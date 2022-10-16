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В Киеве и Запорожской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221016/trevoga-1824395657.html
В Киеве и Запорожской области объявили воздушную тревогу
В Киеве и Запорожской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.10.2022
В Киеве и Запорожской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и на подконтрольной украинским военным части Запорожской области, сообщают в местных администрациях. РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T12:30
2022-10-16T12:48
специальная военная операция на украине
в мире
киев
запорожская область
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и на подконтрольной украинским военным части Запорожской области, сообщают в местных администрациях."В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследить в укрытие гражданской защиты", - говорится в сообщении киевской горадминистрации в Telegram-канале.О воздушной тревоге на подконтрольных украинским военным территориях Запорожской области сообщили в украинской военной администрации региона.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. На сегодня под контролем украинских войск остается часть территории Запорожской области и областной центр – город Запорожье.В понедельник и вторник украинские СМИ сообщали о взрывах и повреждениях объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетических. В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии.В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
https://radiosputnik.ria.ru/20221016/granitsa-1824391401.html
https://ria.ru/20221016/ukraina-1824391272.html
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в мире, киев, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Запорожская область
12:30 16.10.2022 (обновлено: 12:48 16.10.2022)
 
В Киеве и Запорожской области объявили воздушную тревогу

Власти: в Киеве и Запорожской области объявили воздушную тревогу

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и на подконтрольной украинским военным части Запорожской области, сообщают в местных администрациях.
"В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследить в укрытие гражданской защиты", - говорится в сообщении киевской горадминистрации в Telegram-канале.
О воздушной тревоге на подконтрольных украинским военным территориях Запорожской области сообщили в украинской военной администрации региона.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. На сегодня под контролем украинских войск остается часть территории Запорожской области и областной центр – город Запорожье.
Белорусско-украинская граница - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
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Погранслужба Украины: ситуация на границе с Белоруссией напряженная
В понедельник и вторник украинские СМИ сообщали о взрывах и повреждениях объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетических. В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии.
В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
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