https://ria.ru/20221017/aviazavody-1824599303.html
Правительство выделит 15 миллиардов рублей на переоснащение авиазаводов
Правительство выделит 15 миллиардов рублей на переоснащение авиазаводов - РИА Новости, 17.10.2022
Правительство выделит 15 миллиардов рублей на переоснащение авиазаводов
Российские власти помогут оснастить авиазаводы, в частности, связанные с выпуском лайнеров МС-21, современным оборудованием и на эти цели выделят 15 миллиардов... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T14:06
2022-10-17T14:06
2022-10-17T14:25
михаил мишустин
экономика
технологии
россия
мс-21
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Российские власти помогут оснастить авиазаводы, в частности, связанные с выпуском лайнеров МС-21, современным оборудованием и на эти цели выделят 15 миллиардов рублей, такая поддержка позволит авиапрому выйти на серийное производство не менее 36 лайнеров в год, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."В рамках плана первоочередных действий по поддержке экономики мы предусмотрели меры для развития высокотехнологичных производств, среди них помощь в оснащении авиационных заводов современным оборудованием, чтобы они, опираясь на собственную базу, могли предлагать качественную продукцию. Выделим 15 миллиардов рублей на эти цели", - сказал он в понедельник на совещании с вице-премьерами, говоря о выпуске самолетов МС-21.При этом Мишустин назвал условия получения этих средств. "Первая партия оборудования будет законтрактована уже в текущем году. Остальное - в течение следующих трех лет", - пояснил он."Рассчитываем, что поддержка позволит авиапрому выйти на серийное производство не менее 36 лайнеров в год. Эти самолеты необходимы прежде всего для внутреннего рынка, чтобы наши граждане могли пользоваться услугами этого вида транспорта вне зависимости от внешнего давления", - заявил премьер.
https://ria.ru/20220826/aeroflot-1812300315.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, экономика, технологии, россия, мс-21
Михаил Мишустин, Экономика, Технологии, Россия, МС-21
14:06 17.10.2022 (обновлено: 14:25 17.10.2022)
Правительство выделит 15 миллиардов рублей на переоснащение авиазаводов
Правительство выделит 15 миллиардов рублей на современное оборудование для авиазаводов
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Российские власти помогут оснастить авиазаводы, в частности, связанные с выпуском лайнеров МС-21, современным оборудованием и на эти цели выделят 15 миллиардов рублей, такая поддержка позволит авиапрому выйти на серийное производство не менее 36 лайнеров в год, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В рамках плана первоочередных действий по поддержке экономики мы предусмотрели меры для развития высокотехнологичных производств, среди них помощь в оснащении авиационных заводов современным оборудованием, чтобы они, опираясь на собственную базу, могли предлагать качественную продукцию. Выделим 15 миллиардов рублей на эти цели", - сказал он в понедельник на совещании с вице-премьерами, говоря о выпуске самолетов МС-21.
При этом Мишустин назвал условия получения этих средств. "Первая партия оборудования будет законтрактована уже в текущем году. Остальное - в течение следующих трех лет", - пояснил он.
"Рассчитываем, что поддержка позволит авиапрому выйти на серийное производство не менее 36 лайнеров в год. Эти самолеты необходимы прежде всего для внутреннего рынка, чтобы наши граждане могли пользоваться услугами этого вида транспорта вне зависимости от внешнего давления", - заявил премьер.