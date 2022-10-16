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В трех украинских областях объявили воздушную тревогу, пишут СМИ - РИА Новости, 16.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221016/trevoga-1824471918.html
В трех украинских областях объявили воздушную тревогу, пишут СМИ
В трех украинских областях объявили воздушную тревогу, пишут СМИ - РИА Новости, 16.10.2022
В трех украинских областях объявили воздушную тревогу, пишут СМИ
В трех регионах Украины объявили воздушную тревогу, сообщило издание "Страна.ua". РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T22:12
2022-10-16T23:29
специальная военная операция на украине
в мире
кировоградская область
украина
днепропетровская область
николаевская область
вооруженные силы украины
владимир путин
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В трех регионах Украины объявили воздушную тревогу, сообщило издание "Страна.ua".Согласно опубликованной в Telegram-канале карте, речь идет о Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях.В понедельник Владимир Путин на совещании с членами Совбеза заявил о нанесении массированного удара по украинским объектам. Подрыв автомобиля на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.На этой неделе украинские СМИ сообщали о взрывах и повреждениях объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетических. В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины повреждено электрооборудование. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электричества.
https://ria.ru/20221016/zelenskiy-1824476666.html
кировоградская область
украина
днепропетровская область
николаевская область
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в мире, кировоградская область, украина, днепропетровская область, николаевская область, вооруженные силы украины, владимир путин, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировоградская область, Украина, Днепропетровская область, Николаевская область, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Киев
22:12 16.10.2022 (обновлено: 23:29 16.10.2022)
 
В трех украинских областях объявили воздушную тревогу, пишут СМИ

СМИ: в Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях объявили воздушную тревогу

© Flickr / Denis KorablevВид города Днепропетровск
Вид города Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© Flickr / Denis Korablev
Вид города Днепропетровск. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В трех регионах Украины объявили воздушную тревогу, сообщило издание "Страна.ua".
Согласно опубликованной в Telegram-канале карте, речь идет о Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях.
В понедельник Владимир Путин на совещании с членами Совбеза заявил о нанесении массированного удара по украинским объектам. Подрыв автомобиля на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
На этой неделе украинские СМИ сообщали о взрывах и повреждениях объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетических. В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины повреждено электрооборудование. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электричества.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
Вчера, 23:01Специальная военная операция на Украине
Зеленский заявил об "очень тяжелых боях" в районах Соледара и Бахмута
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКировоградская областьУкраинаДнепропетровская областьНиколаевская областьВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинКиев
 
 
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