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Почти во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221016/trevoga-1824397693.html
Почти во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу
Почти во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.10.2022
Почти во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в воскресенье почти во всех регионах Украины, сообщают в областных военных администрациях. РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T12:47
2022-10-16T14:21
специальная военная операция на украине
украина
в мире
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в воскресенье почти во всех регионах Украины, сообщают в областных военных администрациях.В частности, предупреждения о воздушной тревоге и призывы пройти в укрытия опубликованы в Telegram-каналах Полтавской, Черниговской, Черкасской, Черновицкой, Одесской, Ивано-Франковской, Ровненской, Сумской областных военных администраций, а также мэрии Хмельницкого.Ранее воздушную тревогу объявили в Киеве и Запорожской области на подконтрольных украинским военным территориях.В понедельник и вторник украинские СМИ сообщали о взрывах и повреждениях объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетических.В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
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Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире
12:47 16.10.2022 (обновлено: 14:21 16.10.2022)
 
Почти во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу

Почти по всей Украине 16 октября объявили воздушную тревогу

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкВъездной знак города Киева
Въездной знак города Киева - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Въездной знак города Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в воскресенье почти во всех регионах Украины, сообщают в областных военных администрациях.
В частности, предупреждения о воздушной тревоге и призывы пройти в укрытия опубликованы в Telegram-каналах Полтавской, Черниговской, Черкасской, Черновицкой, Одесской, Ивано-Франковской, Ровненской, Сумской областных военных администраций, а также мэрии Хмельницкого.
Ранее воздушную тревогу объявили в Киеве и Запорожской области на подконтрольных украинским военным территориях.
В понедельник и вторник украинские СМИ сообщали о взрывах и повреждениях объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетических.
В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
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