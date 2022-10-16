https://ria.ru/20221016/trass-1824352993.html

"Ее дни сочтены": в Британии вынесли приговор Лиз Трасс

"Ее дни сочтены": в Британии вынесли приговор Лиз Трасс - РИА Новости, 16.10.2022

"Ее дни сочтены": в Британии вынесли приговор Лиз Трасс

После неудачной попытки укрепить свое положение путем увольнения главы минфина премьер-министр Великобритании Лиз Трасс может быть смещена со своего поста в... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T01:06

2022-10-16T01:06

2022-10-16T01:06

в мире

великобритания

лиз трасс

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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. После неудачной попытки укрепить свое положение путем увольнения главы минфина премьер-министр Великобритании Лиз Трасс может быть смещена со своего поста в течение "дней или недель", сообщает газета The Independent со ссылкой на позицию ряда британских парламентариев от партии "тори".Как отмечает издание, в парламенте не исключают, уже на следующей неделе группа ведущих консерваторов посетит премьер-министра и заявит ей, что она теряет поддержку законодателей, из-за чего ее "игра окончена".По словам одного неназванного депутата, смещение Трасс теперь считается консерваторами "неизбежным". "Все говорят в коридорах и в группах WhatsApp о том, как это ужасно. Они задаются двумя вопросами: как ее убрать и сколько ей осталось, дни или недели?" — заявил изданию другой парламентарий.Еще один представитель консерваторов выразил мнение, что увольнение главы минфина Квази Квартенга было "последней отчаянной мерой" Трасс, которая, однако, никак не восстановит ее положение. "Ее дни сочтены", — добавил депутат, отметив, что премьер-министр стала "хромой уткой" и что ведутся переговоры о том, как сместить ее с поста до 31 октября.Британское правительство во главе с Трасс, которая заняла пост премьера лишь полтора месяца назад, столкнулось со шквалом критики из-за плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте Квартенгом и предполагал масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта стерлингов резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.

https://ria.ru/20221014/trass-1824053343.html

https://ria.ru/20221015/uolles-1824327124.html

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в мире, великобритания, лиз трасс