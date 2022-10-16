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МИД Украины заявил, что князь Владимир хотел вступления Киева в ЕС - РИА Новости, 16.10.2022
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МИД Украины заявил, что князь Владимир хотел вступления Киева в ЕС
МИД Украины заявил, что князь Владимир хотел вступления Киева в ЕС - РИА Новости, 16.10.2022
МИД Украины заявил, что князь Владимир хотел вступления Киева в ЕС
Министерство иностранных дел Украины заявило в твиттере, что еще князь Владимир в X веке решил, что Киев должен вступить в Евросоюз. РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T17:34
2022-10-16T18:53
в мире
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины заявило в твиттере, что еще князь Владимир в X веке решил, что Киев должен вступить в Евросоюз.Украина и Европа всегда были друзьями, утверждается в сообщении ведомства."В 988 году князь Владимир обратил Киевскую Русь в христианство и решил, что нам нужно вступить в ЕС", — написано на странице МИД республики.Ведомство добавило, что Украина по-прежнему привержена этой идее и защищает Европу от России.Политики и общественные деятели в Киеве регулярно выступают с сомнительными заявлениями на тему истории. Ранее бывший глава МИД Павел Климкин заявил об "украинском происхождении" России и Белоруссии. Экс-президент Петр Порошенко назвал основание Москвы "опрометчивым решением киевских князей". А первый президент Леонид Кравчук рассказывал о "встрече" Сталина и Гитлера во Львове. По мнению экс-депутата Рады Надежды Савченко, украинцы уже с V-IV веков до нашей эры были "индивидуалистами". Согласно теории украинской певицы Русланы, корни ее соотечественников восходят к древней цивилизации шумеров.
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в мире, украина, европа, мид украины, евросоюз
В мире, Украина, Европа, МИД Украины, Евросоюз
17:34 16.10.2022 (обновлено: 18:53 16.10.2022)
 
МИД Украины заявил, что князь Владимир хотел вступления Киева в ЕС

МИД Украины: князь Владимир хотел привести Киевскую Русь в ЕС после ее крещения в 988 году

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины заявило в твиттере, что еще князь Владимир в X веке решил, что Киев должен вступить в Евросоюз.
Украина и Европа всегда были друзьями, утверждается в сообщении ведомства.
© МИД УкраиныСкриншот со страницы МИД Украины в Твиттере
Скриншот со страницы МИД Украины в Твиттере
© МИД Украины
Скриншот со страницы МИД Украины в Твиттере
"В 988 году князь Владимир обратил Киевскую Русь в христианство и решил, что нам нужно вступить в ЕС", — написано на странице МИД республики.
Ведомство добавило, что Украина по-прежнему привержена этой идее и защищает Европу от России.
Политики и общественные деятели в Киеве регулярно выступают с сомнительными заявлениями на тему истории. Ранее бывший глава МИД Павел Климкин заявил об "украинском происхождении" России и Белоруссии. Экс-президент Петр Порошенко назвал основание Москвы "опрометчивым решением киевских князей". А первый президент Леонид Кравчук рассказывал о "встрече" Сталина и Гитлера во Львове. По мнению экс-депутата Рады Надежды Савченко, украинцы уже с V-IV веков до нашей эры были "индивидуалистами". Согласно теории украинской певицы Русланы, корни ее соотечественников восходят к древней цивилизации шумеров.
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