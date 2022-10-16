https://ria.ru/20221016/ukraina-1824376856.html
Херсонские власти заявили, что надежды Киева на контрнаступление разрушены
Херсонские власти заявили, что надежды Киева на контрнаступление разрушены - РИА Новости, 16.10.2022
Херсонские власти заявили, что надежды Киева на контрнаступление разрушены
Слаженная работа российских войск разрушила надежды Киева по наступательной операции в Херсонской области, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T10:03
2022-10-16T10:03
2022-10-16T10:26
в мире
кирилл стремоусов
киев
херсонская область
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт — РИА Новости. Слаженная работа российских войск разрушила надежды Киева по наступательной операции в Херсонской области, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.Как написал политик в своем Telegram-канале, благодаря российским войскам ВДВ под командованием генерал-полковника Михаила Теплинского "укронацисты были разбиты на Херсонском направлении". По его словам, все надежды украинских войск по наступательной операции фактически разрушены."Все укронацисты, которые в наркотическом угаре спешат сделать селфи на русской земле, будут прибиты к русской земле", — говорится в записи.Накануне Стремоусов заявил, что отбита атака ВСУ на Бериславском направлении. По его словам, сейчас ситуация на линии обороны в Херсонской области находится под контролем.В начале октября украинская армия начала контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне. По данным региональных властей, продвижение противника было остановлено.Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо попросил у российского руководства помощи в организации выезда жителей, при их желании, в другие регионы, чтобы обезопасить от последствий украинских ракетных ударов. В первую очередь покинуть дома рекомендуется жителям правобережной части региона.
https://ria.ru/20221015/kherson-1824227997.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кирилл стремоусов, киев, херсонская область
В мире, Кирилл Стремоусов, Киев, Херсонская область , Специальная военная операция на Украине
10:03 16.10.2022 (обновлено: 10:26 16.10.2022)
Херсонские власти заявили, что надежды Киева на контрнаступление разрушены
Стремоусов: надежды Киева на контрнаступление в Херсонской области разрушены