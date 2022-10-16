https://ria.ru/20221016/ukraina-1824376856.html

Херсонские власти заявили, что надежды Киева на контрнаступление разрушены

Херсонские власти заявили, что надежды Киева на контрнаступление разрушены - РИА Новости, 16.10.2022

Херсонские власти заявили, что надежды Киева на контрнаступление разрушены

Слаженная работа российских войск разрушила надежды Киева по наступательной операции в Херсонской области, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T10:03

2022-10-16T10:03

2022-10-16T10:26

в мире

кирилл стремоусов

киев

херсонская область

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт — РИА Новости. Слаженная работа российских войск разрушила надежды Киева по наступательной операции в Херсонской области, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.Как написал политик в своем Telegram-канале, благодаря российским войскам ВДВ под командованием генерал-полковника Михаила Теплинского "укронацисты были разбиты на Херсонском направлении". По его словам, все надежды украинских войск по наступательной операции фактически разрушены."Все укронацисты, которые в наркотическом угаре спешат сделать селфи на русской земле, будут прибиты к русской земле", — говорится в записи.Накануне Стремоусов заявил, что отбита атака ВСУ на Бериславском направлении. По его словам, сейчас ситуация на линии обороны в Херсонской области находится под контролем.В начале октября украинская армия начала контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне. По данным региональных властей, продвижение противника было остановлено.Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо попросил у российского руководства помощи в организации выезда жителей, при их желании, в другие регионы, чтобы обезопасить от последствий украинских ракетных ударов. В первую очередь покинуть дома рекомендуется жителям правобережной части региона.

https://ria.ru/20221015/kherson-1824227997.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, кирилл стремоусов, киев, херсонская область