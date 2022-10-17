https://ria.ru/20221017/arest-1824605001.html
Мошенников, фиктивно зачислявших в "Синергию" ради отсрочки, арестовали
Мошенников, фиктивно зачислявших в "Синергию" ради отсрочки, арестовали - РИА Новости, 17.10.2022
Мошенников, фиктивно зачислявших в "Синергию" ради отсрочки, арестовали
Трое человек, которые на прошлой неделе взяли с юноши, стремившегося получить отсрочку от частичной мобилизации, 180 тысяч рублей за зачисление в университет... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T14:23
2022-10-17T14:23
2022-10-17T14:23
россия
москва
происшествия
синергия
генеральная прокуратура рф
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_e9b0a4c938a7007f989845845688797b.jpg
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Трое человек, которые на прошлой неделе взяли с юноши, стремившегося получить отсрочку от частичной мобилизации, 180 тысяч рублей за зачисление в университет "Синергия", арестованы в Москве по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, предполагаемые аферисты, среди которых были и сотрудники "Синергии", пообещали юноше зачисление в вуз, он 13 октября отдал одному из них 180 тысяч рублей, а на следующий день силовики провели задержания."По подозрению в преступлении были задержаны три человека. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК РФ)", - сказал собеседник.Как следует из информации на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы, все трое были арестованы в субботу Хорошевским районным судом.В прошедшую пятницу в "Синергии" заявили, что выявили недобросовестных сотрудников, которые, предположительно, за деньги "предоставляли справки для получения отсрочки от частичной мобилизации". Университет направил обращение в Генпрокуратуру и правоохранительные органы, были возбуждены уголовные дела.
https://ria.ru/20221017/moshenniki-1824543746.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, происшествия, синергия, генеральная прокуратура рф, частичная мобилизация в россии
Россия, Москва, Происшествия, Синергия, Генеральная прокуратура РФ, Частичная мобилизация в России
Мошенников, фиктивно зачислявших в "Синергию" ради отсрочки, арестовали
Суд арестовал мошенников, обещавших уберечь от мобилизации зачислением в "Синергию"