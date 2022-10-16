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При пожаре в тегеранской тюрьме погибли как минимум четыре человека

При пожаре в тегеранской тюрьме погибли как минимум четыре человека - РИА Новости, 16.10.2022

При пожаре в тегеранской тюрьме погибли как минимум четыре человека

По меньшей мере четыре человека погибли, еще 61 пострадал в результате пожара в тюрьме Эвин, расположенной в иранской столице Тегеране, передает агентство IRNA. РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T15:51

2022-10-16T15:51

2022-10-16T15:56

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли, еще 61 пострадал в результате пожара в тюрьме Эвин, расположенной в иранской столице Тегеране, передает агентство IRNA."После столкновений между заключенными тюрьмы Эвин в цехе вспыхнул пожар, это побудило силы безопасности и здравоохранения остановить стычки. Они также помогли доставить 70 заключенных, оказавшихся в месте пожара, в безопасное место, однако, четверо заключенных погибли, а 61 получил ранения", - сообщает агентство.Отмечается, что 10 пострадавших пришлось госпитализировать.Кроме того, во время пожара некоторые заключенные попытались бежать из тюрьмы, но были пойманы. В воскресенье утром ситуация в тюрьме полностью нормализовалась.Ранее агентство IRNA со ссылкой на сотрудника скорой помощи сообщало, что в результате пожара в тюрьме Эвин никто не погиб, но восемь человек получили ранения. По данным иранских СМИ, в результате конфликта нескольких заключенных в отделении швейного цеха тюрьмы произошел сильный пожар. По словам очевидцев, в ходе пожара произошло четыре взрыва.

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Кадры пожара в тегеранской тюрьме Эвин В самой крупной тюрьме Эвин, расположенной в иранской столице Тегеран, произошел сильный взрыв и последовавший за ним пожар, передает агентство Fars. Агентство отмечает, что пожар произошел в отделении швейного цеха тюрьмы в результате конфликта между несколькими заключенными, осужденными за финансовые преступления и воровство. По данным Fars, пожар был немедленно потушен благодаря оперативным действиям руководства тюрьмы. 2022-10-16T15:51 true PT1M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, тегеран (город), иран, видео