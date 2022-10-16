https://ria.ru/20221016/ukraina-1824391272.html
Погранслужба Украины ежедневно задерживает до 30 уклонистов
Погранслужба Украины ежедневно задерживает до 30 уклонистов - РИА Новости, 16.10.2022
Погранслужба Украины ежедневно задерживает до 30 уклонистов
До 30 украинских уклонистов задерживаются ежедневно при попытке незаконно выехать из Украины, с 24 февраля выявлено почти 10 тысяч таких случаев, заявил спикер... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T11:53
2022-10-16T11:53
2022-10-16T11:53
специальная военная операция на украине
в мире
андрей демченко
украина
верховная рада украины
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. До 30 украинских уклонистов задерживаются ежедневно при попытке незаконно выехать из Украины, с 24 февраля выявлено почти 10 тысяч таких случаев, заявил спикер госпогранслужбы Украины Андрей Демченко."Касаемо уклонистов: ситуация, когда граждане Украины пытаются незаконно пересечь границу, остается. В сутки мы задерживаем от 20 до 30 таких лиц. За минувшие сутки таких было 22 человека. Это и по пунктам пропуска, и по "зеленому" участку границы. С 24 февраля в пунктах пропуска задержано около 3,2 тысячи таких лиц, а на "зелёном" участке границы уже 6,6 тысячи", - сказал Демченко в эфире всеукраинского телемарафона.Верховная рада Украины 15 августа продлила мобилизацию и действие военного положения ещё на 90 дней - до 21 ноября. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20220923/kadyrov-1819066630.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, андрей демченко, украина, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Андрей Демченко, Украина, Верховная Рада Украины
Погранслужба Украины ежедневно задерживает до 30 уклонистов
Погранслужба Украины ежедневно задерживает до 30 уклонистов при попытке выехать из страны