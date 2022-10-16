https://ria.ru/20221016/ukraina-1824390380.html

В США рассказали, к чему приведет стратегия Байдена по Украине

В США рассказали, к чему приведет стратегия Байдена по Украине - РИА Новости, 16.10.2022

В США рассказали, к чему приведет стратегия Байдена по Украине

Если США не изменят стратегию по украинскому конфликту, то политика президента Байдена может привести к ядерной войне, считает обозреватель 19Fortyfive Дэниел... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T11:41

2022-10-16T11:41

2022-10-16T11:41

в мире

владимир путин

жозеп боррель

россия

сша

украина

нато

евросоюз

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Если США не изменят стратегию по украинскому конфликту, то политика президента Байдена может привести к ядерной войне, считает обозреватель 19Fortyfive Дэниел Дэвис.По мнению Дэвиса, США не должны действовать безрассудно, как они делали это в своих предыдущих военных кампаниях, которые были сопряжены с низким тактическим риском, поскольку теперь Соединенным Штатам противостоит страна, обладающая ядерным оружием и способная защитить себя.В сентябре президент России Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая на открытии Европейской дипломатической академии, пообещал "мощный военный ответ" России в случае применения ядерного оружия на Украине.

https://ria.ru/20221015/ukraina-1824314238.html

россия

сша

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в мире, владимир путин, жозеп боррель, россия, сша, украина, нато, евросоюз