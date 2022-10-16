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В США рассказали, к чему приведет стратегия Байдена по Украине - РИА Новости, 16.10.2022
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В США рассказали, к чему приведет стратегия Байдена по Украине
В США рассказали, к чему приведет стратегия Байдена по Украине - РИА Новости, 16.10.2022
В США рассказали, к чему приведет стратегия Байдена по Украине
Если США не изменят стратегию по украинскому конфликту, то политика президента Байдена может привести к ядерной войне, считает обозреватель 19Fortyfive Дэниел... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T11:41
2022-10-16T11:41
в мире
владимир путин
жозеп боррель
россия
сша
украина
нато
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Если США не изменят стратегию по украинскому конфликту, то политика президента Байдена может привести к ядерной войне, считает обозреватель 19Fortyfive Дэниел Дэвис.По мнению Дэвиса, США не должны действовать безрассудно, как они делали это в своих предыдущих военных кампаниях, которые были сопряжены с низким тактическим риском, поскольку теперь Соединенным Штатам противостоит страна, обладающая ядерным оружием и способная защитить себя.В сентябре президент России Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая на открытии Европейской дипломатической академии, пообещал "мощный военный ответ" России в случае применения ядерного оружия на Украине.
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в мире, владимир путин, жозеп боррель, россия, сша, украина, нато, евросоюз
В мире, Владимир Путин, Жозеп Боррель, Россия, США, Украина, НАТО, Евросоюз
11:41 16.10.2022
 
В США рассказали, к чему приведет стратегия Байдена по Украине

Обозреватель 19Fortyfive Дэвис: стратегия США по Украине может привести к ядерной войне

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Если США не изменят стратегию по украинскому конфликту, то политика президента Байдена может привести к ядерной войне, считает обозреватель 19Fortyfive Дэниел Дэвис.
По мнению Дэвиса, США не должны действовать безрассудно, как они делали это в своих предыдущих военных кампаниях, которые были сопряжены с низким тактическим риском, поскольку теперь Соединенным Штатам противостоит страна, обладающая ядерным оружием и способная защитить себя.

"Позвольте мне категорически заявить то, что должно быть очевидным: в ситуации на Украине нет ничего такого, что стоило бы потери одного города НАТО или Америки в результате ядерного удара", — подытожил обозреватель.

В сентябре президент России Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая на открытии Европейской дипломатической академии, пообещал "мощный военный ответ" России в случае применения ядерного оружия на Украине.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
Вчера, 18:22
"Мы на грани". В США заявили о скорой смене политики по Украине
 
В миреВладимир ПутинЖозеп БоррельРоссияСШАУкраинаНАТОЕвросоюз
 
 
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