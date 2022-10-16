https://ria.ru/20221016/voennye-1824415799.html

Минск назвал число российских военных в региональной группировке войск

Минск назвал число российских военных в региональной группировке войск - РИА Новости, 16.10.2022

Минск назвал число российских военных в региональной группировке войск

Численность российской части региональной группировки Союзного государства составит чуть менее девяти тысяч человек, сообщил в Twitter начальник департамента... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T15:20

2022-10-16T15:20

2022-10-16T16:35

александр лукашенко

владимир путин

белоруссия

минск

киев

нато

вооруженные силы рф

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МИНСК, 16 окт — РИА Новости. Численность российской части региональной группировки Союзного государства составит чуть менее девяти тысяч человек, сообщил в Twitter начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.Он добавил, что более подробную информацию сообщат завтра на брифинге для иностранных военных атташе.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 10 октября, что открытие Киевом фронта против республики безумно с военной точки зрения, но к этому Украину толкает Запад. Он отметил, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Минска. Лукашенко также сообщил, что в связи с обострением на западных границах Союзного государства договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск.

https://ria.ru/20221014/voyska-1824135465.html

белоруссия

минск

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, минск, киев, нато, вооруженные силы рф