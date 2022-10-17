https://ria.ru/20221017/aeroport-1824600567.html
Правительство выделит средства аэропортам, где приостановлено авиасообщение
Правительство выделит средства аэропортам, где приостановлено авиасообщение - РИА Новости, 17.10.2022
Правительство выделит средства аэропортам, где приостановлено авиасообщение
Правительство выделит дополнительно более 2 миллиардов рублей российским аэропортам, где было временно приостановлено авиасообщение, средства пойдут на... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T14:09
2022-10-17T14:09
2022-10-17T14:15
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Правительство выделит дополнительно более 2 миллиардов рублей российским аэропортам, где было временно приостановлено авиасообщение, средства пойдут на возмещение операционных расходов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами."Продолжим оказывать помощь аэропортам в ряде городов южного и центрального федеральных округов, где был временно приостановлен прием авиарейсов... Правительство дополнительно выделяет им свыше 2 миллиардов рублей на возмещение операционных расходов. А всего в текущем году на такие цели мы направим более 7,5 миллиарда рублей", - сказал он.По словам Мишустина, это позволит сохранить коллективы, возобновить обслуживание рейсов, когда это станет возможно. Премьер также добавил, что важно сохранить транспортную доступность между регионами.Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Режим ограничения полетов действует с 24 февраля.
https://ria.ru/20221014/aviasoobschenie-1824122121.html
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туризм, новости - туризм, михаил мишустин, россия, анапа, белгород, экономика
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Михаил Мишустин, Россия, Анапа, Белгород, Экономика
14:09 17.10.2022 (обновлено: 14:15 17.10.2022)
Правительство выделит средства аэропортам, где приостановлено авиасообщение
Правительство выделит более двух миллиардов аэропортам, где приостановлено авиасообщение