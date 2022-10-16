https://ria.ru/20221016/trevoga-1824386837.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.10.2022

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Полтавской, Запорожской и Черниговской областях Украины, сообщают местные власти. РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T11:13

2022-10-16T11:13

2022-10-16T11:24

специальная военная операция на украине

в мире

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черниговская область

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Полтавской, Запорожской и Черниговской областях Украины, сообщают местные власти."Внимание! Воздушная тревога – область! Ракетная опасность!", — написал глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в Telegram-канале.Аналогичные предупреждения опубликованы для жителей Запорожской и Черниговской областей.В понедельник Владимир Путин на совещании с членами Совбеза заявил о нанесении массированного удара по украинским объектам. Подрыв автомобиля на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.На этой неделе украинские СМИ сообщали о взрывах и повреждениях объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетических. В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины повреждено электрооборудование. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электричества.

https://ria.ru/20221016/ukraina-1824376856.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, черниговская область