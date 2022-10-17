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Правительство выделит 15 миллиардов рублей на переоснащение авиазаводов - РИА Новости, 17.10.2022
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Правительство выделит 15 миллиардов рублей на переоснащение авиазаводов
Правительство выделит 15 миллиардов рублей на переоснащение авиазаводов - РИА Новости, 17.10.2022
Правительство выделит 15 миллиардов рублей на переоснащение авиазаводов
Российские власти помогут оснастить авиазаводы, в частности, связанные с выпуском лайнеров МС-21, современным оборудованием и на эти цели выделят 15 миллиардов... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T14:06
2022-10-17T14:25
михаил мишустин
экономика
технологии
россия
мс-21
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Российские власти помогут оснастить авиазаводы, в частности, связанные с выпуском лайнеров МС-21, современным оборудованием и на эти цели выделят 15 миллиардов рублей, такая поддержка позволит авиапрому выйти на серийное производство не менее 36 лайнеров в год, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."В рамках плана первоочередных действий по поддержке экономики мы предусмотрели меры для развития высокотехнологичных производств, среди них помощь в оснащении авиационных заводов современным оборудованием, чтобы они, опираясь на собственную базу, могли предлагать качественную продукцию. Выделим 15 миллиардов рублей на эти цели", - сказал он в понедельник на совещании с вице-премьерами, говоря о выпуске самолетов МС-21.При этом Мишустин назвал условия получения этих средств. "Первая партия оборудования будет законтрактована уже в текущем году. Остальное - в течение следующих трех лет", - пояснил он."Рассчитываем, что поддержка позволит авиапрому выйти на серийное производство не менее 36 лайнеров в год. Эти самолеты необходимы прежде всего для внутреннего рынка, чтобы наши граждане могли пользоваться услугами этого вида транспорта вне зависимости от внешнего давления", - заявил премьер.
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михаил мишустин, экономика, технологии, россия, мс-21
Михаил Мишустин, Экономика, Технологии, Россия, МС-21
14:06 17.10.2022 (обновлено: 14:25 17.10.2022)
 
Правительство выделит 15 миллиардов рублей на переоснащение авиазаводов

Правительство выделит 15 миллиардов рублей на современное оборудование для авиазаводов

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкДвигатели тяжелого транспортного самолета Ил-76МД-90А в цехе авиационного предприятия "Авиастар-СП" в Ульяновске
Двигатели тяжелого транспортного самолета Ил-76МД-90А в цехе авиационного предприятия Авиастар-СП в Ульяновске - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Двигатели тяжелого транспортного самолета Ил-76МД-90А в цехе авиационного предприятия "Авиастар-СП" в Ульяновске. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Российские власти помогут оснастить авиазаводы, в частности, связанные с выпуском лайнеров МС-21, современным оборудованием и на эти цели выделят 15 миллиардов рублей, такая поддержка позволит авиапрому выйти на серийное производство не менее 36 лайнеров в год, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В рамках плана первоочередных действий по поддержке экономики мы предусмотрели меры для развития высокотехнологичных производств, среди них помощь в оснащении авиационных заводов современным оборудованием, чтобы они, опираясь на собственную базу, могли предлагать качественную продукцию. Выделим 15 миллиардов рублей на эти цели", - сказал он в понедельник на совещании с вице-премьерами, говоря о выпуске самолетов МС-21.
При этом Мишустин назвал условия получения этих средств. "Первая партия оборудования будет законтрактована уже в текущем году. Остальное - в течение следующих трех лет", - пояснил он.
"Рассчитываем, что поддержка позволит авиапрому выйти на серийное производство не менее 36 лайнеров в год. Эти самолеты необходимы прежде всего для внутреннего рынка, чтобы наши граждане могли пользоваться услугами этого вида транспорта вне зависимости от внешнего давления", - заявил премьер.
Самолет - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 13:51Туризм
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Михаил МишустинЭкономикаТехнологииРоссияМС-21
 
 
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