https://ria.ru/20221017/arkaim-1824582737.html
В заповеднике в Челябинской области расцвели "подснежники"
В заповеднике в Челябинской области расцвели "подснежники" - РИА Новости, 17.10.2022
В заповеднике в Челябинской области расцвели "подснежники"
Так называемые уральские "подснежники" зацвели в середине октября в заповеднике "Аркаим" в Челябинской области из-за заморозков и последующего потепления,... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T18:52
2022-10-17T18:52
2022-10-17T18:52
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 окт – РИА Новости. Так называемые уральские "подснежники" зацвели в середине октября в заповеднике "Аркаим" в Челябинской области из-за заморозков и последующего потепления, сообщила пресс-служба заповедника."В эти дни в окрестностях Аркаима можно наблюдать уникальное явление – в середине октября расцвел прострел, часто именуемый уральским подснежником и сон-травой, - говорится в сообщении. — На Аркаиме как раз недавно выпал снег и было вполне ощутимое понижение температуры, но потом снег растаял и подснежники расцвели. Туристы могут увидеть на Аркаиме не только археологические памятники, но и нежные весенние цветы под свинцовыми октябрьскими облаками".Сон-трава расцветает в конце апреля-мае, однако случаются и казусы: так, в сентябре 2020 года было замечено цветение прострела по всей территории заповедника, уточняется в сообщении.Такое явление называется яровизация — из-за охлаждения почвы и последующего обратного нагревания срабатывают физиологические реакции растений, эволюционно развившиеся в результате адаптации к сезонному климату, уточняют эксперты.
https://ria.ru/20220817/chelyabinskayaoblast-1809108599.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, челябинская область, новости - туризм, туристы, заповедники
Туризм, Туризм, Челябинская область, Новости - Туризм, туристы, заповедники
В заповеднике в Челябинской области расцвели "подснежники"
Уральские "подснежники" зацвели в середине октября в заповеднике "Аркаим"
ЧЕЛЯБИНСК, 17 окт – РИА Новости. Так называемые уральские "подснежники" зацвели в середине октября в заповеднике "Аркаим" в Челябинской области из-за заморозков и последующего потепления, сообщила пресс-служба заповедника.
"В эти дни в окрестностях Аркаима можно наблюдать уникальное явление – в середине октября расцвел прострел, часто именуемый уральским подснежником и сон-травой, - говорится в сообщении. — На Аркаиме как раз недавно выпал снег и было вполне ощутимое понижение температуры, но потом снег растаял и подснежники расцвели. Туристы могут увидеть на Аркаиме не только археологические памятники, но и нежные весенние цветы под свинцовыми октябрьскими облаками".
Сон-трава расцветает в конце апреля-мае, однако случаются и казусы: так, в сентябре 2020 года было замечено цветение прострела по всей территории заповедника, уточняется в сообщении.
Такое явление называется яровизация — из-за охлаждения почвы и последующего обратного нагревания срабатывают физиологические реакции растений, эволюционно развившиеся в результате адаптации к сезонному климату, уточняют эксперты.