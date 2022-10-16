https://ria.ru/20221016/vyplaty-1824393492.html
ПФР напомнил, какие выплаты положены отцам в России
ПФР напомнил, какие выплаты положены отцам в России - РИА Новости, 16.10.2022
ПФР напомнил, какие выплаты положены отцам в России
Пособие при рождении ребенка, материнский (семейный) капитал, ежемесячное пособие по уходу за ребенком и ряд других выплат в РФ могут получать отцы, напомнили в РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T12:12
2022-10-16T12:12
2022-10-16T12:12
общество
россия
пенсионный фонд рф
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Пособие при рождении ребенка, материнский (семейный) капитал, ежемесячное пособие по уходу за ребенком и ряд других выплат в РФ могут получать отцы, напомнили в Пенсионном фонде России."Поздравляем с Днем отца! С прошлого года этот день официально отмечается в России и призван популяризировать отцовство в воспитании детей. Пенсионный фонд заботится о семьях и предоставляет социальные гарантии и пенсионные права не только мамам, но и папам", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.В ПФР уточнили, что право на единовременное пособие при рождении ребенка имеет один из родителей либо опекун. Мужчина может получить его в случае смерти матери или лишения ее родительских прав. Мужчина также моет получить сертификат на материнский (семейный) капитал, если он является единственным усыновителем первого (если решение суда об усыновлении вступило в силу начиная с 1 января 2020 года) или второго ребенка (если решение суда об усыновлении вступило в силу начиная с 1 января 2007 года). Право распоряжаться материнским капиталом переходит к отцу в случае смерти матери или лишения ее родительских прав.Мужчина имеет право на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, если является не работающим, а также при условии, что мать лишена родительских прав или ограничена в них; умерла, объявлена умершей, признана безвестно отсутствующей; признана недееспособной или ограниченно дееспособной либо по состоянию здоровья не может воспитывать и содержать ребенка, отбывает наказание в местах лишения свободы, находится в местах содержания под стражей, а также уклоняется или отказывается от воспитания детей.Пособие на ребенка с 8 до 17 лет также может получать отец ребенка. Условия его оформления одинаковы как для мужчин, так и для женщин. Также мужчина может получать выплату в размере 10 тысяч рублей при уходе за ребенком-инвалидом, а также получить за воспитание такого ребенка досрочную пенсию при наличии не менее 20 лет стажа.Если на иждивении родителей-пенсионеров есть нетрудоспособные, несовершеннолетний ребенок или студент-очник до 23 лет, то одному из них положено увеличение фиксированной выплаты к пенсии. Оформить доплату за иждивенца имеют право как мать, так и отец.
https://ria.ru/20221016/ottsovstvo-1823941672.html
https://ria.ru/20221013/vtsiom-1823573297.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, пенсионный фонд рф
Общество, Россия, Пенсионный фонд РФ
ПФР напомнил, какие выплаты положены отцам в России
ПФР напомнил, что отцы могут получить пособие при рождении ребенка и маткапитал
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.
Пособие при рождении ребенка, материнский (семейный) капитал, ежемесячное пособие по уходу за ребенком и ряд других выплат в РФ могут получать отцы, напомнили
в Пенсионном фонде России.
"Поздравляем с Днем отца! С прошлого года этот день официально отмечается в России и призван популяризировать отцовство в воспитании детей. Пенсионный фонд заботится о семьях и предоставляет социальные гарантии и пенсионные права не только мамам, но и папам", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.
В ПФР
уточнили, что право на единовременное пособие при рождении ребенка имеет один из родителей либо опекун. Мужчина может получить его в случае смерти матери или лишения ее родительских прав. Мужчина также моет получить сертификат на материнский (семейный) капитал, если он является единственным усыновителем первого (если решение суда об усыновлении вступило в силу начиная с 1 января 2020 года) или второго ребенка (если решение суда об усыновлении вступило в силу начиная с 1 января 2007 года). Право распоряжаться материнским капиталом переходит к отцу в случае смерти матери или лишения ее родительских прав.
Мужчина имеет право на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, если является не работающим, а также при условии, что мать лишена родительских прав или ограничена в них; умерла, объявлена умершей, признана безвестно отсутствующей; признана недееспособной или ограниченно дееспособной либо по состоянию здоровья не может воспитывать и содержать ребенка, отбывает наказание в местах лишения свободы, находится в местах содержания под стражей, а также уклоняется или отказывается от воспитания детей.
Пособие на ребенка с 8 до 17 лет также может получать отец ребенка. Условия его оформления одинаковы как для мужчин, так и для женщин. Также мужчина может получать выплату в размере 10 тысяч рублей при уходе за ребенком-инвалидом, а также получить за воспитание такого ребенка досрочную пенсию при наличии не менее 20 лет стажа.
Если на иждивении родителей-пенсионеров есть нетрудоспособные, несовершеннолетний ребенок или студент-очник до 23 лет, то одному из них положено увеличение фиксированной выплаты к пенсии. Оформить доплату за иждивенца имеют право как мать, так и отец.