Рейтинг@Mail.ru
Китай призвал своих граждан покинуть Украину - РИА Новости, 16.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221016/ukraina-1824358838.html
Китай призвал своих граждан покинуть Украину
Китай призвал своих граждан покинуть Украину - РИА Новости, 16.10.2022
Китай призвал своих граждан покинуть Украину
МИД Китая призвал граждан страны покинуть территорию Украины, об этом сообщило в Twitter китайское государственное издание Global Times. РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T04:08
2022-10-16T04:09
в мире
украина
китай
сша
мид кнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574766874_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f097b9dd623710f37721bcf4f81168fe.jpg
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. МИД Китая призвал граждан страны покинуть территорию Украины, об этом сообщило в Twitter китайское государственное издание Global Times.Граждан КНР, находящихся на Украине, призывают "усилить меры предосторожности и эвакуироваться", помощь в организации выезда готово оказать посольство страны, говорится в сообщении.В начале недели представительство КНР уже выступало с призывом к согражданам не оставаться на территории Украины без крайней необходимости и своевременно покинуть ее, когда это будет безопасно. Тогда же призыв покинуть Украину опубликовало посольство США.В понедельник Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета Безопасности сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
https://ria.ru/20221016/trevoga-1824356041.html
украина
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574766874_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_5308b4e7a459506c07b8e533c91fd969.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, китай, сша, мид кнр
В мире, Украина, Китай, США, МИД КНР
04:08 16.10.2022 (обновлено: 04:09 16.10.2022)
 
Китай призвал своих граждан покинуть Украину

Global Times: МИД Китая призвал граждан страны покинуть Украину

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. МИД Китая призвал граждан страны покинуть территорию Украины, об этом сообщило в Twitter китайское государственное издание Global Times.
Граждан КНР, находящихся на Украине, призывают "усилить меры предосторожности и эвакуироваться", помощь в организации выезда готово оказать посольство страны, говорится в сообщении.
В начале недели представительство КНР уже выступало с призывом к согражданам не оставаться на территории Украины без крайней необходимости и своевременно покинуть ее, когда это будет безопасно. Тогда же призыв покинуть Украину опубликовало посольство США.
В понедельник Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета Безопасности сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
Поврежденное офисное здание в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
02:20Специальная военная операция на Украине
Власти Киева заявили о воздушной тревоге
 
В миреУкраинаКитайСШАМИД КНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала