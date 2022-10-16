Рейтинг@Mail.ru
Погранслужба Украины ежедневно задерживает до 30 уклонистов - РИА Новости, 16.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221016/ukraina-1824391272.html
Погранслужба Украины ежедневно задерживает до 30 уклонистов
Погранслужба Украины ежедневно задерживает до 30 уклонистов - РИА Новости, 16.10.2022
Погранслужба Украины ежедневно задерживает до 30 уклонистов
До 30 украинских уклонистов задерживаются ежедневно при попытке незаконно выехать из Украины, с 24 февраля выявлено почти 10 тысяч таких случаев, заявил спикер... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T11:53
2022-10-16T11:53
специальная военная операция на украине
в мире
андрей демченко
украина
верховная рада украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100771/47/1007714755_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_2fd7de2b2a128f2ab5815bb9061f0916.jpg
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. До 30 украинских уклонистов задерживаются ежедневно при попытке незаконно выехать из Украины, с 24 февраля выявлено почти 10 тысяч таких случаев, заявил спикер госпогранслужбы Украины Андрей Демченко."Касаемо уклонистов: ситуация, когда граждане Украины пытаются незаконно пересечь границу, остается. В сутки мы задерживаем от 20 до 30 таких лиц. За минувшие сутки таких было 22 человека. Это и по пунктам пропуска, и по "зеленому" участку границы. С 24 февраля в пунктах пропуска задержано около 3,2 тысячи таких лиц, а на "зелёном" участке границы уже 6,6 тысячи", - сказал Демченко в эфире всеукраинского телемарафона.Верховная рада Украины 15 августа продлила мобилизацию и действие военного положения ещё на 90 дней - до 21 ноября. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20220923/kadyrov-1819066630.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100771/47/1007714755_302:0:2969:2000_1920x0_80_0_0_bf4a895313e23eed78180a2a22ede721.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, андрей демченко, украина, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Андрей Демченко, Украина, Верховная Рада Украины
11:53 16.10.2022
 
Погранслужба Украины ежедневно задерживает до 30 уклонистов

Погранслужба Украины ежедневно задерживает до 30 уклонистов при попытке выехать из страны

© РИА Новости / Александр Мазуркевич / Перейти в медиабанкУкраинские пограничники
Украинские пограничники - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Александр Мазуркевич
Перейти в медиабанк
Украинские пограничники. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. До 30 украинских уклонистов задерживаются ежедневно при попытке незаконно выехать из Украины, с 24 февраля выявлено почти 10 тысяч таких случаев, заявил спикер госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
"Касаемо уклонистов: ситуация, когда граждане Украины пытаются незаконно пересечь границу, остается. В сутки мы задерживаем от 20 до 30 таких лиц. За минувшие сутки таких было 22 человека. Это и по пунктам пропуска, и по "зеленому" участку границы. С 24 февраля в пунктах пропуска задержано около 3,2 тысячи таких лиц, а на "зелёном" участке границы уже 6,6 тысячи", - сказал Демченко в эфире всеукраинского телемарафона.
Верховная рада Украины 15 августа продлила мобилизацию и действие военного положения ещё на 90 дней - до 21 ноября. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен.
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 20:32Специальная военная операция на Украине
Кадыров обратился к уклонистам от частичной мобилизации
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАндрей ДемченкоУкраинаВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала