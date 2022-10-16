17:34 16.10.2022 (обновлено: 18:53 16.10.2022)
МИД Украины заявил, что князь Владимир хотел вступления Киева в ЕС
МИД Украины: князь Владимир хотел привести Киевскую Русь в ЕС после ее крещения в 988 году
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия . Архивное фото
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины заявило в твиттере, что еще князь Владимир в X веке решил, что Киев должен вступить в Евросоюз.
© МИД УкраиныСкриншот со страницы МИД Украины в Твиттере
© МИД Украины
Скриншот со страницы МИД Украины в Твиттере
"В 988 году князь Владимир обратил Киевскую Русь в христианство и решил, что нам нужно вступить в ЕС", — написано на странице МИД республики.
Ведомство добавило, что Украина по-прежнему привержена этой идее и защищает Европу от России.
Политики и общественные деятели в Киеве регулярно выступают с сомнительными заявлениями на тему истории. Ранее бывший глава МИД Павел Климкин заявил об "украинском происхождении" России и Белоруссии. Экс-президент Петр Порошенко назвал основание Москвы "опрометчивым решением киевских князей". А первый президент Леонид Кравчук рассказывал о "встрече" Сталина и Гитлера во Львове. По мнению экс-депутата Рады Надежды Савченко, украинцы уже с V-IV веков до нашей эры были "индивидуалистами". Согласно теории украинской певицы Русланы, корни ее соотечественников восходят к древней цивилизации шумеров.