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Мошенников, фиктивно зачислявших в "Синергию" ради отсрочки, арестовали - РИА Новости, 17.10.2022
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Мошенников, фиктивно зачислявших в "Синергию" ради отсрочки, арестовали
Мошенников, фиктивно зачислявших в "Синергию" ради отсрочки, арестовали - РИА Новости, 17.10.2022
Мошенников, фиктивно зачислявших в "Синергию" ради отсрочки, арестовали
Трое человек, которые на прошлой неделе взяли с юноши, стремившегося получить отсрочку от частичной мобилизации, 180 тысяч рублей за зачисление в университет... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T14:23
2022-10-17T14:23
россия
москва
происшествия
синергия
генеральная прокуратура рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Трое человек, которые на прошлой неделе взяли с юноши, стремившегося получить отсрочку от частичной мобилизации, 180 тысяч рублей за зачисление в университет "Синергия", арестованы в Москве по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, предполагаемые аферисты, среди которых были и сотрудники "Синергии", пообещали юноше зачисление в вуз, он 13 октября отдал одному из них 180 тысяч рублей, а на следующий день силовики провели задержания."По подозрению в преступлении были задержаны три человека. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК РФ)", - сказал собеседник.Как следует из информации на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы, все трое были арестованы в субботу Хорошевским районным судом.В прошедшую пятницу в "Синергии" заявили, что выявили недобросовестных сотрудников, которые, предположительно, за деньги "предоставляли справки для получения отсрочки от частичной мобилизации". Университет направил обращение в Генпрокуратуру и правоохранительные органы, были возбуждены уголовные дела.
https://ria.ru/20221017/moshenniki-1824543746.html
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россия, москва, происшествия, синергия, генеральная прокуратура рф, частичная мобилизация в россии
Россия, Москва, Происшествия, Синергия, Генеральная прокуратура РФ, Частичная мобилизация в России
14:23 17.10.2022
 
Мошенников, фиктивно зачислявших в "Синергию" ради отсрочки, арестовали

Суд арестовал мошенников, обещавших уберечь от мобилизации зачислением в "Синергию"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Трое человек, которые на прошлой неделе взяли с юноши, стремившегося получить отсрочку от частичной мобилизации, 180 тысяч рублей за зачисление в университет "Синергия", арестованы в Москве по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, предполагаемые аферисты, среди которых были и сотрудники "Синергии", пообещали юноше зачисление в вуз, он 13 октября отдал одному из них 180 тысяч рублей, а на следующий день силовики провели задержания.
"По подозрению в преступлении были задержаны три человека. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК РФ)", - сказал собеседник.
Как следует из информации на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы, все трое были арестованы в субботу Хорошевским районным судом.
В прошедшую пятницу в "Синергии" заявили, что выявили недобросовестных сотрудников, которые, предположительно, за деньги "предоставляли справки для получения отсрочки от частичной мобилизации". Университет направил обращение в Генпрокуратуру и правоохранительные органы, были возбуждены уголовные дела.
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РоссияМоскваПроисшествияСинергияГенеральная прокуратура РФЧастичная мобилизация в России
 
 
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