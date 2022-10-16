https://ria.ru/20221016/trevoga-1824367224.html
СМИ: в трех областях и столице Украины объявили воздушную тревогу
СМИ: в трех областях и столице Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.10.2022
СМИ: в трех областях и столице Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской области, а также в Черкасской и Полтавской областях, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T08:22
2022-10-16T08:22
2022-10-16T11:25
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской области, а также в Черкасской и Полтавской областях, сообщает украинское издание "Страна.ua"."Воздушная тревога в Киеве, области и соседних регионах — Черкасской и Полтавской областях", — говорится в сообщении издания в Telegram-канале.В понедельник Владимир Путин на совещании с членами Совбеза заявил о нанесении массированного удара по украинским объектам. Подрыв автомобиля на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.На этой неделе украинские СМИ сообщали о взрывах и повреждениях объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетических. В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины повреждено электрооборудование. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электричества.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Киевская область
08:22 16.10.2022 (обновлено: 11:25 16.10.2022)
СМИ: в трех областях и столице Украины объявили воздушную тревогу
СМИ: в Киевской, Черкасской и Полтавской областях Украины объявили воздушную тревогу