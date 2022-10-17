https://ria.ru/20221017/armeniya-1824658278.html

Ереван объяснил развертывание дополнительных сил на границе с Азербайджаном

Ереван объяснил развертывание дополнительных сил на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 17.10.2022

Ереван объяснил развертывание дополнительных сил на границе с Азербайджаном

Министерство обороны Армении обосновало наличие артиллерии на границе с Азербайджаном на Варденисском направлении оборонительными целями. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T17:35

2022-10-17T17:35

2022-10-17T17:35

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минобороны азербайджана

минобороны армении

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ЕРЕВАН, 17 окт - РИА Новости. Министерство обороны Армении обосновало наличие артиллерии на границе с Азербайджаном на Варденисском направлении оборонительными целями.Ранее в Минобороны Азербайджана заявили, что Армения стягивает живую силу и артиллерийские установки к армяно-азербайджанской границе."Наличие артиллерийских средств в Варденисском направлении напрямую связано с переброской и развертыванием дополнительных сил и средств ВС Азербайджана, что вызвало определенную напряженность. Действия армянской стороны, предпринятые после размещения в данной зоне дополнительных азербайджанских артиллерийских и зенитных средств, носят исключительно оборонительный характер", - написал в соцсетях пресс-секретарь Минобороны Арам Торосян.По его словам, действия армянской стороны не направлены на обострение ситуации, и в случае, если Баку выведет указанные средства с данного направления, армянская сторона также выведет свои дополнительные средства. "Армянская сторона готова вести переговоры по этому вопросу", - заявил Торосян.На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.

https://ria.ru/20221017/armeniya-1824551423.html

https://ria.ru/20221014/diplomatiya-1823918777.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, армения, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе, минобороны азербайджана, минобороны армении