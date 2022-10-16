https://ria.ru/20221016/ukraina-1824358838.html
Китай призвал своих граждан покинуть Украину
Китай призвал своих граждан покинуть Украину - РИА Новости, 16.10.2022
Китай призвал своих граждан покинуть Украину
МИД Китая призвал граждан страны покинуть территорию Украины, об этом сообщило в Twitter китайское государственное издание Global Times. РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T04:08
2022-10-16T04:08
2022-10-16T04:09
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. МИД Китая призвал граждан страны покинуть территорию Украины, об этом сообщило в Twitter китайское государственное издание Global Times.Граждан КНР, находящихся на Украине, призывают "усилить меры предосторожности и эвакуироваться", помощь в организации выезда готово оказать посольство страны, говорится в сообщении.В начале недели представительство КНР уже выступало с призывом к согражданам не оставаться на территории Украины без крайней необходимости и своевременно покинуть ее, когда это будет безопасно. Тогда же призыв покинуть Украину опубликовало посольство США.В понедельник Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета Безопасности сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
https://ria.ru/20221016/trevoga-1824356041.html
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в мире, украина, китай, сша, мид кнр
В мире, Украина, Китай, США, МИД КНР
04:08 16.10.2022 (обновлено: 04:09 16.10.2022)
Китай призвал своих граждан покинуть Украину
Global Times: МИД Китая призвал граждан страны покинуть Украину