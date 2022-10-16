11:13 16.10.2022 (обновлено: 11:24 16.10.2022)
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Полтавской, Запорожской, Черниговской областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Полтавской, Запорожской и Черниговской областях Украины, сообщают местные власти.
"Внимание! Воздушная тревога – область! Ракетная опасность!", — написал глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в Telegram-канале.
Аналогичные предупреждения опубликованы для жителей Запорожской и Черниговской областей.
В понедельник Владимир Путин на совещании с членами Совбеза заявил о нанесении массированного удара по украинским объектам. Подрыв автомобиля на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
На этой неделе украинские СМИ сообщали о взрывах и повреждениях объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетических. В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины повреждено электрооборудование. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электричества.