15:20 16.10.2022 (обновлено: 16:35 16.10.2022)
Минск назвал число российских военных в региональной группировке войск
Минобороны Белоруссии: в региональной группировке будет до девяти тысяч военных из России
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России
Военнослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России. Архивное фото
МИНСК, 16 окт — РИА Новости. Численность российской части региональной группировки Союзного государства составит чуть менее девяти тысяч человек, сообщил в Twitter начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.
"Первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав РГВ (белорусско-российская региональная группировка войск (сил). — Прим. ред.), начали прибывать в Беларусь. Передислокация займет несколько дней. Общая численность составит чуть менее девяти тысяч человек", — написал он.
Он добавил, что более подробную информацию сообщат завтра на брифинге для иностранных военных атташе.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 10 октября, что открытие Киевом фронта против республики безумно с военной точки зрения, но к этому Украину толкает Запад. Он отметил, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Минска. Лукашенко также сообщил, что в связи с обострением на западных границах Союзного государства договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск.