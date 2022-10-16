https://ria.ru/20221016/trevoga-1824471918.html

В трех украинских областях объявили воздушную тревогу, пишут СМИ

В трех украинских областях объявили воздушную тревогу, пишут СМИ - РИА Новости, 16.10.2022

В трех украинских областях объявили воздушную тревогу, пишут СМИ

В трех регионах Украины объявили воздушную тревогу, сообщило издание "Страна.ua". РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T22:12

2022-10-16T22:12

2022-10-16T23:29

специальная военная операция на украине

в мире

кировоградская область

украина

днепропетровская область

николаевская область

вооруженные силы украины

владимир путин

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В трех регионах Украины объявили воздушную тревогу, сообщило издание "Страна.ua".Согласно опубликованной в Telegram-канале карте, речь идет о Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях.В понедельник Владимир Путин на совещании с членами Совбеза заявил о нанесении массированного удара по украинским объектам. Подрыв автомобиля на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.На этой неделе украинские СМИ сообщали о взрывах и повреждениях объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетических. В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины повреждено электрооборудование. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электричества.

https://ria.ru/20221016/zelenskiy-1824476666.html

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Наталья Макарова

в мире, кировоградская область, украина, днепропетровская область, николаевская область, вооруженные силы украины, владимир путин, киев