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Американец Носиковски обжаловал решение московского суда об аресте

Американец Носиковски обжаловал решение московского суда об аресте - РИА Новости, 17.10.2022

Американец Носиковски обжаловал решение московского суда об аресте

Защита гражданина США Дэвида Носиковски, подозреваемого в мошенничестве, обжаловала решение суда о его аресте. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T16:45

2022-10-17T16:45

2022-10-17T16:46

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происшествия

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Защита гражданина США Дэвида Носиковски, подозреваемого в мошенничестве, обжаловала решение суда о его аресте."Сегодня была подана апелляционная жалоба на постановление Тверского районного суда Москвы об избрании господину Носиковски меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в Telegram-канале адвокатской коллегии, которая представляет его интересы.По данным суда, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Срок ареста установлен до 6 ноября.

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сша, москва, россия, происшествия