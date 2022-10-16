19:24 16.10.2022 (обновлено: 20:06 16.10.2022)
В США заявили о нежелании Запада видеть Украину победителем
Американская журналистка Эпплбаум: Запад не хочет видеть Украину победителем
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкСоветский танк Т-72, который стоял на вооружении в Польше и был передан ВСУ, подбили Вооруженные силы России во время неудачного контрнаступления ВСУ
Советский танк Т-72, который стоял на вооружении в Польше и был передан ВСУ, подбили Вооруженные силы России во время неудачного контрнаступления ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Запад не представляет последствия победы Украины в конфликте с Россией и потому не желает подобного исхода, заявила американо-британская журналистка Энн Эпплбаум на саммите PGS22 в Германии. Видео с мероприятия опубликовал ютьюб-канал аналитического центра Progressive Zentrum.
"Я нахожусь в Германии уже пару дней, и это правда, что вопрос о танках продолжает возникать. И я спрашивала себя, почему их не доставляют", — начала она.
По мнению Эпплбаум, причина кроется в разочаровании из-за того, что на Западе не знают, как будет выглядеть победа Украины. Причем это чувство не уникально для Германии, его испытывают и в США и других странах.
Журналистка задалась вопросом, хочет ли Запад победы Украины и готов ли к такому исходу и его последствиям.
"Как это изменит Европу, как это изменит Россию, как это изменит расстановку сил? Я полагаю, что ситуация с танками связана именно с этим", — резюмировала Эпплбаум.
Киевский режим рассчитывает получить немецкие танки Leopard 2, но Берлин не спешит ими делиться. При этом канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину, но не будет предпринимать никаких шагов без согласования с союзниками по НАТО. Как писало агентство Bloomberg, западные страны пришли к негласной договоренности не поставлять киевским властям танки, так что Германия не хочет оказаться здесь первой и дать повод для обвинений в эскалации.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с западным оружием для Киева станут законной целью для ВКС. Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, накачивание Украины оружием не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
25 сентября, 18:26"Было бы катастрофой". Шольц отказался поставлять танки на Украину