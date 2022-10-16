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"Ее дни сочтены": в Британии вынесли приговор Лиз Трасс - РИА Новости, 16.10.2022
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"Ее дни сочтены": в Британии вынесли приговор Лиз Трасс
"Ее дни сочтены": в Британии вынесли приговор Лиз Трасс - РИА Новости, 16.10.2022
"Ее дни сочтены": в Британии вынесли приговор Лиз Трасс
После неудачной попытки укрепить свое положение путем увольнения главы минфина премьер-министр Великобритании Лиз Трасс может быть смещена со своего поста в... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T01:06
2022-10-16T01:06
в мире
великобритания
лиз трасс
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. После неудачной попытки укрепить свое положение путем увольнения главы минфина премьер-министр Великобритании Лиз Трасс может быть смещена со своего поста в течение "дней или недель", сообщает газета The Independent со ссылкой на позицию ряда британских парламентариев от партии "тори".Как отмечает издание, в парламенте не исключают, уже на следующей неделе группа ведущих консерваторов посетит премьер-министра и заявит ей, что она теряет поддержку законодателей, из-за чего ее "игра окончена".По словам одного неназванного депутата, смещение Трасс теперь считается консерваторами "неизбежным". "Все говорят в коридорах и в группах WhatsApp о том, как это ужасно. Они задаются двумя вопросами: как ее убрать и сколько ей осталось, дни или недели?" — заявил изданию другой парламентарий.Еще один представитель консерваторов выразил мнение, что увольнение главы минфина Квази Квартенга было "последней отчаянной мерой" Трасс, которая, однако, никак не восстановит ее положение. "Ее дни сочтены", — добавил депутат, отметив, что премьер-министр стала "хромой уткой" и что ведутся переговоры о том, как сместить ее с поста до 31 октября.Британское правительство во главе с Трасс, которая заняла пост премьера лишь полтора месяца назад, столкнулось со шквалом критики из-за плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте Квартенгом и предполагал масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта стерлингов резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.
https://ria.ru/20221014/trass-1824053343.html
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в мире, великобритания, лиз трасс
В мире, Великобритания, Лиз Трасс
01:06 16.10.2022
 
"Ее дни сочтены": в Британии вынесли приговор Лиз Трасс

Independent: британские консерваторы считают неизбежным скорое смещение Лиз Трасс

© AP Photo / Alastair GrantЛиз Трасс
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© AP Photo / Alastair Grant
Лиз Трасс. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. После неудачной попытки укрепить свое положение путем увольнения главы минфина премьер-министр Великобритании Лиз Трасс может быть смещена со своего поста в течение "дней или недель", сообщает газета The Independent со ссылкой на позицию ряда британских парламентариев от партии "тори".
Как отмечает издание, в парламенте не исключают, уже на следующей неделе группа ведущих консерваторов посетит премьер-министра и заявит ей, что она теряет поддержку законодателей, из-за чего ее "игра окончена".
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Букмекеры принимают ставки на быструю отставку Трасс
По словам одного неназванного депутата, смещение Трасс теперь считается консерваторами "неизбежным". "Все говорят в коридорах и в группах WhatsApp о том, как это ужасно. Они задаются двумя вопросами: как ее убрать и сколько ей осталось, дни или недели?" — заявил изданию другой парламентарий.
Еще один представитель консерваторов выразил мнение, что увольнение главы минфина Квази Квартенга было "последней отчаянной мерой" Трасс, которая, однако, никак не восстановит ее положение. "Ее дни сочтены", — добавил депутат, отметив, что премьер-министр стала "хромой уткой" и что ведутся переговоры о том, как сместить ее с поста до 31 октября.
Британское правительство во главе с Трасс, которая заняла пост премьера лишь полтора месяца назад, столкнулось со шквалом критики из-за плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте Квартенгом и предполагал масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта стерлингов резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.
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