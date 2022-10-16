В США рассказали, к чему приведет стратегия Байдена по Украине
Обозреватель 19Fortyfive Дэвис: стратегия США по Украине может привести к ядерной войне
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Если США не изменят стратегию по украинскому конфликту, то политика президента Байдена может привести к ядерной войне, считает обозреватель 19Fortyfive Дэниел Дэвис.
По мнению Дэвиса, США не должны действовать безрассудно, как они делали это в своих предыдущих военных кампаниях, которые были сопряжены с низким тактическим риском, поскольку теперь Соединенным Штатам противостоит страна, обладающая ядерным оружием и способная защитить себя.
"Позвольте мне категорически заявить то, что должно быть очевидным: в ситуации на Украине нет ничего такого, что стоило бы потери одного города НАТО или Америки в результате ядерного удара", — подытожил обозреватель.
В сентябре президент России Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая на открытии Европейской дипломатической академии, пообещал "мощный военный ответ" России в случае применения ядерного оружия на Украине.