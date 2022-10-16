https://ria.ru/20221016/yaytsa-1824356899.html

Британским водителям посоветовали использовать яйца для экономии топлива

Британским водителям посоветовали использовать яйца для экономии топлива - РИА Новости, 16.10.2022

Британским водителям посоветовали использовать яйца для экономии топлива

Цены на топливо в Великобритании продолжают расти с каждым днем, и автомобилисты готовы пойти на многое, чтобы сэкономить, пишет Daily Express. РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T03:02

2022-10-16T03:02

2022-10-16T03:02

авто

великобритания

топливо

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Цены на топливо в Великобритании продолжают расти с каждым днем, и автомобилисты готовы пойти на многое, чтобы сэкономить, пишет Daily Express.За литр бензина владельцы автомобилей вынуждены в среднем платить 162,32 пенса, а за литр дизтоплива — 180,45 пенса.Издание со ссылкой на опрошенных экспертов предложило водителям нетривиальный способ сократить расходы на бензин. Автомобилистам предлагают представить яйцо между полом и педалью, чтобы ездить осторожно и плавно, ведь отсутствие резких разгонов и рывков позволяет снизить расход топлива.Кроме этого, сэкономить на топливе можно, регулярно следя за давлением в шинах, что можно делать во время каждой заправки.Автомобилистам также рекомендовали "убрать со своей машины всякий хлам". "Багажник на крыше, коробки с вещами на багажнике, стойки для крепления велосипедов, — все это увеличивает расход горючего до 25%", - говорится в публикации.Ранее польский журналист Лукаш Орбитовский в шутливой форме поделился с читателями способом, как перестать оплачивать растущие счета за электроэнергию. Он рекомендовал жителям страны сесть в тюрьму, чтобы не платить за свет.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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авто, великобритания, топливо