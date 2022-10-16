https://ria.ru/20221016/tseny-1824480445.html

В Белоруссии возбудили свыше 30 дел по фактам необоснованного роста цен

В Белоруссии возбудили свыше 30 дел по фактам необоснованного роста цен - РИА Новости, 16.10.2022

В Белоруссии возбудили свыше 30 дел по фактам необоснованного роста цен

В Белоруссии возбуждено свыше 30 дел по фактам необоснованного роста цен, более 20 должностных лиц задержаны, сообщил в воскресенье гостелеканал "Беларусь 1". РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T23:41

2022-10-16T23:41

2022-10-16T23:41

в мире

александр лукашенко

белоруссия

роман головченко

экономика

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МИНСК, 16 окт – РИА Новости. В Белоруссии возбуждено свыше 30 дел по фактам необоснованного роста цен, более 20 должностных лиц задержаны, сообщил в воскресенье гостелеканал "Беларусь 1"."По фактам необоснованного повышения цен к этому моменту возбуждено 34 уголовных дела, задержаны более 20 должностных лиц", - было заявлено в эфире телеканала.По его данным, проверки Комитета госконтроля и генпрокуратуры проводятся не только в крупных сетях и магазинах шаговой доступности – изучается стоимость услуг и отпускная цена производителей продукции, внимание уделяется стоимости товаров, поставляемых оптовыми поставщиками в адрес социальных учреждений сфер образования и здравоохранения.Кроме того, изучается и работа интернет-магазинов."Выявлены нарушения. В отношении должностных лиц двух крупных интернет-площадок возбуждены уголовные дела, они задержаны", - заявили в эфире телеканала. В его сюжете также сообщили, что нарушения выявлены в одной из частных сетей аптек, а также сети магазинов "Доброном".Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание с правительством по ценовой ситуации в республике, где раскритиковал рост цен на товары, текущий уровень инфляции и распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в стране, позже он подписал соответствующую директиву.Премьер Белоруссии Роман Головченко в тот же день подписал постановление о введении моратория на повышение цен и тарифов на внутреннем рынке. Согласно сообщению правительства, повышение цен в результате отмены акций, скидок и распродаж также не допускается, а госорганы получили право закрывать объекты и прекращать действие лицензии нарушителей моратория. Перед правительством Лукашенко поставлена задача до 20 октября на основе предложений специальной рабочей группы утвердить и ввести в действие систему регулирования цен, обеспечить эффективный контроль за ценовой дисциплиной.В стране также объявлено о масштабном мониторинге цен. Госконтроль предупредил, что в случае выявления фактов повышения цен на любые товары будут приниматься самые жесткие меры реагирования - вплоть до возбуждения уголовных дел. Генпрокуратура Белоруссии сообщила, что потребовала возбуждать дела в случае нарушения законодательства, приведшего к необоснованному росту цен, задерживать подозреваемых и заключать под стражу.

https://ria.ru/20220929/gruzy-1820466331.html

https://ria.ru/20221010/eksport-1822924958.html

https://ria.ru/20221014/lukashenko-1823921582.html

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в мире, александр лукашенко, белоруссия, роман головченко, экономика