https://ria.ru/20221016/zaes-1824435042.html

В администрации Запорожья предупредили о смене плана Киева по захвату ЗАЭС

В администрации Запорожья предупредили о смене плана Киева по захвату ЗАЭС - РИА Новости, 16.10.2022

В администрации Запорожья предупредили о смене плана Киева по захвату ЗАЭС

Украинские войска сменили план по захвату Запорожской АЭС, выбрав место для форсирования Днепра — западную часть Каховского водохранилища, заявил председатель... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T17:35

2022-10-16T17:35

2022-10-16T17:59

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт — РИА Новости. Украинские войска сменили план по захвату Запорожской АЭС, выбрав место для форсирования Днепра — западную часть Каховского водохранилища, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Ранее киевские власти неоднократно предпринимали попытки форсировать Днепр с северной и северо-восточной части Каховского водохранилища со стороны Никополя, Марганца, Беленького. Но теперь, осознав всю бесперспективность своих попыток, они сменили план и сосредотачивают силы в западной, северо-западной и юго-западной части водохранилища вниз по Днепру", — сказал политик РИА Новости.По его словам, украинские войска сосредоточили силы для операции в районе сел Золотая Балка, Осокоровка (Херсонская область) и Покровское (Днепропетровская область)."Там замечено большое скопление быстроходных катеров и боевиков", — утверждает Рогов.Президент России Владимир Путин 5 октября подписал указ о том, что Запорожская АЭС переходит в собственность России, и указал правительству обеспечить создание федерального унитарного предприятия "Запорожская АЭС". Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД России подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20221012/zaes-1823470363.html

https://ria.ru/20221015/desant-1824268932.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киев, запорожье, днепр (город)