https://ria.ru/20221017/avariya-1824562776.html

Бывший замглавы столичной ГИБДД погиб в аварии, сообщил источник

Бывший замглавы столичной ГИБДД погиб в аварии, сообщил источник - РИА Новости, 17.10.2022

Бывший замглавы столичной ГИБДД погиб в аварии, сообщил источник

Бывший замначальника столичного УГИБДД Игорь Загрядский попал в аварию в Москве и скончался в больнице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T12:12

2022-10-17T12:12

2022-10-17T12:12

происшествия

москва

угибдд

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Бывший замначальника столичного УГИБДД Игорь Загрядский попал в аварию в Москве и скончался в больнице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По словам источника, ДТП произошло накануне вечером на юго-востоке Москвы."Машина под управлением Загрядского столкнулась с автобусом, который остановился перед ней на красный. Скорая доставила водителя в больницу, однако позднее он скончался", - сказал собеседник агентства.В столичном главке МВД подтвердили РИА Новости факт аварии, не уточняя деталей произошедшего. "Произошло столкновение двух транспортных средств, в результате один человек погиб", - рассказали в полиции.

https://ria.ru/20220830/likhach-1813259740.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, угибдд