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Американец Носиковски обжаловал решение московского суда об аресте - РИА Новости, 17.10.2022
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Американец Носиковски обжаловал решение московского суда об аресте
Американец Носиковски обжаловал решение московского суда об аресте - РИА Новости, 17.10.2022
Американец Носиковски обжаловал решение московского суда об аресте
Защита гражданина США Дэвида Носиковски, подозреваемого в мошенничестве, обжаловала решение суда о его аресте. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T16:45
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Защита гражданина США Дэвида Носиковски, подозреваемого в мошенничестве, обжаловала решение суда о его аресте."Сегодня была подана апелляционная жалоба на постановление Тверского районного суда Москвы об избрании господину Носиковски меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в Telegram-канале адвокатской коллегии, которая представляет его интересы.По данным суда, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Срок ареста установлен до 6 ноября.
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сша, москва, россия, происшествия
США, Москва, Россия, Происшествия
16:45 17.10.2022 (обновлено: 16:46 17.10.2022)
 
Американец Носиковски обжаловал решение московского суда об аресте

Защита гражданина США Носиковски, подозреваемого в мошенничестве, обжаловала его арест

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Защита гражданина США Дэвида Носиковски, подозреваемого в мошенничестве, обжаловала решение суда о его аресте.
"Сегодня была подана апелляционная жалоба на постановление Тверского районного суда Москвы об избрании господину Носиковски меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в Telegram-канале адвокатской коллегии, которая представляет его интересы.
По данным суда, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Срок ареста установлен до 6 ноября.
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