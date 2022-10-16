https://ria.ru/20221016/udary-1824363527.html

Задержанная пособница ВСУ рассказала о ракетных ударах по мирным жителям

Задержанная пособница ВСУ рассказала о ракетных ударах по мирным жителям - РИА Новости, 16.10.2022

Задержанная пособница ВСУ рассказала о ракетных ударах по мирным жителям

Боевики украинских вооруженных формирований используют социальные сети и мессенджеры, привлекая мирных граждан обманным путем, после чего наносят ракетные удары РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T07:16

2022-10-16T07:16

2022-10-16T07:18

специальная военная операция на украине

россия

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КАМЕНКА-ДНЕПРОВСКАЯ (Запорожская область), 16 окт – РИА Новости. Боевики украинских вооруженных формирований используют социальные сети и мессенджеры, привлекая мирных граждан обманным путем, после чего наносят ракетные удары по гражданским объектам, рассказала РИА Новости задержанная полицией жительница города Каменка-Днепровская Запорожской области Елена Якупова.Она передавала боевикам координаты, в результате чего под артиллерийский удар попали общежитие и детский сад."Я в свое время сотрудничала с так называемым "Алладином", который давал мне задания – что нужно сделать, координаты каких зданий передать. Потом были прилеты. Был удар и по садику. Я не думаю, что хотели попасть конкретно по нему, но из-за неточности ударили, рядом точно так же по общежитию, где жили мирные люди. Там военных не было", - сказала Якупова.Отвечая на вопрос, почему она это делала, Якупова отвечает так: "Видно, заблудилась в своих взглядах. За все, что я сделала, я признаю вину и в полной мере раскаиваюсь. Я не должна была так делать".По словам задержанной, то, что украинские силовики привлекают к таким делам мирных граждан, ничем не может быть оправдано."Человек, отвечая на какой-то даже безобидный вопрос, может не понять, и постепенно может быть затянут. Естественно, его действия преступны. При этом с той стороны я помощи не вижу, в то время как тут страдают мирные люди, которые готовы работать, жить в мире и приносить пользу Российской Федерации, а их используют обманным путем", - добавила она.Отвечая на вопрос, как изменилась жизнь в городе после освобождения от киевского режима, Якупова отметила, что пока идут активные боевые действия и продолжаются обстрелы жилых кварталов, говорить о спокойной жизни рано."Но есть определенные аспекты, которые говорят о перспективах улучшения нашей жизни. Во-первых, это, естественно, заработная плата и социальные выплаты", - сказала она."Если бы у меня была возможность обратиться к вооруженным формирования Украины, я бы попросила тишины, чтобы они прекратили боевые действия, чтобы не страдали мирные жители. Не каждый человек хочет и может бросить вот эти четыре стены, которые кто-то строил и здоровье отдал, кто-то брал ссуды и ипотеки, кому-то, как мне, квартира досталась от деда, который воевал в Великую Отечественную войну. Как я могу бросить и куда-то ехать, когда я считаю, что должна здесь приносить пользу и продолжать дело своих дедов?" - сказала Якупова.Еще один задержанный корректировщик из Каменки-Днепровской Никита Щедрин рассказал РИА Новости, что неизвестный ему человек, который представился украинским военным, связывался с ним по видеосвязи через мессенджер в Facebook*(соцсеть запрещена в России как экстремистская) и тоже требовал от него координаты расположений, где находятся российские силовики."А по нам стреляли с того берега, с Никополя или с Марганца. Я и не пошел в армию, у меня трое детей. И против кого воевать? Против своих же людей, получается. Это бессмысленно. Если пойду, то дети останутся без кормильца и отца. Поэтому же я перестал общаться и сотрудничать (с куратором – ред.). Я почувствовал, что он хочет мной воспользоваться и подставить", - сказал Щедрин.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20221015/kherson-1824264260.html

https://ria.ru/20221015/donetsk-1824245867.html

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