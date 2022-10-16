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Минск назвал число российских военных в региональной группировке войск - РИА Новости, 16.10.2022
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Минск назвал число российских военных в региональной группировке войск
Минск назвал число российских военных в региональной группировке войск - РИА Новости, 16.10.2022
Минск назвал число российских военных в региональной группировке войск
Численность российской части региональной группировки Союзного государства составит чуть менее девяти тысяч человек, сообщил в Twitter начальник департамента... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T15:20
2022-10-16T16:35
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
минск
киев
нато
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МИНСК, 16 окт — РИА Новости. Численность российской части региональной группировки Союзного государства составит чуть менее девяти тысяч человек, сообщил в Twitter начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.Он добавил, что более подробную информацию сообщат завтра на брифинге для иностранных военных атташе.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 10 октября, что открытие Киевом фронта против республики безумно с военной точки зрения, но к этому Украину толкает Запад. Он отметил, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Минска. Лукашенко также сообщил, что в связи с обострением на западных границах Союзного государства договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск.
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александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, минск, киев, нато, вооруженные силы рф
Александр Лукашенко, Владимир Путин, Белоруссия, Минск, Киев, НАТО, Вооруженные силы РФ
15:20 16.10.2022 (обновлено: 16:35 16.10.2022)
 
Минск назвал число российских военных в региональной группировке войск

Минобороны Белоруссии: в региональной группировке будет до девяти тысяч военных из России

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России
Военнослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России. Архивное фото
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МИНСК, 16 окт — РИА Новости. Численность российской части региональной группировки Союзного государства составит чуть менее девяти тысяч человек, сообщил в Twitter начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.

"Первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав РГВ (белорусско-российская региональная группировка войск (сил). — Прим. ред.), начали прибывать в Беларусь. Передислокация займет несколько дней. Общая численность составит чуть менее девяти тысяч человек", — написал он.

Он добавил, что более подробную информацию сообщат завтра на брифинге для иностранных военных атташе.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 10 октября, что открытие Киевом фронта против республики безумно с военной точки зрения, но к этому Украину толкает Запад. Он отметил, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Минска. Лукашенко также сообщил, что в связи с обострением на западных границах Союзного государства договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск.
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