4,4 и 4,6 года соответственно). Как показывает рейтинг, эти пять северных регионов снова занимают первые места с большим отрывом. Их лидерство определяется высокими зарплатами в добывающих отраслях и в рыбной ловле, поясняют эксперты.На шестой строчке располагается Москва. Тут срок накопления на новый автомобиль составляет 4,7 года. Также в первую десятку еще входят Ханты-Мансийский автономный округ (4,8 года), Сахалинская область (5 лет), Якутия (5,2) и Мурманская область (5,7).Второй крупнейших город России, Санкт-Петербург, расположился на 11-й строчке в рейтинге. Здесь среднестатистический работник может накопить на автомобиль за 5,8 года. Согласно исследованию, жители 11 регионов могут накопить на новый автомобиль менее чем за 6 лет, а в основной массе регионов нужно копить на автомобиль от 6 до 10 лет.У замыкающих рейтинг регионов (в основном, это кавказские территории) работник со среднестатистической зарплатой будет копить на новую среднюю машину более 10 лет, а в двух регионах на последних местах (Кабардино-Балкария и Ингушетия) – 11,3 года. Эксперты поясняют, что в этих регионах исторически невысокие зарплаты.Составители рейтинга отдельно отмечают, что в "богатых" регионах реальная картина накопления может быть даже несколько лучше, так как высокие зарплаты позволяют откладывать больший процент в качестве сбережений. При этом в "бедных" регионах накопления, напротив, затруднены в силу того, что достаточно сложно долгое время откладывать половину от своей небольшой медианной зарплаты, так как необходимо осуществлять базовые траты.ПОДЕРЖАННЫЕ АВТОМОБИЛИ ДОСТУПНЕЕМногие россияне, задумываясь о приобретении машины, понимают, что накопить на новый автомобиль нереально, и предпочитают выбрать подходящий вариант из подержанных транспортных средств. Тем более рынок подержанных автомобилей намного больше.Обычно в год продается порядка 6 миллионов бывших в употреблении машин. И средняя цена на подержанный автомобиль, по оценкам экспертов, составляет сейчас 1,2 миллиона рублей, что почти вдвое меньше средней цены новой машины.Согласно исследованию РИА Новости, чтобы работнику с медианной зарплатой и регулярными сбережениями на уровне 50% от доходов накопить на подержанный автомобиль, нужно 4,5 года, что значительно меньше срока, необходимого для покупки нового.По оценкам экспертов, возможности для накопления на поддержанный автомобиль стали намного слабее за год. В рейтинге годом ранее на средний поддержанный автомобиль среднестатистическому российскому работнику требовалось 3,6 года, то есть почти на 1 год меньше, чем сейчас. Рост среднего срока накопления аналитики связывают с быстрым подорожанием поддержанных машин на фоне дефицита предложения новых автомобилей.При этом распределение позиций среди регионов остается примерно таким же, как и в случае с приобретением нового автомобиля. Лидируют по минимальному сроку накопления на поддержанный автомобиль Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Магаданская область, замыкает первую четверку Ненецкий автономный округ. Только в этих четырех регионах копить на б/у машину нужно менее 2,5 года.В конце списка расположились Дагестан, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария, в которых нужно копить на средний подержанный автомобиль чуть более 6,5 года при модельных условиях.ПРОГНОЗЭксперты отмечают, что в последнее время цены на автомобили резко выросли, а многие модели вообще невозможно купить из-за дефицита. Это сказывается на способности накопить на автомобиль, так как зарплаты растут намного медленнее, чем цены на машины."В части новых автомобилей такая динамика смещает спрос в сторону более доступных моделей и с меньшем количеством опций. Кроме того, многие покупатели откладывают приобретение автомобиля до более стабильных времен", - говорится в пояснительной записке к исследованию.По прогнозам аналитиков, в среднесрочной перспективе ситуация с производством массовых моделей и импортом новых иностранных автомобилей стабилизируется, поэтому можно ожидать некоторого увеличения объемов продажи новых автомобилей. Однако прогресс в способности работников накопить на приобретение автомобиля в ближайшее время, вероятно, будет очень слабым, заключают эксперты.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

https://ria.ru/20221017/reyting_avtomobil-1824399850.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221007/1822200794.html

https://ria.ru/20220912/ekonomika-1816187483.html

https://ria.ru/20220906/ekonomika-1814792794.html

чукотский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, авто, чукотский автономный округ