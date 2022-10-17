https://ria.ru/20221017/arkaim-1824582737.html

В заповеднике в Челябинской области расцвели "подснежники"

В заповеднике в Челябинской области расцвели "подснежники" - РИА Новости, 17.10.2022

В заповеднике в Челябинской области расцвели "подснежники"

Так называемые уральские "подснежники" зацвели в середине октября в заповеднике "Аркаим" в Челябинской области из-за заморозков и последующего потепления,... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T18:52

2022-10-17T18:52

2022-10-17T18:52

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ЧЕЛЯБИНСК, 17 окт – РИА Новости. Так называемые уральские "подснежники" зацвели в середине октября в заповеднике "Аркаим" в Челябинской области из-за заморозков и последующего потепления, сообщила пресс-служба заповедника."В эти дни в окрестностях Аркаима можно наблюдать уникальное явление – в середине октября расцвел прострел, часто именуемый уральским подснежником и сон-травой, - говорится в сообщении. — На Аркаиме как раз недавно выпал снег и было вполне ощутимое понижение температуры, но потом снег растаял и подснежники расцвели. Туристы могут увидеть на Аркаиме не только археологические памятники, но и нежные весенние цветы под свинцовыми октябрьскими облаками".Сон-трава расцветает в конце апреля-мае, однако случаются и казусы: так, в сентябре 2020 года было замечено цветение прострела по всей территории заповедника, уточняется в сообщении.Такое явление называется яровизация — из-за охлаждения почвы и последующего обратного нагревания срабатывают физиологические реакции растений, эволюционно развившиеся в результате адаптации к сезонному климату, уточняют эксперты.

https://ria.ru/20220817/chelyabinskayaoblast-1809108599.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, челябинская область, новости - туризм, туристы, заповедники