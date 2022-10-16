https://ria.ru/20221016/znaki-1824351113.html

Россиян предупредили о появлении новых дорожных знаков

Россиян предупредили о появлении новых дорожных знаков - РИА Новости, 16.10.2022

Россиян предупредили о появлении новых дорожных знаков

В скором времени в правила дорожного движения (ПДД) включат два новых знака, касающихся зарядки электромобилей и движения автобусов, а также ограничения в... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T01:16

2022-10-16T01:16

2022-10-16T01:16

авто

егор редин

позиция права

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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. В скором времени в правила дорожного движения (ПДД) включат два новых знака, касающихся зарядки электромобилей и движения автобусов, а также ограничения в отношении электротранспорта. Об этом рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция права" Егор Редин.По словам эксперта, на фоне роста популярности электросамокатов и других подобных средств передвижения возникла необходимость обозначения специальных заправочных станций. На этом знаке, отметил Редин, изобразят колонку и электрокабель.Юрист добавил, что в ПДД включат знак "движение автобусов запрещено" для разгрузки дорожной сети. Ограничение коснется только частных транспортных средств, пояснил он. Кроме того, указал эксперт, платная парковка будет дополнительно обозначаться монетой.Редин подчеркнул, что регулярные изменения в правилах дорожного движения необходимы для корректировки законодательной базы в соответствии с новой действительностью.

https://ria.ru/20221007/znaki-1822158443.html

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

авто, егор редин, позиция права