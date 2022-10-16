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Боевики "Азова"* дали показания об убийствах мирных жителей - РИА Новости, 16.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221016/ubiystvo-1824361791.html
Боевики "Азова"* дали показания об убийствах мирных жителей
Боевики "Азова"* дали показания об убийствах мирных жителей - РИА Новости, 16.10.2022
Боевики "Азова"* дали показания об убийствах мирных жителей
Боевики украинского националистического полка "Азов"* (запрещенная в России террористическая организация) неоднократно убивали мирных жителей, об этом... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T06:10
2022-10-16T09:50
специальная военная операция на украине
россия
мариуполь
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ДОНЕЦК, 16 окт — РИА Новости. Боевики украинского националистического полка "Азов"* (запрещенная в России террористическая организация) неоднократно убивали мирных жителей, об этом рассказали РИА Новости пленные участники подразделения, находящиеся в заключении."Это было начало апреля, в Мариуполе, улица Азовстальская. Я убил четверых гражданских с СВД (снайперская винтовка Драгунова. — Прим. ред.). Случайно в ходе боя. Я заметил движение, но не распознал, противник это или нет. А это оказались гражданские", — сказал боевик "Азова"* Ренат Алиев.По его словам, он также видел, как украинский танк обстреливал жилые дома.Сержант полка Михаил Швец признался, что стрелял по мирному жителю в ходе перестрелки с российскими военными. "Вышло так, что с российскими военными вступили в контакт и гражданский с белой повязкой выбежал перед нами. Я не увидел, что это гражданский, просто на рефлексе стрельнул в него один выстрел. На следственном комитете все признал", — сказал он.По словам сержанта, он также был свидетелем того, как украинский националист расстрелял в магазине пожилого человека. Кроме того, Швец сообщил, что другой националист с позывным Фриц застрелил пленного россиянина, а в ответ на возмущение мирных жителей убил двоих из них.Российские войска совместно с силами ДНР и ЛНР освободили Мариуполь в середине мая после того, как подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики "Азов"* и украинские военные, перешли под контроль союзных сил.В сентябре Россия и Украина провели обмен пленными. Как заявили в Киеве, ВСУ передали 215 военнослужащих, включая 108 бойцов полка "Азов"*. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в Россию вернулись 55 военных, также обменяли оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука.*Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20220913/zaklyuchennye-1816179998.html
https://ria.ru/20221016/plennye-1824357253.html
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Показания пленных боевиков "Азова" об убийстве мирных жителей в Мариуполе
Пленные боевики "Азова" (запрещенная в России террористическая организация) Михаил Швец и Ренат Алиев дали показания об убийстве мирных жителей Мариуполя.
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россия, мариуполь
Специальная военная операция на Украине, Россия, Мариуполь
06:10 16.10.2022 (обновлено: 09:50 16.10.2022)
 
Боевики "Азова"* дали показания об убийствах мирных жителей

Боевики полка "Азов"* признались, что неоднократно убивали мирных жителей в Мариуполе

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 окт — РИА Новости. Боевики украинского националистического полка "Азов"* (запрещенная в России террористическая организация) неоднократно убивали мирных жителей, об этом рассказали РИА Новости пленные участники подразделения, находящиеся в заключении.
"Это было начало апреля, в Мариуполе, улица Азовстальская. Я убил четверых гражданских с СВД (снайперская винтовка Драгунова. — Прим. ред.). Случайно в ходе боя. Я заметил движение, но не распознал, противник это или нет. А это оказались гражданские", — сказал боевик "Азова"* Ренат Алиев.
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По его словам, он также видел, как украинский танк обстреливал жилые дома.
Сержант полка Михаил Швец признался, что стрелял по мирному жителю в ходе перестрелки с российскими военными. "Вышло так, что с российскими военными вступили в контакт и гражданский с белой повязкой выбежал перед нами. Я не увидел, что это гражданский, просто на рефлексе стрельнул в него один выстрел. На следственном комитете все признал", — сказал он.
По словам сержанта, он также был свидетелем того, как украинский националист расстрелял в магазине пожилого человека. Кроме того, Швец сообщил, что другой националист с позывным Фриц застрелил пленного россиянина, а в ответ на возмущение мирных жителей убил двоих из них.
Российские войска совместно с силами ДНР и ЛНР освободили Мариуполь в середине мая после того, как подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики "Азов"* и украинские военные, перешли под контроль союзных сил.
В сентябре Россия и Украина провели обмен пленными. Как заявили в Киеве, ВСУ передали 215 военнослужащих, включая 108 бойцов полка "Азов"*. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в Россию вернулись 55 военных, также обменяли оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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