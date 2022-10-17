https://ria.ru/20221017/arest-1824605001.html

Мошенников, фиктивно зачислявших в "Синергию" ради отсрочки, арестовали

Мошенников, фиктивно зачислявших в "Синергию" ради отсрочки, арестовали - РИА Новости, 17.10.2022

Мошенников, фиктивно зачислявших в "Синергию" ради отсрочки, арестовали

Трое человек, которые на прошлой неделе взяли с юноши, стремившегося получить отсрочку от частичной мобилизации, 180 тысяч рублей за зачисление в университет... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T14:23

2022-10-17T14:23

2022-10-17T14:23

россия

москва

происшествия

синергия

генеральная прокуратура рф

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Трое человек, которые на прошлой неделе взяли с юноши, стремившегося получить отсрочку от частичной мобилизации, 180 тысяч рублей за зачисление в университет "Синергия", арестованы в Москве по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, предполагаемые аферисты, среди которых были и сотрудники "Синергии", пообещали юноше зачисление в вуз, он 13 октября отдал одному из них 180 тысяч рублей, а на следующий день силовики провели задержания."По подозрению в преступлении были задержаны три человека. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК РФ)", - сказал собеседник.Как следует из информации на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы, все трое были арестованы в субботу Хорошевским районным судом.В прошедшую пятницу в "Синергии" заявили, что выявили недобросовестных сотрудников, которые, предположительно, за деньги "предоставляли справки для получения отсрочки от частичной мобилизации". Университет направил обращение в Генпрокуратуру и правоохранительные органы, были возбуждены уголовные дела.

https://ria.ru/20221017/moshenniki-1824543746.html

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Екатерина Зайцева

россия, москва, происшествия, синергия, генеральная прокуратура рф, частичная мобилизация в россии