https://ria.ru/20221016/trevoga-1824367224.html

СМИ: в трех областях и столице Украины объявили воздушную тревогу

СМИ: в трех областях и столице Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.10.2022

СМИ: в трех областях и столице Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской области, а также в Черкасской и Полтавской областях, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T08:22

2022-10-16T08:22

2022-10-16T11:25

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской области, а также в Черкасской и Полтавской областях, сообщает украинское издание "Страна.ua"."Воздушная тревога в Киеве, области и соседних регионах — Черкасской и Полтавской областях", — говорится в сообщении издания в Telegram-канале.В понедельник Владимир Путин на совещании с членами Совбеза заявил о нанесении массированного удара по украинским объектам. Подрыв автомобиля на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.На этой неделе украинские СМИ сообщали о взрывах и повреждениях объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетических. В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины повреждено электрооборудование. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электричества.

https://ria.ru/20221015/kherson-1824264260.html

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Варвара Скокшина

в мире, украина, киев, киевская область