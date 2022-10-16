https://ria.ru/20221016/trevoga-1824471918.html
В трех украинских областях объявили воздушную тревогу, пишут СМИ
В трех украинских областях объявили воздушную тревогу, пишут СМИ - РИА Новости, 16.10.2022
В трех украинских областях объявили воздушную тревогу, пишут СМИ
В трех регионах Украины объявили воздушную тревогу, сообщило издание "Страна.ua". РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T22:12
2022-10-16T22:12
2022-10-16T23:29
специальная военная операция на украине
в мире
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днепропетровская область
николаевская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В трех регионах Украины объявили воздушную тревогу, сообщило издание "Страна.ua".Согласно опубликованной в Telegram-канале карте, речь идет о Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях.В понедельник Владимир Путин на совещании с членами Совбеза заявил о нанесении массированного удара по украинским объектам. Подрыв автомобиля на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.На этой неделе украинские СМИ сообщали о взрывах и повреждениях объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетических. В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины повреждено электрооборудование. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электричества.
https://ria.ru/20221016/zelenskiy-1824476666.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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22:12 16.10.2022 (обновлено: 23:29 16.10.2022)
В трех украинских областях объявили воздушную тревогу, пишут СМИ
СМИ: в Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях объявили воздушную тревогу