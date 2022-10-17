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Бывший замглавы столичной ГИБДД погиб в аварии, сообщил источник - РИА Новости, 17.10.2022
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Бывший замглавы столичной ГИБДД погиб в аварии, сообщил источник
Бывший замглавы столичной ГИБДД погиб в аварии, сообщил источник - РИА Новости, 17.10.2022
Бывший замглавы столичной ГИБДД погиб в аварии, сообщил источник
Бывший замначальника столичного УГИБДД Игорь Загрядский попал в аварию в Москве и скончался в больнице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T12:12
2022-10-17T12:12
происшествия
москва
угибдд
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Бывший замначальника столичного УГИБДД Игорь Загрядский попал в аварию в Москве и скончался в больнице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По словам источника, ДТП произошло накануне вечером на юго-востоке Москвы."Машина под управлением Загрядского столкнулась с автобусом, который остановился перед ней на красный. Скорая доставила водителя в больницу, однако позднее он скончался", - сказал собеседник агентства.В столичном главке МВД подтвердили РИА Новости факт аварии, не уточняя деталей произошедшего. "Произошло столкновение двух транспортных средств, в результате один человек погиб", - рассказали в полиции.
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происшествия, москва, угибдд
Происшествия, Москва, УГИБДД
12:12 17.10.2022
 
Бывший замглавы столичной ГИБДД погиб в аварии, сообщил источник

Бывший замначальника столичного УГИБДД Загрядский погиб в аварии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции на дороге
Автомобиль полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции на дороге. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Бывший замначальника столичного УГИБДД Игорь Загрядский попал в аварию в Москве и скончался в больнице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По словам источника, ДТП произошло накануне вечером на юго-востоке Москвы.
"Машина под управлением Загрядского столкнулась с автобусом, который остановился перед ней на красный. Скорая доставила водителя в больницу, однако позднее он скончался", - сказал собеседник агентства.
В столичном главке МВД подтвердили РИА Новости факт аварии, не уточняя деталей произошедшего. "Произошло столкновение двух транспортных средств, в результате один человек погиб", - рассказали в полиции.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 19:30
Лихач на Lexus зажал руку инспектора ГИБДД стеклом и протащил его по дороге
 
ПроисшествияМоскваУГИБДД
 
 
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